9 mayo: Con los cristianos perseguidos en La Almudena de Madrid

9 mayo: Con los cristianos perseguidos en La Almudena

El jueves 9 de mayo, a las 20 horas, la catedral de La Almudena, en Madrid, acoge la Noche de los Testigos 2019, vigilia de oración por los cristianos perseguidos que incluye:

Adoración eucarística, testimonios en vivo de cristianos en países de necesidad y persecución y homenaje a los mártires de 2018 y 2019, incluidos los cristianos fallecidos recientemente en los atentados de Sri Lanka. Con música del grupo religioso Hakuna. Preside el cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro.

