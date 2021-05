Ángel Expósito: «Quiero pensar que aún existen periodistas valientes»

El director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito, no ha parado durante la pandemia. Él sí que ha pisado la calle. Nos cuenta sus impresiones en el último reportaje de ECCLESIA.

√ «Tajantemente sí, existe crisis en el periodismo actual, como en tantos otros sectores. Si sumamos la crisis en el receptor de la información, que ha cambiado como recibe las noticias, más la crisis en los medios —la pura crisis económica por caída de la publicidad y el cambio de modelo— y la crisis en cómo ejercemos nosotros el propio periodismo, estamos en la tormenta perfecta».

√ «De este tiempo vivido en pandemia… no podría quedarme con una sola cosa. Como he estado en el terreno, me quedo con la imagen de una UCI hace exactamente un año, en la primavera de 2020, cómo sonaban los pitidos y ver a decenas de personas boca abajo; me quedo con las lagrimas de las enfermeras y sanitarios ante la impotencia de no dar abasto atendiendo muertos, mil y pico al día en España; y me quedo con las residencias de ancianos, no solo por los pobres residentes, sino por el personal que trabaja en las residencias, sobre todo mujeres, inmigrantes mal pagadas, dejándose la vida por nuestros padres y abuelos. Eso me impactó profundamente».

√ «Quiero pensar que aún existen periodistas valientes, sobre todos algunos a los que nos gusta estar sobre el terreno. Yo estoy deseando volver a la frontera de Venezuela; volver a Oriente Medio, Irak, Siria, Jordania, a esos campos de refugiados; estoy deseando ir a África, al origen de la inmigración hacia Canarias y el Mediterráneo. No es que yo sea más valiente que nadie, pero tengo la suerte de contar con una empresa que me respalda, y con un equipo de colegas que no sé si es que están tan zumbados o que son tan valientes como yo, pero por supuesto que sí, somos los boinas verdes de la radio y estamos deseando salir pitando para contar las cosas allí donde surgen, no tirar de Wikipedia o de Google. La informática está muy bien como apoyo, pero en absoluto puede sustituir al periodismo en primera persona».

√ «La primera labor del periodista es elegir los temas. ¿Cómo salir del periodismo confinado? Pues siendo arrojado, valiente y eligiendo temas en la trinchera, nada de tirar de Internet. La culpa del gran problema que ocurre en la profesión no es de la empresa, ni de las fuentes, ni de las fake news, que también, sino que es nuestra. ¿Cómo salir del periodismo confinado? Desconfinándonos. Nos ponemos las mascarillas, tomamos todas la precauciones posibles y en cuanto podamos, salir pitando a dar voz a los que no tienen voz en cualquier rincón del mundo. Estoy deseando».

√ «¿Si hemos aprendido algo en todo este tiempo? Pues deberíamos, primero como personas deberíamos haber aprendido que somos muy vulnerables, mucho más de lo que nos creíamos, y como periodistas deberíamos haber aprendido a valorar qué es lo importante y lo accesorio, a huir del politiqueo porque no son los protagonistas de nuestra vida y de la actualidad y aprovecharnos de los auténticos superhéroes de toda esta historia, que son los científicos, los sanitarios, los militares, los bomberos, los policías, los profesores, que son los que están preparados y tienen verdadera formación humanista. Los demás estamos casi de invitados en esta época tan complicada».