“Zambia está caminano hacia la dictadura” denuncian las iglesias cristianas

Zambia corre el peligro de caer en una dictadura, afirman en una declaración conjunta el Council of Churches in Zambia (CCZ), le Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ) y la Zambia Conference of Catholic Bishops (ZCCB), es decir, los organismos que representan a la mayoría de los fieles cristianos del País.

“La violencia institucional es una medida fundamental de la dictadura” subraya el documento, recibid en la Agencia Fides, firmado por la ZCCB, por su Presidente, Su Exc. Mons. Telesphore George Mpundu, Arzobispo de Lusaka.

Los líderes religiosos cristianos condenan la detención brutal de Hakainde Hichilema, acusado de traición, porque al parecer había bloqueado el cortejo del presidente Edgar Lungu (foto, véase Fides 27/4/2017), durante la noche, haciendo uso de perros policía, un hecho que evoca el triste recuerdo del pasado colonial del país. “Sólo las personas mayores de 60 años pueden recordar el uso de perros contra los africanos por parte de la administración colonial británica”, afirma el comunicado. “Es inimaginable que el gobierno de Zambia caiga tan bajo como para desatar los perros contra su propio pueblo. Los británicos se marcharon hace 53 años, pero ahora parece que todavía utilizan las mismas tácticas para intimidar a nuestro pueblo” dicen los líderes cristianos que denuncian la detención y “el trato inhumano” al que ha sido sometido Hichilema.

La presencia de 80 entre estaciones de radio, periódicos en línea y estaciones de televisión independientes no significa que la prensa y los medios de comunicación sean libres”, afirma el comunicado. “La libertad de prensa significa que los periodistas y los medios de comunicación pueden hacer su trabajo sin temor, intimidaciones ni amenazas” para que puedan desempeñar ese papel de control de las actividades gubernamentales en favor de todos, “sin mirar por encima del hombro por temor a las represalias, las detenciones o agresiones”.

Los líderes cristianos señalan que “el tribalismo es un cáncer que puede matar a una nación si no se mantiene a distancia. La dirección política tiene el deber sagrado de mantener unido al país”. “Esperamos que Su Exc. Mr. Edgar C. Lungu actúe como presidente cuya finalidad no es sólo proteger los intereses de su partido, sino también, y más importante, ser guardián de todos los zambianos, sin tener en cuenta afiliación política”, concluyen (L.M.) (Agencia Fides 20/6/2017)

Lusaka (Agencia Fides) -Zambia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...