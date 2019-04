Angeli, en Lerma, abre sus puertas el jueves 11 de abril

La reina inaugurará el el jueves 11 en Lerma ‘Angeli’, la nueva exposición de Las Edades del Hombre

La exposición contará con un total de 90 piezas procedentes de las once diócesis de la Comunidad

El próximo jueves 11 de abril se inaugurará oficialmente en Lerma (Burgos) la exposición ‘Angeli’, correspondiente a la XIV edición de las Edades del Hombre, que se celebrará entre abril y noviembre de 2019. Este acto contará además con una visita real, aunque se desconoce por el momento si será la reina Letizia o la reina emérita Sofia. La exposición contará con un total de 90 piezas, de las once diócesis de la Comunidad.

La localidad burgalesa acogió hoy la presentación de las actividades turísticas y culturales que se llevarán a cabo en Lerma, con motivo de Las Edades del Hombre. Un acto que contó con la participación del director general de Turismo, Javier Ramírez, el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, y la alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo.

Durante la misma, recordaron que se llevarán a cabo varias actividades complementarias, que permitirán promocionar la exposición. Entre ellas destacaron las dos rutas turísticas por la comarca: ‘Arte y Silencio’ y ‘Campo de Catedrales’; el ciclo de conciertos en Lerma y Covarrubias, así como una exposición en Santo Domingo de Silos (Burgos) del artista Antonio López. A esto se unen también varias actividades realizadas para los más pequeños.

El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre remarcó la importancia de las dos rutas que promoverán en la comarca del Arlanza, como una forma de “promocionar” el arte, la cultura y la religión. Asimismo puso en valor la importancia de los órganos de Lerma, construidos en 1616 y 1617, “los más bellos y mejor conservados de Castilla y León”, calificó.

Por este motivo, los sábados de junio, julio y agosto Lerma acogerá una serie de conciertos tras el último pase de la exposición. Además añadió que cuatro días los conciertos se trasladarán a la localidad de Covarrubias, con la Colegiata de San Coste y San Damián.

Asimismo, anunció que dotarán a Santo Domingo de Silos “de un contenido especial” relacionado con la muestra de Lerma, y será una exposición del artista Antonio López, que se centrará en dos temas fundamentales. Por un lado una serie de flores que pintó entre 2007 y 2014, y por otro una serie de “cabezas grandes y pequeñas”, que dotarán a Silos de “un atractivo especial”, según explicó Jiménez. Esta exposición se inaugurará a finales de abril.

Por último quiso subrayar la importancia del programa educativo para los más pequeños, para lo que se ha elaborado una Guía Didáctica para alumnos de secundaria, y para los más pequeños un comic sobre la exposición, con la que se pretende que “el profesor, catequista y educador pueda trabajar con ellos”, señaló, y que además sea “un material que posibilite que se conozca el patrimonio”.

Jiménez destacó además que desde la Fundación, el objetivo que tienen con estas actividades es que “la acción cultural, turística y económica se extienda”, y que además las visitas no se conviertan solo en una “estancia de paso”, sino “también de permanencia”, añadió.

Tarjeta turística ‘Las Edades del Hombre’

Por otro lado, la alcaldesa de Lema anunció que se llevará a cabo una tarjeta turística, con la que se ofrecerán descuentos y ventajas a los usuarios en los establecimientos y recursos turísticos que se adhieran a la misma de toda la provincia burgalesa, así como de algunas localidades de la provincia de Palencia, dentro de la Denominación de Origen Arlanza.

En esta nueva edición, se incorporan una serie de novedades que permitirán un contacto más cercano con el visitante, y con el objetivo de “conocer mejor al turista”. El uso de la tarjeta permitirá a los usuarios además participar en un concurso, para disfrutar de diferentes Experiencias Turísticas en Castilla y León.

En esta XIV edición, la tarjeta cuenta con 110 servicios turísticos, con 48 alojamientos, 19 restaurantes, 14 guías turísticos, 13 bodegas visitables, 5 actividades turísticas complementarias, así como bares de tapas, comercios, empresas de turismo activo..etc. Con esta tarjeta, se podrán beneficiar además de condiciones especiales en los restaurantes adheridos, que ofrecerán el ‘Menú Edades’, con dos propuestas diferenciadas, así como un menú infantil.

Una iniciativa que el director general de Turismo calificó como “una herramienta de impulso” para la generación de gasto turístico. Asimismo destacó que este “despliegue promocional” pretende “impulsar el sector económico y turístico”.

Patrimonio y vino

Como novedad para esta edición de ‘Angeli’, la promoción de Las Edades del Hombre se vincula a dos atractivos turísticos de gran demanda como son el patrimonio cultural y el vino. De esta forma, y a través de la nueva marca turística ‘Rutas del Vino Castilla y León’, se va a intensificar el atractivo turístico de la muestra por medio del enoturismo. Para ello, las ocho Rutas del Vino de Castilla y León – Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia y Toro- se convertirán en prescriptoras de Las Edades del Hombre y del producto turístico asociado a la misma.

En Lerma está prevista la organización de un ‘Espacio del Vino’ con promoción de las ocho Rutas y un programa promocional de actividades, con el objetivo de incrementar la oferta turística de Las Edades.

Además, dentro de este marco promocional se ha impulsado la colaboración con el Gobierno de La Rioja, con el objetivo de incrementar las potencialidades en torno a ambos productos turísticos que comparten las dos Comunidades, diseñando propuestas de promoción conjuntas en torno a Las Edades del Hombre de Lerma y del Año Jubilar Calceatense de La Rioja.

En este sentido, y como acción promocional más inmediata, la Junta participará el próximo viernes, 5 abril, en el Encuentro Profesional ‘La Rioja: Turismo y Negocios’, que se va a celebrar en Logroño, donde se va a promocionar el producto turístico en torno a Las Edades del Hombre.

Producto turístico especializado

Como propuesta turística especializada, la Consejería de Cultura y Turismo ha desarrollado, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR), una guía turística con cuatro rutas por la comarca del Arlanza: ‘Por los campos de Muñó’, ‘Entre sabinas y gargantas’, ‘Tierras del cura Merino’ y ‘El Sendero del Buen Conde’; y cuatro propuestas con recursos turísticos cercanos, en torno a la Sierra de la Demanda, la Ribera del Duero y el Alfoz de Burgos: ‘Burgos y Evolución’, ‘Vaqueros y Dinosaurios’, ‘Del dios Baco’ y ‘De vida contemplativa’, con el objetivo de ofrecer propuestas singulares y diferenciadas que combinan naturaleza, patrimonio, ornitología, prehistoria, vino y Conjuntos Históricos.

Apertura de Monumentos

Este producto turístico se complementa, además, con un Programa de Apertura de Monumentos que propone la apertura de ocho templos religiosos del entorno de Lerma durante los fines de semana del periodo expositivo, con el objetivo de hacer aún más atractivas las propuestas en torno a Las Edades del Hombre.

Los monumentos que permanecerán abiertos durante el periodo expositivo son: la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Villahoz; la iglesia de San Miguel, en Mahamud; la iglesia de la Asunción, de Santa María del Campo; la Iglesia de San Pedro, en Pampliega; el Monasterio de Santa María la Real, en Villamayor de los Montes; la iglesia de San Pedro, en Castrillo Solarana; la iglesia de Nuestra Señora, en Solarana, y la iglesia de Santo Tomás, en Covarrubias.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...