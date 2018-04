Accidente deja 14 muertos de equipo juvenil de hockey en Canadá: Obispo reza por víctimas

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa, 7 de abridle 2018

El Obispo de Saskatoon (Canadá) expresó su profundo dolor tras conocer la noticia de la muerte de 14 personas tras el choque, el viernes 6 de abril, entre un camión y un autobús que transportaba a un equipo juvenil de hockey, un hecho que ha enlutado al país norteamericano.

Mons. Mark Hagemoen, Obispo de Saskatoon en la provincia canadiense de Saskatchewan, afirmó en una declaración que Dios sigue hablando a los fieles luego de la Semana Santa, y ahora “responde a la gente de Humboldt y otras partes de la zona Oeste de Canadá que están profundamente afectados por esta terrible tragedia”.

El accidente ocurrió el viernes por la noche cuando el equipo juvenil de hockey viajaba en el bus por la carretera 35, al norte de Tisdale, en la provincia de Saskatchewan.

La Real Policía Montada de Canadá informó que en el vehículo iban 28 personas. Entre los fallecidos también está el chofer. Las otras 14 fueron llevadas al hospital y tres están en estado grave.

Los Humboldt Broncos, de la liga junior de hockey de Saskatchewan, iban a jugar con los Halcones de Nipawin. La edad de los miembros del equipo está entre 16 y 21 años.

BBC informó que el inspector del a Real Policía Montada, Ted Munro, dijo que se ha establecido un centro de información y apoyo para las familias en una iglesia local. “Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias esta noche”, resaltó.

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, también envió sus condolencias por estos hechos. “No puedo imaginar lo que estos padres están pasando y mi corazón está con todos los afectados por esta terrible tragedia en la comunidad de Humboldt y otros lugares”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mons. Hagemoen dijo también en su declaración que está muy agradecido “en estos terribles momentos, con todo el Pueblo de Dios aquí que muestra su compasión como la de Cristo y ofrece una comunidad de apoyo”.

“¡Que los que han fallecido descansen en la paz y la luz de Cristo! Rezamos también por todos los demás compañeros de equipo, equipo técnico y familiares que viajaban, para que se recuperen en estos momentos difíciles”, concluyó el Prelado.

