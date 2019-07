Arzobispo y alcalde de Santiago se reunieron para dialogar sobre la preparación del Año Santo 2021

Un encuentro en el Arzobispado sobre el que ambos coincidieron en que había habido “sintonía”

Monseñor Barrio: “Al señor alcalde y a mí nos agradaría mucho que el papa pudiera venir durante el Año Santo”

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, recibió hoy en el Arzobispado al alcalde de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo. Un encuentro sobre el que ambos interlocutores coincidieron en que había habido “sintonía”. Esta reunión se enmarca en la serie de contactos que el nuevo regidor compostelano está manteniendo con las distintas instituciones vinculadas a la ciudad del Apóstol.

Tras casi una hora de reunión, monseñor Barrio comentó a los medios de comunicación que se habían dado cita en el Arzobispado su agradecimiento a la visita del alcalde. “Agradezco al alcalde”, dijo, “que haya pedido tener este encuentro, que a mí me ha dado la posibilidad de cambiar impresiones sobre la preparación de este acontecimiento inmediato que tenemos, como es el Año Santo”.

“También me agrada mucho”, añadió el arzobispo, “haberle oído al alcalde que no es solo el Año Santo 2021, sino que hay que pensar en el Año Santo de 2027 y en el Año Santo de 2032”. El arzobispo aseguró que “por parte de la Iglesia estamos intentado preparar esa acogida espiritual y religiosas a los peregrinos, pero somos conscientes de que necesitamos la colaboración de las instituciones civiles”. Monseñor Barrio indicó que el Año Santo 2021 es un “gran reto” y explicó que “es una colaboración que yo pido y agradezco”. Dijo también que la Iglesia diocesana ofrece su colaboración a las instituciones civiles, “pensando en ese bien común no sólo para el Concello, para la ciudad, sino para Galicia e, incluso, para España”.

“Por eso”, añadió el arzobispo en sus declaraciones a los medios, “agradezco la sintonía que tenemos en este momento y que nos va a llevar a hacer de Santiago esa ciudad que, yo sueño con ello, sea la ciudad de la cultura del encuentro, que trate de dar respuesta a los interrogantes y a las preocupaciones que se le están presentando al hombre de nuestros días. Esta es la inquietud y la preocupación que hemos compartido. Yo agradezco mucho que el señor alcalde haya querido venir hasta el Arzobispado”, manifestó D. Julián.

Posible visita del Papa

Los medios de comunicación también preguntaron al arzobispo sobre una posible visita del papa a Santiago en el Año Santo Jacobeo. “No les quepa duda de que al señor alcalde y a mí nos agradaría mucho que el papa pudiera venir durante el Año Santo. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer el esfuerzo que podamos. Pero esto no es garantía de que realmente este deseo nuestro se pueda convertir en realidad”.

Sobre si el papa Francisco necesitaría una invitación, el arzobispo compostelano indicó que “el papa no necesita ser invitado; la Iglesia compostelana es su Iglesia también. Lo cual no quita que de alguna manera se haga la sugerencia, se haga la invitación con motivo del Año Santo”. Y finalizó diciendo que esa invitación “sí se ha hecho”.

Monseñor Barrio también habló sobre el hecho de que el alcalde haya sido designado este año como delegado regio para la Ofrenda al Apóstol. “Es algo que yo tengo que agradecer, en el sentido de que la decisión la toma la Casa Real, que es quien invita; por parte del arzobispo nosotros siempre tendremos esa actitud de reconocimiento y de agradecimiento!”.

El arzobispo comentó, además, que toda la tradición vinculada al Día del Apóstol, es como tomar “conciencia de la realidad y de la situación en la que nos encontramos. Yo muchas veces pienso en el Apóstol, que habrá visto pasar a muchos arzobispos, a muchos delegados regios y, efectivamente, eso es un signo de esta continuidad de una tradición que, entiendo, no se debe perder”.

Mientras, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, explicaba que el mantenimiento de la ofrenda nacional al Apóstol el día 25 de Julio es “un reconocimiento de la Casa Real” hacia la ciudad de Santiago y una “apuesta” por Compostela.

El regidor aludió, igualmente, a “la sintonía y compromiso” con el arzobispo para sacar adelante los temas y asuntos que atañen a la ciudad, expresando su deseo de “trabajar con todas las instituciones representativas de la ciudad”. Definió el estado de la relación entre la Iglesia y el Concello como “excelente” y añadió que su voluntad es colaborar con la Iglesia “al ciento por ciento”.

ZENIT, 10 de julio de 2019

