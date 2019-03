6 años de la elección Papa Francisco: todo sobre estos seis años

Por Jesús de las Heras Muela

En la tarde del miércoles 13 de marzo de 2013, seis años –una tarde lluviosa y venturosa-, el cónclave de los cardenales menores de 80 años, reunido para elegir el sucesor de Benedicto XVI, tras la renuncia de este el 11 de febrero de 2011, emanó, por la chimenea de la Capilla Sixtina, la inconfundible y gozosa fumata blanca. Eras las 19:06 horas.

Llovía, la alegría, el bullicio y el nerviosismo estallaron en la Plaza de San Pedro y en todos los rincones de la urbe y del orbe. Una hora larga después –las 20:12 horas-, ya había cesado de llover, el cardenal protodiácono, entonces el francés Jean-Louis Tauran, en fidelidad al ceremonial y a la tradición de siglos, anunciaba el nombre del elegido, que cogió por sorpresa a todos: Jorge Mario Bergoglio, jesuita, de 76 años, cardenal arzobispo de Buenos Aires. Antes de las ocho y media de aquella tarde, Bergoglio, ya Pedro, ya Papa Francisco se presentó en el balcón central de la basílica vaticana. La sorpresa inicial, inmensa sorpresa, no hacía sino aumentar y hasta emocionar.

Con todo y más allá de valoraciones, prefiero ahora que la memoria de este sexto aniversario de la elección papal de Francisco se centre no tanto en valoraciones y sensaciones –que ya habrá también para hacerlas- cuanto en datos, en la crónica por apartados de la actividad de su ministerio durante estos dos años.

CANONIZACIONES:

12-05-2013: Antonio Primaldo y 812 compañeros mártires de Otranto (Italia).

Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Upegui (Colombia).

María Guadalupe García Zavala (México).

09-10-2013: Decreto papal mediante el cual se extiende a toda la Iglesia el culto a la beata italiana Ángela de Foligno, inscribiéndola en el catálogo de los santos.

17-12-2013: Decreto papal mediante el cual se extiende a toda la Iglesia el culto a al beato saboyano Pedro Fabro, SJ, inscribiéndolo en el catálogo de los santos.

03-04-2014: Decretos papales mediante los cuales se extiende a toda la Iglesia el culto a los beatos Francisco de Laval (Francia-Canadá), José de Anchieta, SJ (España-Brasil) y María de la Encarnación Guyart (Francia-Canadá), inscribiéndolos en el catálogo de los santos.

27-4-2014: Papa Juan XXIII (Italia) y Papa Juan Pablo II (Polonia).

23-11-2014: Giovanni Antonio Farina (Italia), Kuriakose Elias Chavara de la Sagrada Familia (India), Ludovico de Casoria (Italia), Nicola da Longobardi (Italia), Euphrasia Eluvathingal del Sagrado Corazón (India) y Amato Ronconi (Italia).

14-1-2015: Giuseppe Vaz (Sri Lanka): canonización en Sri Lanka.

17-5-2015: María Cristina de la Inmaculada Concepción (Italia), Jeanne-Emilie de Villeneuve (Francia), Marie-Alphonsine Danil Ghattas (Palestina) y María de Jesús Crucificado (Palestina).

23-9-2015: Fray Junípero Serra (España): canonización en Washington.

18-10-2015: Vincenzo Grossi (Italia), María Purísima de la Cruz Salvat Romero (España) Luis Martin y María Azelia Guérin (Francia).

5-6-2016: Estanislao de Jesús y María -Jan Papczyński- (Polonia) y María Isabel Hesselblad (Suecia).

4-9-2016: Teresa de Calcuta (India).

16-10-2016: José Gabriel del Rosario Brochero –Cura Brochero- (Argentina), José Sánchez del Río (México), Salomone Leclercq (Francia), Manuel González García (España), Ludovico Pavoni (Italia), Alfonso María Fusco (Italia) e Isabel de la Santísima Trinidad (Francia).

