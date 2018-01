Aclaraciones del Papa sobre la boda que ofició en el avión

El Papa Francisco responde a las críticas por boda que ofició en el avión

El Papa Francisco salió al frente de las críticas que se le hicieron por haber celebrado una boda en el avión que lo trasladaba desde Santiago de Chile a Iquique el pasado 18 de enero, en el marco de su visita apostólica a Sudamérica, que incluyó Perú.

“Vi que las condiciones eran claras y por qué no hacer hoy lo que se puede hacer hoy”, fueron las palabras del Santo Padre en referencia a la boda de los tripulantes Carlos Ciuffardi y Paula Podest.

Durante el vuelo que lo llevó este lunes desde Lima (Perú), a Roma, Francisco concedió la habitual conferencia de prensa en la que se le preguntó “qué les diría a los párrocos, a los obispos, cuando los novios pidan casarse en la playa, en un parque o en un barco”. El Papa contestó con humor: “¿Se imagina cruceros con matrimonios?”.

“Uno de ustedes me dijo que yo estoy loco por hacer estas cosas. Pero fue sencillo. El señor, el hombre, estaba en el primer vuelo. Ella no estaba. Hablamos…, luego me di cuenta de que me había sondeado. Hablamos de la vida, de qué pensaba yo la vida de la familia. En verdad, fue una hermosa conversación”, recordó.

Al día siguiente, coincidieron los dos tripulantes en el mismo vuelo junto al Papa. “Cuando nos hicimos las fotos me dijeron que estaban por casarse por la Iglesia, se casaron por civil, porque el día anterior (se ve que eran de una ciudad pequeña) la iglesia se destruyó en el terremoto. No hubo boda. De esto hace 8 o 10 años. ‘Que sí, que mañana lo hacemos, después la vida, llega una hija, después la otra hija…, pero nosotros siempre hemos tenido esto en el corazón, pero no nos hemos casado’”.

“Los interrogué un poco, y las respuestas eran claras: para toda la vida. ‘¿Y cómo sabéis estas cosas? ¿Tenéis buena memoria del catecismo?’. ‘No, no, no. Nosotros hemos hechos los cursos prematrimoniales’. Estaban preparados. Juzgué que estaban preparados”.

El Papa recordó que “los sacramentos son para las personas, y vi que las condiciones eran claras y por qué no hacer hoy lo que se puede hacer hoy. Para qué mandarlo a mañana, porque mañana quizás hubiesen sido 8 años más. Esta es la respuesta. Porque yo he juzgado que estaban preparados y que sabían lo que hacían. También uno de ellos se ha preparado delante del Señor con el sacramento de la penitencia, y los casé. Y cuando llegaron aquí todo estaba acabado y se han casado. Así ha sido la cosa.

El Papa finalizó su respuesta al periodista volviendo a la pregunta: “¿qué les diría a los párrocos?”. “Les diría que el Papa los interrogó bien, y después cuando me dijeron que habían hecho el curso… Eran conscientes de que estaban en una situación irregular”.

Foto: Carlos Ciuffardi, Ignacio Cueta, Paula Podest y el Papa Francisco durante la boda que presidió a bordo del vuelo a Iquique. Foto: Vatican Media

(ACI, 22-1-2018).-

