Alessandra Smerilli, nueva subsecretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral

Alessandra Smerilli, de 47 años, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de Don Bosco, ha sido nombrada subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para el sector de Fe y Desarrollo. «Me siento agradecida al Santo Padre Francisco y al Prefecto de mi Dicasterio, el cardenal Turkson, a todos los que trabajan en él y que muestran su confianza en mí. Espero poder aportar mi granito de arena», ha expresado Smerilli en sus primeras palabras tras conocerse el nombramiento.

Según ha reconocido «me sorprendió un poco porque llegué a trabajar a este dicasterio como colaboradora de la comisión para la covid-19». Una colaboración que la religiosa pensó que sería «temporal». No obstante, ha argumentado, «trabajando aquí me he dado cuenta de lo hermosa que es esta misión y de lo mucho que llega al mundo entero»

Unir Evangelio y economía

Smerilli, doctora en Economía Política por la Universidad La Sapienza de Roma y en Economía por la Universidad East Anglia de Nowrich, también es profesora de Economía Política en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación «Auxilium» de Roma. Su compromiso con la Iglesia la ha llevado a formar parte del Comité Científico y Organizador de las Semanas Sociales de los Católicos; desde 2019 es Consejera de Estado del Vaticano y desde marzo de 2020 coordinadora del Grupo de Trabajo de Economía de la Comisión Vaticana para el Covid-19, creada por el Papa Francisco. Entre sus libros destaca Economía de la mujer. De la crisis una nueva temporada de esperanza.

«Creo que el trabajo académico que he realizado hasta ahora puede ayudarme tanto en mi conocimiento del mundo económico como en mi conocimiento de los economistas de todo el mundo», ha explicado. Además, ha desarrollado el objetivo de la misión del dicasterio, en particular en la sección de Fe y Desarrollo, «acompañar a las Iglesias locales y traducir así, en términos pastorales, los conocimientos y competencias económicas que hay. Espero poder aportar mi contribución en términos de competencia y colaborar con todos para unir el Evangelio y la economía».