13-5-2017: Francisco y Jacinta Marto: canonización en Fátima (Portugal).

15-10-2017: Andrés de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, sacerdotes diocesanos, Mateus Moreira, laico, y 27 compañeros, mártires (Brasil); Cristóbal, Antonio y Juan, adolescentes mártires (México); Faustino Míguez (España); y Angelo da Acri (Italia).

14-10-2018: Pablo VI (Italia), Papa; Óscar A. Romero (El Salvador), arzobispo mártir; Francesco Spinelli (Italia); Vincenzo Romano (Italia); Maria Katharina Kasper (Italia); Nazaria Ignacia March (España); y Nunzio Sulpricio (Italia).

BEATIFICACIONES DE ESPAÑOLES:

07-04-2013: P. Cristóbal de Santa Catalina/Córdoba.

13-10-2013: 522 mártires del siglo XX en España/Tarragona.

31-05-2014: Madre Esperanza de Jesús (María Josefa Alhama Valera)/Collevalenza.

27-09-2014: Álvaro del Portillo/Madrid.

01-11-2014: Pedro de Asúa y Mendía/Vitoria.

05-09-2015: Fidela Oller Angelats, Josefa Monrabal Montaner y Facunda Margenat Roura (mártires de las Religiosas de San José de Gerona) /Gerona.

03-10-2015: Pío Heredia y 15 compañeros mártires cistercienses y dos monjas cistercienses /Santander.

21-11-2015: Frederic de Berga y 25 compañeros capuchinos mártires/Barcelona.

23-4-2016: Valentín Palencia y cuatro jóvenes discípulos, mártires/Burgos.

8-10-2016: Genaro Fueyo Castañón (sacerdote), y los laicos Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero y Segundo Alonso González, mártires/ Oviedo.

29-10-2016: Cuatro mártires monjes benedictinos y sacerdotes: José Antón Gómez, Antolín Pablos Villanueva, Rafael Alcocer Martínez y Luis Vidaurrázaga González/ Madrid.

25-3-2017: 115 mártires del siglo XX en España (95 son sacerdotes —incluidos un religioso franciscano y dos sacerdotes operarios diocesanos—, 18 laicos, 2 laicas mujeres –una es la gitana Emilia Rodríguez, la “canastera” de Tíjola-) /Aguadulce (Almería).

22-4-2017: Luis Ormières (nacido en Francia, muerto en España), fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda/Oviedo.

6-5-2017: Siete jóvenes misioneros del Sagrado Corazón mártires (Antonio Arribas Hortigüela, Abundio Martín Rodríguez, José Vergara Echevarría, Josep Oriol Isern Massó, Gumersindo Gómez Rodrigo, Jesús Moreno Ruiz y José del Amo del Amo) en Serinyà (Girona)/Girona.

21-10-2017: 109 misioneros claretianos (sacerdote Mateu Casals, el estudiante Teófilo Casajús, y el hermano Ferran Saperas y otros 106 compañeros mártires/Barcelona.

11-11-2017: 60 mártires de la Familia Vicenciana (24 sacerdotes misioneros paúles, 5 sacerdotes diocesanos de Cartagena, 16 hermanos paúles, 2 hijas de la caridad y 13 laicos de asociaciones vicencianas)/Madrid.

20-10-2018: Tiburcio Arnaiz SJ/Málaga.

10-11-2018: Padre Teodoro Illera del Olmo y 15 mártires del siglo XX en España (9 religiosos de la Congregación de San Pedro ad Víncula, 3 religiosas de la Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, 1 religiosa de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y 3 laicos protectores de los religiosos de San Pedro ad Víncula)/Barcelona.

8-12-2018: Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín, agustinas misioneras, mártires en Argelia/ Orán (Argelia).

9-3-2019: Ángel Cuartas Cristóbal y ocho compañeros mártires, todos ellos seminaristas diocesanos de Oviedo/Oviedo.

23-3-2019: Mariano Mullerat Soldevila, laico mártir en 1936/Tarragona.

