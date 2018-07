50 aniversario de ‘Humanae Vitae’: estreno de un documental

El 25 de julio de 1968 Pablo VI tomó una decisión histórica y firmó la encíclica ‘Humanae Vitae’.

Coincidiendo con el 50 aniversario, Goya Producciones estrena un documental en el que expertos internacionales responden a las preguntas más controvertidas.

Enlace para descargar el texto ampliado en Word y fotogramas

El nuevo documental de Goya Producciones, “Las Profecías de la Humanae Vitae” hace balance a los 50 años de la publicación de uno de los documentos más controvertida de la Iglesia católica. Expertos internacionales responden a las preguntas suscitadas en torno al gran debate sobre la anticoncepción que agitó a una sociedad y una Iglesia que acababa de acusar el impacto de la “revolución sexual” de mayo de 1968.

¿Se han cumplido las profecías de las que advertía el Papa: infidelidad conyugal, degradación general de la moralidad y pérdida del respeto a la mujer ? ¿O se cumplieron las de los revolucionarios del 68 que prometían un mundo feliz con la píldora anticonceptica?

Un aspecto en el que profundiza el documental es en la advertencia de Pablo VI de que la anticoncepción conduciría a la pérdida del respeto hacia la mujer . Según la profesora Micaela Menárguez “la píldora anticonceptiva ha liberado al varón para que haga con la mujer lo que le da la gana y la use, no la ame. Y esto es terrible porque la mujer se ha tomado la píldora pensando que ella era la que se liberaba, cuando lo que ha liberado es a todos los varones que tenía alrededor para que tengan relaciones sexuales con ella sin ningún tipo de responsabilidad ni de autocontrol”.

Para la escritora y socióloga alemana Gabriele Kuby “la pornografía es una forma de la más salvaje y brutal falta de respeto a las mujeres, y también lo es para los hombres”.

El documental, dirigido por Andrés Garrigó, muestra testimonios de personas convertidas al leer la encíclica. Uno de ellos es el director de la Couple to Couple League de Estados Unidos, Michael Manhart: “Yo soy un converso, tanto a los Métodos Naturales como al catolicismo. Leí la Humanae Vitaesuponiendo que la Iglesia me repetiría lo que no debo hacer. Pero resultó ser un documento que pintaba un cuadro maravilloso del matrimonio”.

Mons. Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, asistió a la presentación del documental y comentó: “me parece que presenta de un modo positivo y esperanzador la encíclica. Puede hacer mucho bien a los novios, matrimonios y también a una concepción adecuada y luminosa del maravilloso donde la vida”.

El documental “Las Profecías de la Humanae Vitae” está disponible online para todo el mundo en vod.encristiano.com y en España también se puede conseguir en DVD en las librerías habituales.