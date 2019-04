Alfredo José Espinoza Mateus, arzobispo de Quito (Ecuador)

El Papa Francisco nombra al nuevo Arzobispo de Quito en Ecuador

Redacción ACI Prensa, 5 de abril de 2019

El Papa Francisco nombró a Mons. Alfredo José Espinoza Mateus nuevo Arzobispo metropolitano de Quito, Ecuador, tras aceptar la renuncia presentada por Mons. Fausto Gabriel Trávez Trávez, por haber llegado al límite de edad.

En una nota publicada este 5 de abril en su sitio web, “el Episcopado Ecuatoriano felicita al Excmo. Mons. Alfredo José Espinoza Mateus, SDB., por su nuevo encargo pastoral y agradece profundamente al Excmo. Mons. Fausto Gabriel Trávez Trávez, OFM., por su labor y entrega al servicio de la Iglesia en Quito”.

“El Señor me pide una vez más, levantar las redes e ir a echar esas redes en otros mares, en un mar inmenso que es Quito, pero también hermoso, el reto es grande, oren por mí para que el Señor me dé la gracia de seguir llevando la alegría del Evangelio, en esta actitud de salida que me ha caracterizado. Me voy con profundo dolor, Loja se me metió en la piel y su gente está en mi corazón”, dijo Mons. Espinoza en sus primeras declaraciones este viernes, según informó la Diócesis de Loja.

El nuevo Arzobispo de Quito nació en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril de 1958. Tras dos años de estudios de medicina ingresó en la Congregación Salesiana, haciendo su primera profesión religiosa el 24 de enero de 1979 y los votos perpetuos el 16 de agosto de 1984.

Estudió filosofía y teología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Recibió la Ordenación Sacerdotal el 17 de diciembre de 1988.

A lo largo de su ministerio pastoral ha ejercido de administrador y director de diferentes colegios salesianos en Ecuador.

Ha sido consejero y ecónomo inspectorial de la Sociedad Salesiana. También ha desempeñado el cargo de miembro de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación Salesiana.

Ha sido también Delegado del Consejo Inspectorial del Consejo Superior de la Universidad Politécnica Salesiana y Director de la Casa Inspectorial de Quito.

El 20 de diciembre de 2013 fue nombrado Obispo de Loja. Recibió la ordenación episcopal el 18 de enero de 2014.

En la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura; y del Consejo Gubernativo de Bienes.

Mons. José Alfredo Espinoza Mateus tomará posesión de la Arquidiócesis de Quito el próximo 2 de mayo en la Catedral de la capital ecuatoriana.