18-5-2019: Guadalupe Ortiz de Landázuri, laica de la prelatura del Opus Dei/Madrid.

22-6-2019: Sor María del Carmen (Isabel Lacaba Andía) y otras trece monjas concepcionistas franciscanas, martirizadas en Madrid en 1936/ Madrid.

DOCTORES DE LA IGLESIA:

El 23 de febrero de 2015 se anunció que el Papa Francisco proclamaría doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek, armenio (950-1005). La correspondiente celebración fue, en rito armenio, en la basílica vaticana, el sábado 11 de abril de 2015.

VIAJES:

1.- Nacionales dentro de Italia:

(1) Lampedusa (Sicilia): 8-7-2013.

(2) Castelgandolfo (Lacio): 15-8-2013.

(3) Cagliari (Cerdeña): 22-9-2013.

(4) Asís (Umbria): 4-10-2013.

(5) Cassano all’Jonio (Calabria): 21-6-2014.

(6) Campobasso e Isernia (Molise): 5-7-2014.

(7) Caserta (Campania): 26-7-2014.

(8) Fogliano Redipuglia (Friuli-Venecia Julia):13-9-2014.

(9) Pompeya y Nápoles (Campania): 21-3-2015.

(10) Turín (Piamonte): 21/22-6-2015.

(11) Prato y Florencia (Toscana): 10-11-2015.

(12) Asís (Umbria): 4-8-2016 (VIII centenario del Jubileo del Perdón de Asís).

(13) Asís (Umbria): 20-9-2016 (30 años Encuentros Interreligiosos por la Paz).

(14) Amatrice (Lacio): 4-10-2016 (Epicentro terremoto agosto 2016. También visitó las localidades de Accumoli, Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, San Pellegrino y Norcia).

(15) Milán (Lombardía): 25-3-2017.

(16) Carpi (Emilia-Romaña): 2-4-2017.

(17) Génova (Liguria): 27-5-2017.

(18) Bozzolo (Cremona) y Barbiana (Florencia): 20-6-2017.

(19) Cesena y Bolonia (Emilia Romagna): 1-10-2017.

(20) Pietrelcina (Campania) y San Giovanni Rotondo (Puglia): 17-3-2018.

(21) Alessano (Lecce/Puglia) y Molfetta (Bari/Puglia): 20-4-2018.

(22) Nomadelfia (Grosseto/Toscana) y Loppiano (Fiesole/Firenze/Toscana); 10-5-2018.

(23) Ostia (Lazio): 3-6-2018.

(24) Bari (Puglia): 7-7-2018.

(25) Piazza Armerina y Palermo (Sicilia):15-9-2018.

(26) Loreto: 25-3-2019.

(27) Nápoles: 21-6-2019.

2.- Internacionales:

(1) Brasil (JMJ 2013 Río): 23/29-7-2013.

Lema: “Id y haced discípulos a todos los pueblos”.

(2) Jordania, Palestina, Israel: 25/27-5-2014.

Lema: “¡Qué todos sean uno!”.

(3) Corea del Sur: 13/18-8-2014.

Lema: “¡Levántate, resplandece: la gloria de los mártires brilla sobre ti!”.

(4) Albania: 21-9-2014.

Lema: “Juntos con Dios, hacia la esperanza que no defrauda”.

(5) Estrasburgo (Francia/Unión Europea): 25-11-2014.

(6) Turquía: 28730-11-2014.

(7) Sri Lanka: 12/15-1-2015 y Filipinas: 15/19-1-2015.

Lemas: “Permaneced en mi amor” y “Misericordia y compasión”.

(8) Bosnia y Herzegovina: 6-6-2015.

Lema: “La paz sea con vosotros”.

(9) Ecuador, Bolivia y Paraguay: 5/12-7-2015.

Lemas respectivos: “A evangelizar con alegría”, “Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Reconciliación y renovación” y “Mensajero de Jesucristo: nuestra alegría y nuestra paz”.

(10) Cuba y Estados Unidos de América: 19/27-9-2015.

