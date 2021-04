Ante el cartel de VOX: «Es doloroso poner en conflicto a mayores y menores migrantes», dos realidades problemáticas de nuestro país

Durante la rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria, los periodistas preguntaron al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, sobre el cartel electoral de VOX. En el mismo, aparecen una anciana y un «mena», menor no acompañado. «Me parece doloroso que se pongan en conflicto dos realidades problemáticas de nuestra sociedad. La clave que inspira la Doctrina Social de la Iglesia es que no se puede poner unos pobres contra otros, unas necesidades contra otras. No se debe enfrentar estas dos realidades en el imaginario de una sociedad, en las emociones de unos posibles votantes».

El también obispo auxiliar de Valladolid ha indicado que «desde la Doctrina Social de la Iglesia se subraya la dignidad de toda persona. Los juicios hay que hacerlos sobre las personas, los juicios morales». Recordando las «3T» que destaca el Papa Francisco, ha indicado que «sea cual sea la nacionalidad, una persona es proclive a cometer un delito cuando no tiene garantizado la tierra, el techo y el trabajo».

«Hay situaciones que pueden favorecer la búsqueda de atajos», ha explicado, «sin justificar que se cometan delitos». Así, destacó el trabajo que Cáritas realiza los migrantes, poniendo especial énfasis la labor de la Iglesia en Canarias en estos últimos meses».

La Iglesia madrileña pidió evitar la xenofobia de cara al 4 de mayo

Cabe recordar que con motivo de la polémica generada con este cartel, la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid pidió a través de un comunicado a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo «que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas».

La Mesa por la Hospitalidad mostró su preocupación por «la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja». Esta, «con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama». Unos derechos que además «reconocen los convenios internacionales suscritos por España». Y concluye: «El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos».

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid, que está integrada por la Comunidad de Sant’Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana, fue convocada en 2015 por el cardenal Osoro para abordar la situación de los refugiados y desplazados que llaman a las puertas de Europa y dar una respuesta conjunta y coordinada desde la Iglesia madrileña.