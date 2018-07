Anuncian congreso a 100 años de aparición de los estigmas del padre Pío

Para celebrar los 100 años de la aparición de los estigmas en el cuerpo del Santo Padre Pío de Pietrelcina se realizará un congreso los días 18 y 19 de septiembre en el santuario de San Giovanni Rotondo en Italia.

El evento se realizará en la víspera de los 100 años de la aparición de los estigmas, evento ocurrido el 20 de septiembre de 1918.

Este será el tercer congreso sobre los estigmas del santo fraile capuchino y llevará como título la frase del Padre Pío: “Quel misterioso personaggio che mi impiagò tutto” (Aquel misterioso personaje que me atrapó del todo).

El tema del primer día del congreso será: “Participación en el sacrificio de Cristo: Misterio y fenomenología”. A las 5:00 p.m. del 18 de septiembre será Mons. Paolo Martinelli, Obispo Auxiliar de Milán, quien reflexionará sobre “El sacrificio en la teología cristiana”, mientras que el historiador y escritor Joachim Bouflet hablará sobre “Los estigmas del Padre Pío: Anamnesis y lectura teológica”.

El tema de la mañana del segundo día, 19 de septiembre, será: “El hombre ante el misterio del dolor: Los signos de la pasión”. Participarán el psiquiatra Vittorino Andreoli, que hablará sobre “El cuerpo y el lenguaje del dolor”; y el sacerdote Francesco Neri, Vicepresidente de la Facultad Teológica Pugliese, que disertará sobre “Los estigmas de Francisco de Asís y Pío de Pietrelcina: Amor, sufrimiento y belleza”.

El tema de la tarde de la segunda jornada será una pregunta: “¿Los estigmas del Padre Pío aún nos hablan?”. Al respecto, la teóloga Cettina Militello hablará sobre “El mensaje del Padre Pío en la Iglesia del Papa Francisco”.

Las conclusiones del congreso han sido confiadas al profesor Vincenzo Di Pilato Teólogo y profesor de la Facultad Teológica Pugliese.

Los estigmas

Los estigmas son las llagas que Cristo sufrió en la crucifixión: dos en los pies, dos en las manos y una en el costado; que han aparecido en algunos místicos.

Si bien los estigmas son heridas, el punto de vista médico difiere con esta definición ya que no cicatrizan, ni siquiera cuando son curados; no se infectan ni se descomponen, no degeneran en necrosis, no tienen mal olor, y sangran constante y profusamente.

Los estigmas, además, son la reproducción exacta de las llagas de Jesús, según los estudios de la Sábana Santa o Síndone que según la tradición habría envuelto el cuerpo de Cristo.

Para reconocer los estigmas como válidos o reales, la Iglesia exige algunas condiciones precisas: deben aparecer todos al mismo tiempo, deben provocar una importante modificación en los tejidos, deben mantenerse inalterados y deben carecer de infecciones o cicatrización.

Según la Enciclopedia Católica los estigmatizados son alrededor de 60, entre santos y beatos. Algunos de los más famosos son San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena (quien rezó a Dios para que no fueran visibles), Santa Catalina de Ricci, Santa Juan de Dios, la Beata Anne Catherine Emmerich, entre otros.

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa, 21 de julio de 2018