Lemas: “Misionero de la Misericordia” y “Nuestra misión es el Amor”.

(11) Kenia, Uganda y República Centroafricana: 25/30-11-2015.

Lemas: “Sed fuertes en la fe, no tengáis miedo”, “Seréis mis testigos” (Hch 1, 8) y “Pasemos a la otra orilla” (Lc 8, 22).

(12) México: 12/18-2-2016.

Lema: “Misionero de misericordia y paz”.

(13) Lesbos (Grecia): 16-4-2016.

(14) Armenia: 24/26-6-2016.

Lema: “El Papa visita el primer país cristiano”.

(15) Polonia: 27/31-7-2016 (JMJ 2016 Cracovia)

Lema: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7).

(16) Georgia y Azerbaiyán: 30/9-2/10-2016.

Lemas respectivos: “Pax vobis” y “Todos somos hermanos”.

(17) Suecia: 31-10/1-11-2016.

Lema: “Juntos en la esperanza”.

(18) Egipto: 28/29/4-2017.

Lema: “El Papa de la paz en el Egipto de la paz”.

(19) Portugal: 12/139/5-2017.

Lema: “Con María, peregrino en la esperanza y la paz”.

(20) Colombia: 6/11-9-2017

Lema: “Demos el primer paso”.

(21) Myanmar y Bangladesh: 27/30-2007 y 30-11/2-12-2017

Lemas respectivos: “Amor y paz” y “Armonía y paz”.

(22) Chile y Perú: 15/18 y del 18/21-1-2018

Lemas respectivos:”Mi paz os doy” y “Unidos en la esperanza”.

(23) Ginebra (Suiza): 21-6-2018

Lema: “Caminar, rezar y trabajar juntos”.

(24) Irlanda: 25 y 26-8-2018 (IX Encuentro Mundial de las Familias).

Lema: “El Evangelio de la Familia: Alegría para el Mundo”.

(25) Lituania, Letonia y Estonia: 22/25-9-2018

Lemas respectivos: “Cristo Jesús, nuestra esperanza”, “¡Muéstranos a tu madre!” y “Álzate, corazón mío”.

(26) Panamá (JMJ 2019 Panamá): 23/27-1-2019

Lema: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”.

(27) Abu Dabhi (Emiratos Árabes Unidos): 3/5-2-2018.

Lema: “Señor, haz de mi un instrumento de tu paz”.

(28) Marruecos: 30/31-3-2019

Lema: “Servidor de esperanza”.

(29) Bulgaria y Macedonia: 5/7-5-2019

Lemas respectivos: “¡Paz en la Tierra! y “`¡No temas, pequeño rebaño!”.

(30) Rumanía: 31/5 a 2/6-2019

Lema: “Caminemos juntos”.

ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS:

(1) Año de la Fe 2012-2013 (11-10-2012/25-11-2013).

(2) Año de la Vida Consagrada 2014-2016 (29-11-2014/2-2-2016).

(3) VIII Encuentro Mundial de las Familias, Filadelfia (USA), 21/26-9-2015.

(4) Año Santo y Jubilar Extraordinario de la Misericordia (8-12-2015/20-11-2016).

(5) XXXI Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia (Polonia), 26/31-7-2016.

(5) XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, Panamá (Panamá), 22/27-1-2019.

(6) Especial mes de octubre misionero: octubre 2019. Lema:”Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.

SÍNODOS DE LOS OBISPOS:

(1) Asamblea Extraordinaria sobre la Familia: 5/19-10-2014

(2) Asamblea General Ordinaria (sobre la familia): 4/25-10-2015

(3) Asamblea General Ordinaria (sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional): 3/28-10-2018

(4) Asamblea Especial para la región Panamazónica: 6/27-10-2019. Lema: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.

CONSISTORIOS DE CREACIÓN DE NUEVOS CARDENALES:

(1) 22-2-2014: 19 cardenales, uno de ellos español, Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.

(2) 14-2-2015: 20 cardenales, entre ellos Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, y José Luis Lacunza Maestrojuan, OAR, natural de España y obispo de David (Panamá).

