«Artesanos de vida y esperanza»: Las religiones se unen para ensalzar el valor de la vida

Las diversas confesiones religiosas con presencia en España convocan el encuentro interreligioso «Artesanos de vida y esperanza» que tendrá lugar el próximo viernes, 11 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el Salón de actos de la Institución Teresiana (Avda. del Valle, 23 en Madrid).

Este encuentro interreligioso invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser «artesanos de vida y esperanza», una de las tareas más importantes de las religiones en nuestro mundo. Se trata, en estos momentos de dificultad, de ensalzar el valor sagrado de toda vida humana. Cada persona tiene una dignidad inestimable en cualquier circunstancia, tanto si es pobre o discapacitada, si no «es útil”», como los no nacidos, o si «ya no sirve», como los ancianos.

Al final del Encuentro se hará público un manifiesto acogido por todas las confesiones religiosas presentes. En el encuentro participarán:

– Sr. D. Juan Carlos Ramchandani (Krishna Kripa Dasa), sacerdote hindú y Presidente de la Federación Hindú de España.

– Rav. Moshé Bendahan, Presidente del Consejo Rabínico de España, rabino de la Comunidad Judía de Madrid.

– S. Emma. Policarpo, Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.

– Mons. Timotei, Patriarcado Ortodoxo de Rumanía.

– Rvdo. P. Andrey Kordochkin, Patriarcado Ortodoxo de Moscú, Catedral Ortodoxa de la Magdalena.

– Mons. D. Luis Argüello, Obispo Auxiliar de Valladolid y Secretario General de la CEE.

– Pastor D. Alfredo Abad de las Heras, Presidente del Comité Ejecutivo de la Iglesia Evangélica Española.

– Mons. D. Carlos López Lozano, Iglesia Episcopal Reformada Española.

– Sr. D. Mariano Blázquez Burgo, Secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

– Sr. D. Mohamed Ajana, Secretario de la Comisión Islámica de España.

El acto se podrá seguir en directo desde Youtube y en la página web institucional de las confesiones.