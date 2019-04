50 frases en Twitter del Papa Francisco sobre la Cuaresma

LA CUARESMA ES PARA LA PASCUA, SEGÚN EL PAPA EN TWITTER

Más de medio centenar de mensajes en twitter de Francisco, desde marzo de 2014, sobre el sentido de la Cuaresma como preparación a la Semana Santa y a la Pascua

Jesús de las Heras Muela

Estamos concluyendo la cuarta semana de Cuaresma. Pasado mañana, domingo 7 de abril de 2019, será el quinto y penúltimo ya domingo de Cuaresma. Es el domingo de Pasión o de Dolores, inicio de esta misma semana así denominada por la inminencia de la Semana Santa y por la intercesión que en ella se realiza a la Santísima Virgen de los Dolores. Todos los días de la semana son ferias cuaresmales. Es también la semana para ir ultimando las confesiones sacramentales y la preparación lo más adecuada posible a las fiestas grandes de la Pascua.

En las postrimerías, pues, de la Cuaresma y en las vísperas de la Semana Santa con su culminación en la Pascua de Resurrección, he aquí una selección de breves, pero enjundiosos, incisivos y prácticos pensamientos del Papa Francisco sobre la este tiempo litúrgico, el más importante del calendario cristiano. Son sus mensajes publicados en Twitter desde su llegada al ministerio apostólico petrino. Los tuits están divididos por temas para hacer más útil este servicio y artículo.

Lo que la Cuaresma es

1.- La Cuaresma es un tiempo propio para las renuncias. Privémonos cada día de algo para ayudar a los demás. (5-3-2014)

2.-La Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo para convertirse y vivir en coherencia con el bautismo. (27-3-2014)

3.- Todos tenemos que mejorar, que cambiar para ser mejor, la Cuaresma nos ayuda a luchar contra nuestros defectos. (28-3-2014)

4.- La Cuaresma es el tiempo para cambiar de rumbo, para reaccionar ante el mal y la miseria. (31-3-2014)

5.- La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo. (1-3-2017)

6.- La Cuaresma es un periodo de penitencia destinado a hacernos resurgir con Cristo, a renovar nuestra identidad cristiana. (7-4-2017)

7.- La Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma: la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. (1-3-2018)

8.- La Cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. (16-3-2018)

9.- Hoy, Miércoles de Ceniza, comienza el camino cuaresmal. Les deseo a todos ustedes que vivan este tiempo con auténtico espíritu penitencial y de conversión, como un regreso al Padre que nos espera a todos con los brazos abiertos. (6-3-2019)

10.- Al comenzar la Cuaresma nos hará bien pedir la gracia de custodiar la memoria de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cuánto nos ha amado. #SantaMarta (7-3-2019)

11.- La #Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde, para Dios, para la eternidad del Cielo, no para el mundo. (20-3-2019)

12.- La #Cuaresma es una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma. (16-3-2019)

13.- La apariencia exterior, el dinero, la carrera, los pasatiempos: sirenas que nos encantan y luego nos envían a la deriva. La #Cuaresma es un tiempo de gracia para liberar el corazón de las vanidades. (23-3-2019)

14.- La cultura de la apariencia, que nos induce a vivir para las cosas pasajeras, es un gran engaño. Porque es como una llamarada: una vez apagada, quedan solo las cenizas. (26-3-2019)

15.- ¡No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable de la #Cuaresma! Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. (1-4-2019)

La Cuaresma y la Cruz

1.- Seguir de cerca a Jesús no es fácil, porque la vía que Él elige es la vía de la cruz. (18-4-2014)

2.- La Cruz de Cristo no es una derrota: la Cruz es amor y misericordia. (3-4-2015)

3.- ¡Oh Cruz de Cristo, suscita en nosotros el deseo de Dios, del Bien y de la Luz! (9-4-2017)

4.- Oh, Cruz de Cristo, enséñanos que la aurora del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche, y que el amor eterno de Dios vence siempre. (14-4-2017)

5.- ¡Oh Cristo, enséñanos a no avergonzarnos nunca de tu Cruz! (26-3-2018)

6.- Jesús transforma nuestro pecado en perdón, nuestro miedo en confianza: en la Cruz ha nacido y renace siempre nuestra esperanza. (27-3-2018)

