12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Ad Gentes

“Necesitamos un nuevo Pentecostés, necesitamos salir al encuentro de las personas, familias, espacios actuales, comunidades y pueblos para comunicar y compartir el don del encuentro con Cristo”. Lo recuerda la Iglesia ecuatoriana con su invitación: ¡Sube a la barca con Jesús misionero y pasa a la otra orilla!

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 6 de junio de 2019

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, felicita a todos los misioneros y misioneras de esta nación que han salido del lugar que les vio nacer para ir a otra tierra necesitada llevando la buena noticia del Evangelio de Jesús. Y lo hace en concomitancia con la fiesta del misionero ecuatoriano “ad-gentes” que se celebra, en el ámbito nacional, el 12 de junio.

Asimismo se explica que el título de “misionero ad-gentes” se lo da la Iglesia a los misioneros sacerdotes, consagrados o laicos que trabajan en los territorios reconocidos por la Iglesia como territorios de misión ad gentes; es decir, lo que desde el principio hizo la Iglesia con los primeros misioneros como San Pablo y Bernabé, quienes fueron enviados por la Iglesia a llevar la buena noticia del Evangelio a los gentiles –nombre que se daba a los no creyentes o paganos de aquella época – a los que no les había llegado la predicación del Evangelio.

Además se explica que en cuanto a los territorios de misión reconocidos por la Iglesia son los que se llaman Prefecturas Apostólicas y Vicariatos Apostólicos. Prefectura Apostólica es el llamado primer espacio o territorio de misión en su primera etapa de evangelización; Vicariatos Apostólicos son los territorios de Misión en segunda etapa de evangelización y; Prelaturas son los territorios en tercera etapa de evangelización. Y destaca que éstos son los territorios de misión ad gentes.

Por otra parte se informa que el paso siguiente corresponde a los espacios de evangelización llamados Diócesis o Arquidiócesis, cuando ya la Iglesia en ese espacio o territorio deja de ser ad gentes porque se considera que ha madurado en la fe como para tener suficiente número de sacerdotes y agentes de evangelización, estructuras pastorales, y ha llegado también a tener un suficiente estado económico para auto sostenerse y llevar adelante el trabajo pastoral de evangelización.

A la vez que recuerda que en Ecuador se cuenta con ocho espacios de territorio de misión ad gentes reconocidos por la Iglesia, a saber:

Seis Vicariatos en la Región Amazónica: Vicariato Apostólico de S. Miguel de Sucumbíos; Vicariato Apostólico Aguarico; Vicariato Apostólico de Tena; Vicariato Apostólico de Puyo; Vicariato Apostólico de Méndez-Macas y Vicariato Apostólico de Zamora;

Uno en la Región Costa: Vicariato Apostólico de Esmeraldas; y otro en la Región Insular: Vicariato Apostólico de Galápagos.

Por esta razón los Obispos de Ecuador también desean felicitar a todos los misioneros que trabajan en su país en todos estos territorios de misión ad gentes.

