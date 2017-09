XLII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia

Como todos los años, en los últimos días del mes de agosto se han celebrado las Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia en su edición número 42. Del 28 al 30 de agosto y en la Casa Diocesana de Espiritualidad de la ciudad de Málaga se reunieron los miembros de la AEPL y otros sacerdotes y religiosos interesados y cultores de Liturgia, para reflexionar sobre el tema: “Liturgia y reforma luterana”, al cumplirse 500 años de aquel 31 de octubre de 1517 en que, según la tradición, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, lo que significó el punto de partida de la Reforma Protestante.

Las Jornadas dieron inicio a mediodía del lunes 28 de agosto, con las palabras de acogida y presentación del Presidente de la Asociación, don Jaume González Padrós, quien subrayó que estos días, además de ser jornadas de reflexión y estudio, eran una ocasión magnífica para orar y dialogar fraternalmente. La ponencia inaugural corrió a cargo de Mons. Juan Usma Gómez, Jefe de Oficina del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (Roma), que se encargó de colocar el “Marco histórico y teológico” de las Jornadas.

Mons. Usma dividió su exposición en cuatro puntos: en el primero planteó una renovada visión histórica, en la que subrayó la necesidad de revisar la imagen católica del Lutero, así como la imagen luterana del medioevo y de la Iglesia Católica. En el segundo apartado reflexionó sobre la necesidad de la renovación en la Iglesia a la luz del Evangelio y el problema del cisma de la Iglesia y sus consecuencias. En el tercer apartado se centró en la distinción entre la verdadera reforma y una reforma divisiva: es necesaria la reforma de la Iglesia, pero también tenemos el deber de buscar la unidad. Por último aludió al camino recorrido para la comunión eclesial, presentando algunos de los pasos dados en los últimos tiempos: la Declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación de 31 de octubre de 1999, el esfuerzo para llegar a una Declaración conjunta sobre la Iglesia, la Eucaristía y el Ministerio, y, por último, la publicación del Informe de la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, con motivo de la Conmemoración Conjunta Luterano-Católico Romana de la Reforma en el 2017, titulado “Del conflicto a la comunión”, subrayando especialmente los cinco imperativos ecuménicos que allí se plantean.

Por la tarde, Don Gianandrea di Donna, Profesor en la Facultad de Teología del Tri véneto (Padua), con la ponencia titulada: “La cuestión del ministerio ordenado”, abrió una de las dos áreas sobre las que iban a girar los seminarios que tendrían lugar durante las jornadas. El Profesor di Donna planteó las principales cuestiones suscitadas por Lutero en torno al ministerio, tales como su fundamentación y la cuestión de la ordenación, el carácter sacramental y el problema de la sucesión apostólica.

Después de un pequeño descanso, se pusieron en marcha los seminarios correspondientes a esta área, que fueron: 1) “Sacerdocio común y ministerio ordenado”, moderado por el Prof. Don Antonio Astigarraga Mateos, de Guipúzcoa. 2) “Institución divina del ministerio”, moderado por el Prof. Don Luis Rueda Gómez, de Sevilla. 3) “Ministerio episcopal y sucesión apostólica”, moderado por el Prof. Don Jose Antonio Goñi Beásoain, de Pamplona.

El día terminó con la celebración de la Eucaristía presidida por el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, y la visita guiada al Seminario de Málaga, obra de San Manuel González García: “El Seminario del Corazón Eucarístico de Jesús”, como él lo llamaba, y cuya primera piedra se colocó solemnemente el 16 de mayo de 1920.

El segundo día, martes 29 de agosto, se inició con la ponencia de Don Israel Flores Olmos, profesor de Teología Pastoral del Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT) de Madrid, con el título: “La cuestión de la Eucaristía”. En su disertación, el Prof. Flores expuso los principales planteamientos acerca de la Eucaristía de las figuras más representativas de la reforma protestante: Lutero, Zwinglio y Calvino, situando así la reflexión de los seminarios de esa mañana, que tuvieron lugar después de una breve pausa a media mañana: 1) “Comprensión de la Eucaristía”, moderado por el Prof. Don Rafael Vázquez Jiménez, de Málaga; 2) “Presencia real” por el Prof. Don Félix María Arocena Solano, de Pamplona; y 3) “Valor sacrificial”, por el Prof. Don Pedro Fernández Rodríguez, de Roma.

Por la tarde, después de visitar la Iglesia de San Julián, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, que se celebró en la Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Posteriormente, los participantes en las Jornadas pudieron disfrutar de una visita guiada a la Catedral, y a continuación participaron en la celebración de la Eucaristía, presidida por el Prof. Don Gabriel Ramis Miquel, de Palma de Mallorca. La jornada concluyó con una cena en el Palacio Episcopal.

El último día, el miércoles 30 de agosto, la mañana estuvo centrada en la presentación de las Comunicaciones de los Seminarios, donde los moderadores de cada grupo de trabajo expusieron con detalle las reflexiones y conclusiones aportadas en el trabajo de los seminarios. La sesión finalizó con las palabras de conclusión del Presidente de la AEPL, animando a todos a proseguir en la tarea de elevar la categoría intelectual, teológica y humana que tienen que caracterizar siempre las Jornadas y, sobre todo, expresando el agradecimiento de toda la Asociación a la Iglesia de Málaga, especialmente a Don Alejandro Pérez Verdugo, Canónigo Prefecto de Liturgia de la Catedral de Málaga, párroco de San Felipe Neri y miembro de la Asociación, por su generosa acogida y el esfuerzo realizado para el perfecto desarrollo de las Jornadas. Estas concluyeron con la celebración de la Eucaristía, presidida por don Jaume González Padrós, Presidente de la AEPL, a las 13.00 horas en la Capilla del Seminario.

Elisardo Temperán Villaverde

