Artistas católicos ponen música al Tiempo de la Creación

La belleza de la Naturaleza es una de las inspiraciones de los músicos católicos. Muchos de ellos han publicado, o vuelto a lanzar, composiciones que nos ayudan a reconectar con la Creación y la Casa Común. Todo ello, bajo el paraguas organizador del Movimiento Católico Mundial por el Clima y el Tiempo de la Creación que empezó el 1 de septiembre y se prolongará hasta este próximo domino 4 de octubre.

Para César Hidalgo, autor de la canción “Allí estás Tú”, «cuando uno es consciente de que la creación es obra de Dios, no se tiene más remedio que cuidarla y reconocer que en cada brizna de hierba, en cada gota de agua, Él está presente», afirma. Y añade: «Así, en cada instante de nuestras vidas nos podemos dar cuenta de que está a nuestro lado». En la canción, en la que también participa la argentina Verónica Sanfilippo, César se pregunta por el origen y el sentido de la vida y encuentra respuesta: «Él es la vida»-

Por su parte Migueli Marín, un hombre que siempre ha buscado la Trascendencia dentro y fuera de la Iglesia, encontró también en la naturaleza la belleza de Dios e inspirado por la Laudato Si’, compuso «Cuídala».Una canción que hace un llamado urgente a la protección del medio ambiente pero también a la fraternidad universal, único camino para salir exitosos de esta crisis.

Esta iniciativa de músicos católicos también llega a los más pequeños con la canción “Fiesta Laudato Si”. Un proyecto, nacido en Almería (España), que apuesta por adaptar el mensaje de amor de Dios, a la música actual, de una forma atractiva y amena, una renovación que va más allá de la música tradicional. La canción es una iniciativa de la familia Olima Rodríguez, y del productor Gersón Pérez.

Pero también hay lugar para distintos estilos musicales y el RAP de Not From This World no podía faltar. Los raperos católicos, con su rap Laudato Si, inspirada en la encíclica del Papa Francisco, hacen un llamado a la ecología integral mirando a la naturaleza pero también al sufrimiento de los más vulnerables. En la canción también participa Sam del grupo cristiano 1DTantos lo que pone de manifiesto que el tema del cuidado de la creación es también, como se ha demostrado durante este Tiempo de la Creación, un punto de encuentro con hermanos de otras confesiones cristianas y otras religiones.

Por último, Despiértame es una obra musical inspirada en la encíclica Laudato Si’, para tratar de promover desde la música el cuidado del planeta y de la creación. El grupo AAIRA, eleva una crítica mordaz contra el consumismo y el desarrollo irresponsable, a través de un tema contundente y lleno de matices, encuadrado dentro del pop rock alternativo con bases cristianas. En palabras de Juan Carbajal, líder de la formación, «el tema se publica dentro del marco del “Tiempo de la creación” con el objetivo de que abramos los ojos ante las injusticias generadas por esta nueva realidad de degradación ambiental».