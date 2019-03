Alicante recibe las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús

Alicante recibe las reliquias de santa Teresa del Niño Jesúscon un intenso programa

La urna de una de las santas más universales será acogida en la Santa Faz en el marco de su Año Jubilar y coincidiendo con el 530 aniversario del Milagro de la Lágrima

La diócesis de Orihuela-Alicante va a recibir la urna con las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (Santa Teresita de Lisieux-Francia, 1873-1897). Será del 14 al 20 de marzo, después de visitar últimamente Filipinas, Rwanda, Burundi, los países nórdicos hasta el círculo polar ártico y hace unas semanas la ciudad de Milán.

Esta visita se enmarca en el Año Jubilar que se está viviendo en el Santuario de la Santa Faz de Alicante, coincidiendo con el 530 aniversario del conocido como Milagro de la Lágrima que se celebra el domingo 17 de marzo.

Para la ocasión se han organizado diversas actividades. Está previsto que las reliquias lleguen al Santuario de la Santa Faz el viernes 15 de marzo donde, a las 10:15 h, serán acogidas por los colegios. A partir de ahí dará comienzo un intenso programa que incluye encuentros con jóvenes, pobres, enfermos, ancianos, familias, sacerdotes y vida consagrada. También habrá un viacrucis por los cristianos perseguidos, un concierto del Coro Cantábile y la Misa de las Naciones, el sábado a las 19:00 h, donde, hasta el momento, han confirmado su asistencia más de veinte nacionalidades, quienes dejarán sus banderas como petición de protección a la Santa Faz. Uno de los momentos álgidos será la Santa Misa Jubilar del domingo 17 de marzo, cuando se cumplen los 530 años del Milagro de la Lágrima. Se celebrará a las 11:30 h y estará presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, siendo cantada por el Orfeón San Juan de Alicante.

El Santuario durante esos días no cerrará a mediodía. Para la organización, cuarenta voluntarios ayudarán en los servicios de acogida y celebraciones, así como la fundación Manuel Peláez en la infraestructura.

Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que vivió solo 24 años, es una de las santas más universales. El papa Francisco le tiene una especial devoción y fue llamada por San Pío X «la santa más grande de los tiempos modernos». Fue declarada patrona de las Misiones y es la más joven Doctora de la Iglesia, considerándose una de las grandes maestras de vida espiritual de nuestro tiempo.

Cuando estuvo en España, recorriendo 40 diócesis durante cuatro meses en 2003, fue venerada y visitada por más de dos millones de personas. El rector del Santuario de la Santa Faz, José Luis Casanova, ha declarado: «deseamos que la presencia de Santa Teresita, durante este Año Jubilar de la Santa Faz, sea un impulso de esperanza para muchas personas, confiando en el deseo que esta Santa tenía de “pasar su cielo haciendo el bien en la tierra”».

En su estancia en Alicante las reliquias harán parada también en los conventos de las Carmelitas Descalzas tanto de Algorós (Elche), el jueves 14 de marzo, como el de Altea, el miércoles 20 de marzo.

PROGRAMA COMPLETO EN SANTA FAZ:

Viernes 15.

10:15 h. Llegada de las Reliquias al Santuario de la Santa Faz. Acogida por los Colegios.

11:30 h. Santa Misa.

12:30 h. Celebración: Santa Teresita y las misiones.

17:00 h. Rosario a la Virgen María, la “más tierna de las madres”.

17:30 h. Viacrucis por los cristianos perseguidos.

18:00 h. Santa Misa.

19:45 h. Conferencia: «los cristianos perseguidos en el mundo» (Iglesia necesitada).

20:00 h. Adoración eucarística, Santa Teresita con los jóvenes (Hakuna).

Sábado 16.

10:00 h. Santa Misa.

11:00 h. Encuentro de Santa Teresita con los pobres.

12:00 h. Santa Misa, enfermos y ancianos.

Preside Excmo. y Rvdmo. Mons. Victorio Oliver Domingo, obispo emérito de Orihuela-Alicante.

13:00 h. Celebración: Santa Teresita y la Virgen María.

17:30 h. Rosario a la Virgen María, la “más tierna de las madres”.

19:00 h. Santa Misa de las Naciones.

20:00 h. Adoración eucarística: “Ofrenda al amor misericordioso”.

Domingo 17. Milagro de la Lágrima (1489).

7:45 h. Coronilla de la divina misericordia.

8:00 h. Santa Misa.

8:45 h. Adoración eucarística: Santa Teresita y la Santa Faz.

10:00 h. Santa Misa.

11:30 h. Santa Misa Jubilar, cantada por el Orfeón San Juan.

Preside Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Murgui Soriano, obispo de Orihuela-Alicante.

12:30 h. Presentación de niños a la Santa Faz, bendición de familias.

17:00 h. Rosario a la Virgen María, la “más tierna de las madres”.

18:00 h. Concierto Año jubilar. Coro Cantábile. Director D. Carlos Catalá.

19:00 h. Santa Misa (Apostolado de la Divina Misericordia).

20:00 h. Adoración eucarística: Santa Teresita y la Misericordia.

Lunes 18. Solemnidad Santa Faz.

9:45 h. Coronilla de la Divina Misericordia.

10:00 h. Santa Misa.

11:00 h. Encuentro de Santa Teresita con los sacerdotes.

Meditación: Soeur Monique Marie de la Santa Faz, responsable reliquias Lisieux.

12:00 h. Adoración eucarística.

17:00 h. Celebración: Santa Teresita y el amor.

18:30 h. Rosario a la Virgen María, la “más tierna de las madres”.

19:00 h. Santa Misa.

20:00 h. Adoración eucarística, oración de intercesión “Lluvia de rosas”.

Martes 19. Solemnidad San José.

7:45 h. Coronilla de la Divina Misericordia.

8:00 h. Santa Misa.

9:45 h. Coronilla de la Divina Misericordia.

10:00 h. Santa Misa.

10:45 h. Adoración eucarística: Santa Teresita y la santidad en lo cotidiano.

12:00 h. Santa Misa.

Preside Excmo. y Rvdmo. Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de Orihuela-Alicante.

13:00 h. Bendición de las familias.

17:00 h. Rosario a la Virgen María, la “más tierna de las madres”.

17:30 h. Encuentro de Santa Teresita con la Vida consagrada.

Meditación: Soeur Monique Marie de la Santa Faz, responsable reliquias Lisieux.

18:00 h. Adoración eucarística: “Mi vocación es el amor”.

19:00 h. Santa Misa.

Despedida oficial.

