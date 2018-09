Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete

El Papa Francisco ha nombrado obispo de Albacete a Ángel Fernández Collado, desde el 15 de septiembre de 2013 obispo auxiliar de Toledo. Sucederá a Ciriaco Benavente Mateos, quien el 3 de enero cumplió 75 años y quien ha regido la diócesis de Albacete en los últimos doce años.

En la CEE, monseñor Fernández Collado es miembro de las Comisiones Episcopales de Patrimonio Cultural y de Liturgia.

Toledano de 66 años

El 9 de noviembre de 2009 el arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, a los cinco meses de su llegada a Toledo, nombró a Ángel Fernández Collado provicario general de la diócesis. Todavía y hasta diciembre de 2010 era obispo auxiliar de Toledo y vicario general, monseñor Carmelo Borobia Isasa (1935). Tras la jubilación de este, el 3 de diciembre de 2010, Fernández Collado pasó, a ser desde el 19 de diciembre, vicario general

Ángel Fernández Collado nació el 30 de mayo de 1952 en Los Cerralbos (Toledo) y, tras realizar sus estudios en el Seminario Diocesano, fue ordenado sacerdote el día 10 de julio de 1977.

Su primer nombramiento sacerdotal fue el de coadjutor de la parroquia de El Buen Pastor, de Toledo y, un año más tarde, pasó a la parroquia de San José Obrero.

Después realizó estudios en Roma, donde obtuvo el doctorado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana.

A su regreso fue nombrado Consiliario de las Mujeres de Acción Católica y capellán de las religiosas Siervas de María, en Toledo, en 1984. Ese mismo año fue nombrado también auxiliar del archivo de la S. I. Catedral Primada.

En 1985, don Ángel fue nombrado capellán de la M. I. Capilla Mozárabe del templo primado, Vicesecretario del Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de Toledo y Consiliario de Acción Católica General.

Historiador

Dos años más tarde, en 1987, recibió el nombramiento de Delegado Diocesano para el Patrimonio Cultural y Artístico. El año 1992 fue nombrado Postulador Diocesano para las Causas de Beatificación y Canonización de la archidiócesis de Toledo.

En 1996 prestó su servicio sacerdotal como Delegado diocesano de Caridad y Promoción Social y, en 1998, fue nombrado Delegado Diocesano del Clero y de la Vida Consagrada.

El 18 de octubre de 2001 fue nombrado canónigo mozárabe. El 8 de septiembre de 2002 recibió el nombramiento de Profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso. Es Canónigo archivero-bibliotecario de la Catedral Primada desde el 24 de noviembre de 2003.

Autor de numerosas publicaciones y artículos sobre la historia de la Iglesia de Toledo, don Ángel ha impartido clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y, actualmente, desde el 10 de julio de 2007, es profesor agregado de cátedra de Historia de la Iglesia y coordinador del bienio de Historia en el Instituto superior de Estudios Teológicos San Ildefonso.

Monseñor Ciriaco Benavente

Nació el 3 de enero de 1943 en Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres y diócesis de Plasencia. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Plasencia y fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1966. Es Graduado Social por la Universidad de Salamanca (1971).

Comenzó su ministerio sacerdotal en el pueblo salmantino de Béjar, donde fue coadjutor, de 1966 a 1972, y luego párroco, de 1973 a 1979, de la Parroquia de San Juan Bautista. Desde 1979 a 1982 fue Rector del Seminario de Plasencia y Delegado Diocesano del Clero entre 1982 y 1990. Este último año fue nombrado Vicario General de la diócesis, cargo que desempeñó hasta su nombramiento episcopal. El 22 de marzo de 1992 fue ordenado obispo en Coria, al servicio de la diócesis de Coria-Cáceres, que rigió catorce años. El 16 de octubre de 2006 fue nombrado Obispo de Albacete.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. De 1993 a 2005 y de 2011 a 2014 fue presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...