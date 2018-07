Radio María retransmite en directo la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica “Sumérgete y quedarás limpio” (2 Reyes 5,13-14) La Renovación Carismática Católica en España celebra su XL Asamblea Nacional, entre los días 6 y 8 de julio, bajo el lema “Sumérgete y quedarás limpio” (2 Reyes 5, 13-14). Radio María estará presente para ofrecerles las enseñanzas que se van a impartir en este encuentro: el viernes, 6 de julio, a las 12:45h y a las 17:30h.; y el sábado, 7 de julio, a las 11h y a las 17:15h. El predicador encargado de las mismas será el colombiano José Eugenio Hoyos, sacerdote desde 1984. Ha realizado muy diversas labores de pastoral y actualmente, entre otras cosas, es director del Apostolado Hispano de la diócesis de Arlington (EE.UU.), director de la Renovación Carismática Católica en la misma diócesis y profesor en diversos colegios. Ha escrito varios libros y artículos y dirige un programa de radio. La Renovación Carismática es una realidad suscitada dentro de la Iglesia Católica para experimentar una revitalización de los dones y carismas recibidos del Espíritu Santo. Síguenos en www.radiomaria.es, Facebook y @RadioMariaSpain. Madrid, 5 de julio de 2018.-

