Alessandro Gisotti anuncia su relevo al frente de la Oficina de la Sala de Prensa de la Santa Sede



Es sustituido por Matteo Bruni, periodista angloitaliano de 43 años

El 21 de julio concluye mi encargo “ad interim” como Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Estoy agradecido al Santo Padre por el privilegio que me ha dado de poder ser su portavoz en un periodo tan intenso del Pontificado y de ofrecerme ahora la oportunidad de continuar a servirlo como Vice-Director Editorial de los medios de comunicación del Vaticano.

Le agradezco por haberme siempre sostenido como un padre. Agradezco al Papa, al Prefecto del Dicasterio para la Comunicación y a los Superiores de la Secretaría de Estado por haber tenido en cuenta mi decisión – comunicada en el inicio de mi mandato y confirmada sucesivamente – de desarrollar por un tiempo limitado este cargo tan importante. Un tiempo que permitiese, a pesar de la apretada agenda de acontecimientos, conducir la Oficina de Prensa hacia una nueva estructura, compromiso común acordado hace seis meses con el Prefecto Paolo Ruffini.

Como ya declaré en el momento de mi nombramiento, el pasado 31 de diciembre, he asumido esta tarea con espíritu de servicio, consciente del momento excepcional e inédito para la Oficina de Prensa, luego de las repentinas renuncias de su Director y de su Vicedirectora. En este semestre tan denso -también y sobre todo para mi familia- he contado con el apoyo total del Prefecto Paolo Ruffini y de mis colegas de la Oficina de Prensa a quienes dirijo toda mi gratitud. Particularmente positiva para mí ha sido además la relación con los colegas periodistas. Un trato caracterizado por el respeto reciproco, a pesar de momentos de inevitable confrontación. En este contexto, me agrada recordar -entre las iniciativas realizadas durante mi dirección- la dedicación de la sala de trabajo de los periodistas de la Oficina de Prensa al Director Joaquín Navarro-Valls. Una señal para subrayar que, en la Iglesia y en la Santa Sede, la información cuenta y debe contar cada vez más.

Estoy seguro que Matteo Bruni sabrá dirigir de la mejor manera al extraordinario equipo de la Oficina de Prensa. A él dirijo no solo mis mejores deseos de éxito, sino también mi disponibilidad de colaboración.

