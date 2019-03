Proyecto ESPERANZA de las Adoratrices en atención a víctimas de Trata

Segunda Fase de Justice at Last Proyecto ESPERANZA y SICAR cat, programas de Adoratrices especializados en atención integral a víctimas de Trata, desarrollarán hasta mayo diversas actividades formativas para mejorar el acceso efectivo a la compensación a víctimas de éste y otros delitos. Junto a otras 10 ONGs europeas líderes en la lucha contra la Trata, el proyecto europeo Justice al Last está formado por 350 profesionales. La segunda línea de trabajo del proyecto, centrada en la formación y capacitación de profesionales, se inició en Praga en diciembre de 2018, con una formación de formadores y se extenderá hasta finales de mayo 2019. Marta González, coordinadora de Proyecto ESPERANZA añade: ‘A través de estas 6 actividades formativas programadas daremos a conocer los resultados y las conclusiones de los informes y las propuestas y recomendaciones para mejorar la legislación, las políticas públicas y la actuación y coordinación de los profesionales implicados en lograr que las víctimas de trata accedan a la justicia y a la compensación efectiva’. * Madrid. 11 marzo. Trata de Seres Humanos desde la Perspectiva Penal de Extranjería y del Derecho de Asilo. * Madrid – 2 abril. Jornada “Acceso a la Justicia y a la Compensación a Victimas de Trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales, 1999-2019”. * Madrid 22 mayo. El cuerpo de la mujer como objeto de comercio: Vientres de alquiler, prostitución y pornografía, una referencia expresa a la trata de seres humanos. * Bruselas. 27-28 mayo. Seminario internacional de Intercambio de experiencias sobre Compensación. Proyecto Justice at Last. * Madrid. Taller para profesionales de ONG´s. (Pendiente fecha). * Cataluña. Formación a Jueces y Fiscales. (Pendiente fecha). La última fase del proyecto Justice at Last terminará en septiembre de 2019 con la difusión de una campaña de información a nivel europeo, que será replicada a nivel nacional. SICAR cat y Proyecto ESPERANZA, cuentan con un equipo multidisciplinar de profesionales que considera la trata de personas una violación de los Derechos Humanos. Garantizan un modelo de gestión comprometido con la calidad y la Excelencia y han obtenido el diploma de compromiso de calidad, según el modelo EFQM (European Foundation for Quality Management). Madrid, 5 de marzo de 2019 (IVICON).-



