Padre Maccalli: «Me resulta difícil hablar en este mundo donde prima la velocidad y la palabra»

Todo comenzó el 17 de septiembre de 2018. «Había sido un lunes tranquilo. Había celebrado la eucaristía y cenado, después me había retirado como de costumbre para preparar la misa de la mañana. Cuando oí un ruido, pensé que sería alguien que venía a recoger medicamentos del almacén. Al salir, me encontré frente a hombres armados con fusiles que me ataron las manos a la espalda. Pensé que eran ladrones. Les di el dinero que llevaba encima, pensando que así se solucionaría la situación. Todo sucedió rápidamente. Me habían pillado de sorpresa y no estaba preparado para lo que me iba a pasar».

Durante su cautiverio, los secuestradores lo trataron bastante bien. «Digamos que nunca me hicieron daño ni me pegaron. Bueno, hubo algunas palabras algo hirientes. Yo estaba preparado incluso para morir, pero constaté que esa gente me respetaba, me llamaban ‘el viejo’. Su objetivo era más bien convertirme al islam. Sentí presión psicológica pero no sufrí maltrato físico».

El religioso italiano cuenta que hubo varios momentos difíciles, sobre todo los largos días y noches de caminata por el vasto desierto a lo largo del río Níger. El P. Maccalli sintió entonces una angustia extrema, una gran soledad ante esa inmensidad. «¿Adónde vamos? ¿Dónde estamos?, preguntaba yo. Allí lloré, me sentí perdido. Y preguntaba: ‘Señor, ¿dónde estás?’ . Nunca he tenido miedo, gracias a Dios, nunca me he sentido abandonado. Pero ¡sí!, clamé a Dios, me enfadé con Él, pero sentía que Él estaba allí, que era la única presencia que me sostenía».