7.- Quien huye de la Cruz, escapa de la Resurrección. (28-3-2018)

8.- Mira a Cristo Crucificado: en Él brota la esperanza que dura hasta la vida eterna. (30-3-2018)

9.- ¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la Cuaresma? En el crucifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida que nos orienta al cielo. (27-3-2019)

Cuaresma de la Palabra y de los Sacramentos

1.- La Cuaresma es un tiempo para acercarse a Cristo por medio de la Palabra de Dios y los sacramentos. (14-3-2015)

2.- La Confesión es el sacramento de la ternura de Dios, su forma de acogernos. (31-3-2015)

3.- El sacramento de la Reconciliación nos permite acercarnos con confianza al Padre para tener la certeza de su perdón. (14-3-2016)

4- Al salir del confesionario, percibimos su fuerza que nos vuelve a dar la vida y el entusiasmo de la fe. Después de la confesión renacemos. (16-3-2016)

5-. La Cuaresma es el tiempo favorable para renovarnos encontrando a Cristo vivo en su Palabra, en los Sacramentos y en el prójimo. (12-3-2017)

6.- En el sacramento de la Reconciliación encontramos el camino para volver al Señor y redescubrir el sentido de nuestra vida. (9-3-2018)

7.- La Eucaristía nos hace entrar en el misterio pascual de Cristo, donándonos pasar con Él de la muerte a la vida. (29-3-2018)

Los tres pilares de la Cuaresma

1.- La oración nos une de nuevo con Dios; la caridad con el prójimo; el ayuno con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida: estas son las realidades que no acaban en la nada, y en las que debemos invertir. #Cuaresma (17-3-2019)

2.- En este viaje de regreso a lo esencial que es la #Cuaresma, el Señor nos pide que recorramos tres etapas: la limosna, la oración, el ayuno. (17-3-2019)

Cuaresma es limosna y caridad

1.- Durante la Cuaresma, hallemos modos concretos para superar nuestra indiferencia. (17-2-2015)

2.-La Cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias, abrir el corazón al hermano que sufre. (14-2-2016).

3.- El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, nos recuerda que solo Dios sacia nuestra hambre. (2-3-2018)

4.- El ejercicio de la limosna nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: lo que tengo nunca es solo mío. (3-3-2018) 30.- ¿Qué hacer para no juzgar, no condenar y perdonar? “Dad, y se os dará”. Sed generosos en el dar no solo la limosna material, sino también la espiritual: dedicar tiempo a quien lo necesita, visitar a un enfermo, sonreír. #SantaMarta (18-3-2019)

La oración, llave y clave de la Cuaresma

1.- La oración es la llave que abre el corazón misericordioso de Dios. (28-2-2017)

2.- Les pido por favor que, en la oración, se acuerden de mí y de mis colaboradores; hasta el viernes haremos los Ejercicios Espirituales. (5-3-2017)

3.- Si dedicamos más tiempo a la oración, nuestro corazón puede descubrir las mentiras secretas con las que nos autoengañamos, y encontrar consuelo en Dios. (10-3-2018)

4.- Les pido a todos ustedes que se acuerden en sus oraciones de mí y de mis colaboradores de la Curia romana; esta tarde comenzaremos la semana de Ejercicios espirituales. (10-3-2019)

El ayuno cuaresmal

1.- En esta Cuaresma tratemos de ayunar con una sonrisa, no con una cara larga. (10-3-2017)

2.- El ayuno no consiste tan solo en renunciar al alimento, sino también a todo apego morboso, y sobre todo al pecado. (17-3-2017)

3.- El ayuno es fecundo si va acompañado del amor concreto por el prójimo, especialmente por quien padece dificultades. (24-3-2017)

4.- La Cuaresma es el momento favorable para intensificar la vida del espíritu mediante el ayuno, la oración y la limosna. (26-3-2017)

5.- Ayunar con un corazón orgulloso hace más mal que bien. El primer ayuno es la humildad. (31-3-2017)

6.- Solo quien deja los propios apegos mundanos para ponerse en camino encuentra el misterio de Dios. (9-3-2019)