(3) 19-11-2016: 17 cardenales, entre ellos Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE.

(4) 28-6-2017: 5 nuevos cardenales, entre ellos, Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona.

(5) 28-6-2018: 14 nuevos cardenales, entre ellos, Luis Francisco Ladaria Ferrer, jesuita mallorquín, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; y Aquilino Bocos Merino, sacerdote misionero claretiano.

DOCUMENTOS:

1.- Encíclicas:

(1) “Lumen fidei”: 29-6-2013.

(2) “Laudato si`”: 24-5-2015.

2.- Exhortaciones apostólicas:

(1) “Evangelii gaudium”: 24-11-2013.

(2) “Amoris laetitia”: 19-3-2016. (Exhortación apostólica postsinodal)

(3) “Gaudete et exultate”: 19-3-2018. (Exhortación apostólica sobre la santidad)

3.- Constituciones apostólicas:

* “Vultum Dei quaerere”, constitución apostólica sobre la vida contemplativa femenina (29-6-2016).

* “Veritatis gaudium”, constitución apostólica que promulga la nueva normativa sobre los Institutos de Estudios Eclesiásticos (27-12-2017/29-1-2018).

* “Episcopalis communio”, constitución apostólica sobre el Sínodo de los Obispos con reformas sobre la estructura del mismo (15-9-2018).

4.- Quirógrafos:

(1) Quirógrafo para la institución de una pontificia comisión referente al Instituto para las Obras de Religión (IOR): 26-6-2013.

(2) Quirógrafo para la creación de una pontificia comisión referente sobre la estructura económico- administrativa de la Santa Sede: 18-7-2013.

(3) Quirógrafo para la creación de un consejo de cardenales para ayudar al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia universal y estudiar un proyecto de revisión de la Curia Romana (30-9-2013).

(4) Quirógrafo para la creación de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores con su correspondiente estatuto (22-3-2015).

(5) Quirógrafo para la creación de la Fundación Pontificia “Gravissimum educationis” (28-10-2015).

5.- Cartas apostólicas motu proprio y similares:

(1) Sobre la jurisdicción de las autoridades judiciales en materia penal y en materia de sanción administrativa: 11-7-2013.

(2) Contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva: 7-8-2013.

(3) Nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera: 18-11-2013.

(4) “Fidelis dispensator et prudens” sobre la gestión de los bienes económicos de la Santa Sede y creación de la Secretaría de Economía: 24-2-2014.

(5)Transferencia de la sección ordinaria de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a la Secretaría de Economía: 9-7-2014.

(6) Rescripto para la institución de un colegio, en el seno de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para examinar los recursos de eclesiásticos sobre los delitos más graves: 3-11-2014.

(7) “L’attuale contesto comunicativo”, carta apostólica dada en forma motu proprio para la institución de la Secretaría de la Comunicación: 27-6-2015.

(8) “Mitis Iudex Dominus Iesus”, carta apostólica dada en forma motu proprio sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico: 15-8-2015.

(9) “Mitis et misericors Iesus”, carta apostólica dada en forma motu proprio sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad matrimonial en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales: 15-8-2015.

(10) Rescripto para el cumplimiento y observancia de las nuevas leyes del proceso matrimonial: 10-12-2015.

(11) Rescripto para la institución de la Pontificia Comisión para la actividad del sector sanitario de las personas jurídicas públicas de la Iglesia: 12-12-2015.

(12).- Carta apostólica motu proprio “Come una madre amorevole” sobre el compromiso de la Iglesia en la protección de los menores y las responsabilidades de los obispos al respecto: 4-6-2016.

(13). Motu proprio mediante el cual el Papa Francisco crea un dicasterio en la Curia Romana para los Laicos, la Familia y la Vida: 4-6-2016 (entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2016). Dicho dicasterio queda formalmente instituido mediante otra carta apostólica dada también como motu proprio, titulado “Sedula Mater” y firmada por el Santo Padre el 15 de agosto de 2016.

