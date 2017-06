Voluntarios de la parroquia de Fresnedillas (Madrid) organizan la II Paella Solidaria a favor de los refugiados

Un año más, después del éxito anterior, un grupo de voluntarios con ganas de cambiar la cara más triste del planeta vuelve a aunar sus manos para ponerlas al servicio de los más necesitados, con la II Paella Solidaria a favor de los campos de refugiados. El acto se celebrará este domingo, a partir de las 14:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Fresnedillas de la Oliva (Madrid).

Con la colaboración de la ONG Entreculturas

En esta ocasión, para hacer llegar toda la ayuda del pueblo a los refugiados (que, por supuesto, se destinará integra y sin cortapisas de ningún tipo), contarán con la colaboración de Entreculturas: ONG de Desarrollo que trabaja como una red de transformación para el cambio social a través de la educación. «Hemos pensando en ellos –asegura Carlos González, responsable de la organización– porque, hoy en día, en un contexto de migraciones forzosas y sociedades que levantan muros físicos y mentales, creemos que la educación es fundamental para un cambio cultural a favor de un mundo más abierto y más justo».

Hace unos días, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, lanzaron desde Entreculturas a nivel internacional la campaña Education opens the world, para promover el derecho a la educación del que refugiados y desplazados internos se ven particularmente privados.

Para construir una casa común

Hoy hay 65,3 millones de personas refugiadas, desplazadas o solicitantes de asilo, de los cuales 21,3 son menores. «Y como no es momento de pasar de lejos y desentenderse del sufrimiento humano», señala González, «con nuestra colaboración queremos sumarnos a esta causa y construir una casa común, un futuro posible y sostenible para todos en un mundo global, abierto e interdependiente». Y deseamos hacerlo, continúa, «también desde la educación: tan portadora de esperanza y de oportunidades de futuro».

La ONG Entreculturas trabaja acompañando y defendiendo a personas desplazadas y refugiadas, «conocedores de la importancia y el enorme potencial que tiene la educación en situaciones de crisis y desplazamiento».

Precio: tu voluntad

Por ello, destaca Carlos, «este año queremos poner todo nuestro esfuerzo en esta maravillosa labor» que, por medio de todos y cada uno de los corazones que acudan a esta llamada de solidaridad –a través de la Paella Solidaria–, «cambiará la vida de otros tantos corazones que ahora comenzarán a latir por dos: el tuyo y el suyo».

De nuevo, participar en la paella solidaria no costará nada, «solo una sonrisa y la voluntad que cada alma solidaria pueda compartir».

Fila Cero

También han abierto una Fila Cero para aquellas personas que quieran colaborar con el proyecto. Para ello, los interesados deben escribir al correo electrónico paellasolidariafresnedillas@gmail.com y ahí les indicarán cómo pueden hacerlo.

«Queremos gritar que ningún ser humano es ilegal», asevera Carlos, «y por eso hemos puesto mucho corazón –desde los cocineros y ayudantes que llevan días preparándolo todo, pasando por el párroco que está implicado al máximo, hasta el Ayuntamiento de Fresnedillas que nos está prestando toda la ayuda posible– y seguiremos caminando, mano a mano, cuerpo a cuerpo, latido a latido, con las miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas». Porque «mañana podría pasarte a ti». Así que, concluye emocionado, «os espero allí para darnos el abrazo de paz que, después, le haremos llegar a los que más lo esperan… ¡Millones de gracias!».

