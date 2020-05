Argüello: «La política es una de las formas más elevadas de amor»

En el día de Pentecostés, en el que la Iglesia mira al apostolado seglar y a Acción Católica, el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha hablado sobre política a través de su Twitter. «La política es una de las formas más elevadas del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque lleva al bien común», ha expresado.

También ha alertado sobre el peligro de la corrupción: «Una persona que, pudiendo hacerlo, no se involucra en política por el bien común, es egoísmo; si usa la política para el bien propio, es corrupción». En sus palabras, Argüello ha destacado que, sin embargo, no todo el mundo lo ve así, y hay quienes menosprecian la política.« Caridad política. Al utilizar esta expresión en una charla, una persona dijo: ¿por qué denigra usted a la caridad añadiéndole el adjetivo política?, para añadir en tono jocoso, “es como una madre, cuando le añades política, se convierte en suegra”», ha explicado.

Ante ello, el secretario general de la CEE ha explicado los beneficios que tiene para la sociedad que alguien decida dedicarse a la política.«Algunos tendrán por iluso a quien vea la política como ámbito ineludible y privilegiado para la realización de la caridad», ha reconocido, y por ello ha querido defender esta tarea y vocación.

@laicos2020. Nadie negará que la actividad política ha de ajustarse a preceptos morales comunes fundamentales, no mentir, no robar, no matar; pero algunos tendrán por iluso a quien vea la política como ámbito ineludible y privilegiado para la realización de la caridad.

— Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) May 31, 2020