La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI anuncian la 3ª edición de los Premios Razón Abierta

La Pontificia Academia de las Ciencias, en El Vaticano, ha acogido la ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Razón Abierta.

La casina Pío IV, sede de la Academia Pontificia de las Ciencias, en los jardines vaticanos, acogió ayer tarde la ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Razón Abierta.

El acto estuvo presidido por el Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura y en él participaron también el P. Federico Lombardi, S.J., presidente de la Fundación Ratzinger, y el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada.

El Cardenal Ravasi afirmó que “la razón abierta es una bella síntesis del verdadero conocimiento” y expresó su deseo de seguir colaborando en el futuro con la Universidad Francisco de Vitoria, no solo en los premios sino también desde el Consejo Pontificio de la Cultura.

Por su parte, el P. Lombardi aseguró que el Papa emérito Benedicto XVI se encuentra puntualmente informado del desarrollo de esta iniciativa y anunció la convocatoria de la 3ª edición de los Premios Razón Abierta. Se seguirán otorgando cuatro premios, con una dotación de 25000 euros cada uno, dos en la categoría de Investigación y dos en la de Docencia. Se podrán enviar trabajos a partir del mes de octubre.

Por último, el Rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, agradeció a la Fundación Ratzinger su apoyo y aseguró que se trata de una etapa más en el camino que comenzó hace tres años, tras la finalización del Congreso “La oración, fuerza que cambia el mundo” que la Fundación Ratzinger – Benedicto XVI celebró en la UFV en el contexto de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.

Daniel Sada señaló que en este momento histórico “la universidad tiene la gran responsabilidad de ser una institución en salida hacia las periferias de la cultura” y que, en este sentido, los Premios Razón Abierta son una iniciativa que está ayudando a crear una red internacional de investigadores y docentes que trabajan en este ámbito.

Por otra parte, durante la jornada de hoy se está desarrollando la segunda jornada del Congreso Razón Abierta que reúne en la Universidad Europea de Roma a 150 investigadores y docentes de más de 15 universidades de todo el mundo, interesados en el diálogo entre las ciencias y la filosofía y la teología. Los ganadores de la 2º edición de los Premios también participan en el Congreso con ponencias sobre los trabajos ganadores.

Esta mañana han intervenido los ganadores en la categoría de Docencia: John C. Cavadini, James Martin, Patricia Bellm y Christopher T. Baglow, de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), que han presentado su trabajo “Catholic Educators to Engage the Dialogue Between Science and Religion”; y María del Rosario González Martín y Gonzalo Génova, de la Universidad Complutense y de la Carlos III, ambas de Madrid, con su trabajo “Ética para ingenieros: entre la supervivencia y la dignidad”.

Además de las sesiones participativas en las que numerosos congresistas han presentado sus comunicaciones, sobre temas como Arquitectura, Filosofía, Ciencias de la Salud, Ingeniería Informática, Derecho, Educación, Literatura, y Comunicación, ha intervenido Brad Gregory de la Universidad de Notre Dame en el que ha presentado su trabajo “The Unintended Refrormation: How a Religious Revolution Secularized Society”.

En una sesión especial los congresistas han tenido la oportunidad de escuchar la intervención “The Templeton Impact Accelerator”, a cargo de Andrew Briggs, de la Universidad de Oxford y miembro del jurado de la 2ª edición de los Premios Razón Abierta.

Ya está disponible la ceremonia íntegra de entrega de la 2ª edición de los Premios Razón Abierta

Información sobre los Premios Razón Abierta:

Los galardonados han sido:

en la CATEGORÍA de INVESTIGACIÓN

Javier Sánchez Cañizares por Universo singular, de la Universidad de Navarra (España).

Juan Arana por La conciencia inexplicada. Ensayo sobre los límites de la comprensión naturalista, de la Universidad de Sevilla (España).

con MENCIÓN ESPECIAL en esta categoría de Investigación

Brad Gregory por The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society, de la Universidad Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

David Wilkinson por Science, Religion and the Search for Extra-terrestrial Intelligence, de la Universidad de Durham (Reino Unido).

en la CATEGORÍA de DOCENCIA

Gonzalo Génova y María del Rosario González por Ética para ingenieros: Entre la supervivencia y la dignidad, de la Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense (Madrid, España), respectivamente.

John C. Cavadini, James Martin, Patricia Bellm y Christopher T. Baglow por Catholic Educators to Engage the Dialogue Between Science and Religion de la Universidad Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).

Toda la información sobre los Premios en www.premiosrazonabierta.org y a través de twitter @RazonAbierta y con el #CongresoRA y #ERCongress

El Vaticano, 25 de septiembre de 2018 –

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...