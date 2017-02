X Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España en Córdoba

Los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje

La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural celebra en Córdoba desde el día 15, y hasta el viernes 17 de febrero, las X Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España. El tema general de estas jornadas será “Los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje”. Se han programado diferentes ponencias durante estos tres días. Entre ellas, una titulada “El patrimonio como lugar de encuentro: el museo diocesano de Córdoba” por María José Muñoz, directora del museo diocesano de Córdoba.

Organiza: Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural

Fecha: del 15 al 17 de febrero de 2017

Lugar de celebración: Palacio Episcopal de Córdoba

Más información

