13° Aniversario de la elección del Papa Benedicto XVI

El 19 de abril de 2005, tras de la muerte de Juan Pablo II, fue elegido después del cuarto escrutinio el nuevo Papa. Quien ocupó la Sede de Pedro fue uno de los más cercanos colaborados de Wojtyla: Joseph Ratzinger quien eligió llamarse Benedicto XVI.

La tarde del 19 de abril de 2005, la Plaza de San Pedro estaba llena de fieles y peregrinos que desde hace algunos días se habían congregado ahí, desde la muerte de Juan Pablo II, el futuro Papa santo que guio la Iglesia durante 26 años, 5 meses y 17 días.

A las 5.56 de la tarde se vio el humo blanco de la Capilla Sixtina, los Cardenales reunidos desde hace dos días en Conclave eligieron al 265 Sucesor de Pedro. El sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro anuncia que la Iglesia está de fiesta por la elección de aquel que guiará la Barca de Pedro.

El Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, es el nuevo Papa y eligió llamarse Benedicto XVI. En la Audiencia General del 27 de abril de 2005, explicó las razones de la elección de su nombre, subrayando la valentía de Benedicto XV durante los tiempos de la guerra y su compromiso por la paz, pero también admitió haber considerado la figura de San Benito de Norcia, co-patrono de Europa, gran “Patriarca de la vida monástica occidental”.

En su primer discurso como Papa, Benedicto XVI se definió como “un simple y humilde trabajador de la viña del Señor”, dice de confiar en el Señor que sabe “actuar también con instrumentos insuficientes”, pidiendo oraciones a los fieles.

19 abril 2018, Ciudad del Vaticano

