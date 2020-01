Ana Medina: «Dios ha alentado en mí usar los medios de comunicación para construir puentes»

La periodista de la delegación diocesana de Medios de Comunicación y portavoz de la diócesis de Málaga, Ana Medina (miembro de CVX), acaba de ser galardonada en la I Edición de los Premios Carisma que otorga la CONFER. El premio destaca su faceta como presentadora y directora de Periferias, en TRECE, y su trabajo en la Oficina de Prensa de la Iglesia de Málaga. «Desde niña, Dios ha alentado en mí el deseo de comunicar la belleza y de utilizar los medios de comunicación para construir puentes entre las personas»

Periferias se estrenaba en el mes de abril de 2015 y afronta ya su quinto año en antena con el mismo objetivo con el que nació: Poner el foco en aquellos que habitualmente no tienen espacio en los medios y dar voz a la labor de la Iglesia destacando actuaciones que en ocasiones pasan desapercibidas.

Tras conocerse el galardón, Ana Medina ha destacado: «Me siento muy agradecida a CONFER y a los compañeros que han decidido concederme este premio. Desde niña, Dios ha alentado en mí el deseo de comunicar la belleza y de utilizar los medios de comunicación para construir puentes entre las personas. Periferias me ofrece desde hace cinco años la oportunidad de lanzar cada semana un mensaje de esperanza a todas las fronteras del ser humano. El equipo de TRECE me enseña, me hace crecer, me demuestra que la comunicación de la Iglesia sigue siendo ilusionante ¡Son magníficos! Un reto que me ha confiado también la diócesis de Málaga, a la que estoy muy agradecida».

La entrega de premios, a la que asistirán los galardonados, tendrá lugar el próximo 21 de mayo, a las 18:00 horas, en Auditorio de la Casa de Vacas del Retiro (Madrid)

A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha decidido otorgar los siguientes Premios Carisma:

Premio Carisma de Formación y Espiritualidad: Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR). Coordinado por el padre Carlos Martínez Oliveras , CMF. Por su capacidad de intuir y de crear caminos para la renovación de la Teología de la vida consagrada. Por ese gran deseo de que el pensamiento teológico esté marcado por su necesaria innovación y su fuerza vital y esperanzadora.

El Servicio de Comunicación de la CONFER ha reunido a una serie de expertos para que conformen el Jurado. Son los siguientes: Jesús Miguel Zamora, secretario general de la CONFER; Eva Silva, responsable servicio de Comunicación de la CONFER; José María Legorburu, vicepresidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE); Elsa González, consejo de administración de Telemadrid; Santiago Riesco, periodista de TVE; José Beltrán, director de Vida Nueva; Silvia Rozas, directora de ECCLESIA; Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Javier Palop, director ejecutivo Fundación SM y Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y Vaticano.