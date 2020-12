Argüello: «Jesús nace en la UCI de un hospital, en una residencia en la que los ancianos no pueden salir de la habitación…»

«Este año es bastante fácil imaginarnos que Jesús nace en la UCI de un hospital, en una residencia en la que los ancianos no pueden salir de la habitación, en personas que han vivido en este año el dolor por la pérdida de un ser querido y a los que seguramente hasta la Navidad molesta. Pero yo me atrevería a decir que la Navidad es la mejor noticia de esperanza y de consuelo que podrían recibir. Está claro que, en el año de la pandemia, desgraciadamente, el Niño tiene muchísimos sitios donde nacer sin romper la soledad sorprendente de las afueras de Belén».Palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, en una entrevista publicada en ABC Castilla y León. Preguntado por quiés representaría este año a María, el obispo asegura que «todas las mujeres que este año han vivido una experiencia singular de sufrimiento y de despojo a causa de la pandemia y sus consecuencias». Y por su parte, el personal sanitario representaría muy bien a san José, «como testigos asombrados de la enfermedad. En marzo y abril, se sintieron totalmente desbordados por un acontecimiento que no comprendían. San José también es testigo de un acontecimiento que le desborda y, sin embargo, no se aparta sino que está ahí igual que nuestro personal sanitario ha hecho en este tiempo».

Además, para Luis Argüello, la mula y el buey «representan a muchas realidades de nuestra vida, personas, instituciones que no saben realmente lo que la Navidad significa y hablan sólo de Navidad como fiestas exteriores, como de adorno, sin saber que pueden ser testigos de un acontecimiento asombroso que cambia la historia y la divide en un antes y un después». Y ante la pregunta de quién sería Herodes, desgraciadamente, para él habría candidatos: «cuando piensan que, para solucionar un problema, la muerte tiene que ser la salida. Herodes pensaba que alguien le podía quitar su imperio y decide matar a los primogénitos. Todas las propuestas de cualquier tipo que hay hoy en día pensando que la muerte puede ser la solución tendrían el puesto de Herodes. Se ha aprobado en el Congreso la Ley de Eutanasia, una forma de pensar en la muerte como solución al indudable problema del sufrimiento que pide de nosotros más ternura y cuidados, y no buscar la muerte como solución como la buscó Herodes». Pero para el obispo no se colocaría solamente al Gobierno en este personaje sino que recuerda que «las leyes las aprueba el Parlamento y esta Ley también cuenta con el voto a favor, entre otros, de Ciudadanos y del PNV, que no están en el Ejecutivo. Que cada uno asuma su responsabilidad, aunque el Gobierno tome la iniciativa».