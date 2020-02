Amor en la relación con el prójimo – VI Domingo del Tiempo Ordinario (16-2-2020)

VI Domingo del Tiempo Ordinario. 16 de febrero 2020

Eclo 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

En este 6º Domingo del Tiempo Ordinario Jesús, a través de las palabras dirigidas a sus discípulos, nos da una lección práctica de vida. Nos dice cómo debemos tratarnos mutuamente.

Agradecemos a Jesús cómo nos enseña a convivir mejor: “Pero yo os digo más: trataos bien. Todo el que aborrece a su hermano no tiene vida, es un homicida. Mucho más: si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas allí de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda, vete y reconcíliate con tu hermano y vuelve a presentar la ofrenda”. Realmente la convivencia, al estar formada por personas humanas, tiene sus momentos buenos y no tan buenos. Pero Jesús nos dice cómo llevarla: quiere que nuestra vida sea pacífica, feliz y amorosa. No quiere sacrificios carentes de amor. Para Él lo más importante es la misericordia, la comprensión, las relaciones que generan paz, no conflictos. Y si humanamente incidimos en alguna debilidad, es necesario que nos reconciliemos con el otro y limemos las asperezas del camino. ¿Cómo? Asumiendo la debilidad de los demás desde el respeto, la aceptación y el amor. Él es todo misericordia y amor. ¿Cómo es nuestro trato diario? ¿Respeto, amo, perdono, acepto?

Hoy Jesús también nos aclara que no se trata de abolir leyes, sino darles plenitud con el amor. “Se dijo que… pero Yo os digo que obréis así…”. Estas son las normas de vida de Jesús. Este es su camino a seguir. La dirección nos la da Él, sigámosla.

Gracias, Jesús, por darnos esta gran lección de vida y de trato con los demás. Gracias por decirnos una y otra vez que por encima de todo está el amor y la misericordia. Ayúdanos a evitar todo lo que no es amor.

Acudimos a tu Madre, María, para que nos enseñe a amarnos, a perdonarnos y a respetarnos con amor y la misericordia. Que los sentimientos y actitudes de amor aniden en nuestro corazón.