(14).- Carta apostólica motu proprio “Los bienes temporales” sobre algunas competencias en materia económico-financiera: 4-7-2016.

(15).- Carta apostólica “Humanam progresionem” en forma motu proprio mediante la cual crea el dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano integral, firmada el 17 de agosto de 2016, publicada el 31 de agosto del mismo año y con entrada en vigor el 1 de enero de 2017. En este nuevo dicasterio, se integran los pontificios consejos Cor Unum, Justicia y Paz, Pastoral de Emigrantes e Itinerantes y Pastoral de la Salud.

(16).- Carta apostólica “De concordia inter Codices” en forma de motu proprio, mediante la cual vienen modificadas algunas normas del Código de Derecho Canónico: 15-9-2016.

(19) Carta apostólica “Sanctuarium in Ecclesia”, en forma motu proprio, mediante la cual se transfieren las competencias de los santuarios al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización: 11-2-2017.

(20) Carta apostólica en forma de motu proprio “Maiorem hac dilectionem” sobre el ofrecimiento de la vida como nuevo caso del íter de beatificación y canonización, distinto del caso de martirio y de heroicidad de las virtudes: 11-7-2017.

(21) Carta apostólica en forma de motu proprio “Magnum principium”, con la que se modifica el canon 838 del Código de Derecho Canónico sobre las competencias de las conferencias episcopales en las traducciones de los libros litúrgicos: 3-9-2017.

(22) Carta apostólica dada en forma de motu proprio “Summa familiae cura”, que establece el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia: 19-9-2017.

(23) Carta apostólica dada en forma motu proprio “Impare a congedarsi”, que regula la renuncia por razones edad de titulares de algunos oficios de nombramiento pontificio: 12-2-2018

(24) Carta apostólica en forma motu proprio mediante la cual inserta la Capilla Musical Pontificia dentro de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre: 17-1-2019.

(25) Carta apostólica en forma motu proprio de supresión de la Comisión Pontificia “Ecclesia Dei”, cuyas competencias inserta dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe; 17-1-2019.

6.- Cartas apostólicas:

(1) Carta a los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada 2014-2015: 21-11-2014.

(2) Carta apostólica “Misericordia et misera” con ocasión de la clausura del Año Jubilar de la Misericordia 2015-2016: 20-11-2016.

7.- Otros documentos y decisiones:

* El 27 de agosto de 2014 crea una comisión especial para la reforma del proceso matrimonial canónico.

* El 3 de noviembre de 2014 firma unas disposiciones sobre la renuncia de los obispos diocesanos y de los titulares de nombramientos pontificios.

* Carta del Papa Francisco a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores. (2-2-2015).

* Aprobación de los estatutos de los nuevos organismos económicos de la Santa Sede (22-2-2015).

* Bula de promulgación del Año de la Misericordia (8-12-2015/20-11-2016) “Misericordiae vultus” (11-4-2015).

* Comisión Pontificia para el estudio de la reforma de los medios de comunicación de la Santa Sede (30-4-2015) y posterior carta apostólica dada como motu proprio de creación de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede (27-6-2015).

* El 2 de agosto de 2016 crea una comisión especial para el estudio del diaconado de la mujer.

* El 2 de agosto de 2018 emite un rescripto mediante el cual reforma el número 2.267 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que supone la exclusión de cualquier posibilidad de admisión de la pena de la muerte.

* El 22 de septiembre de 2018 la Santa Sede firma un acuerdo con la República China, encaminado a la normalización de las relaciones bilaterales y de la vida de la Iglesia católica en este país. Con fecha 26 de septiembre de 2018, el Papa Francisco hace pública una carta a los chinos y a toda la Iglesia universal explicando el alcance de este acuerdo.

* Del 21 al 24 de febrero de 2019, encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia con la participación de 190 personas (presidentes de conferencias episcopales, responsables de los servicios de la curia, superiores y superioras generales, especialistas y otros invitados).

