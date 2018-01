2018: Doce pensamientos del Papa Francisco

Para ser mejores cristianos y contribuir a crear un mundo mejor

1.-ENERO: Ser constructores de puentes y de no muros.

2.-FEBRERO: Aprender a conmovernos por el dolor de los demás, en silencio, pero transformando el sufrimiento en acciones concretas.

3.-MARZO:Tener capacidad de avergonzarnos y acusarnos a nosotros mismos.

4.-ABRIL: Soñar para encontrar el amor.

5.-MAYO: Evitar el apego a las riquezas, que solo llevan a la corrupción del corazón, de la mente y de nuestros negocios.

6.-JUNIO: Rezar cada día por nuestra salud y por la salud de los seres queridos.

7.-JULIO: Ser fuertes y valientes en la fe para superar divisiones e individualismos.

8.-AGOSTO: Trabajar para dignificarnos nosotros y a nuestras familias.

9.-SEPTIEMBRE: Soñar para no dejar robarnos la esperanza.

10.-OCTUBRE: Confiar en que Dios nunca nos abandona.

11.-NOVIEMBRE: Crear armonía en nuestros hogares y así ser felices ayudando también a los demás.

12.-DICIEMBRE: Sentirnos amadas para así, además, amar y perdonar.

Y una regla de oro que vale para siempre, para cualquier mes del año: Haced a los demás lo quisierais que ellos hicieran por vosotros.

FUENTE: Iglesia en Aragón/diócesis de Jaca, número 68 (14-1-2018), página 8.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...