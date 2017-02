Visita pastoral del Papa Francisco a Carpi (Italia) el 2 de abril próximo

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el próximo domingo 2 de abril de 2017, el Papa Francisco realizará una visita pastoral a la Diócesis de Carpi, en la región italiana de Emilia-Romaña.

Asimismo, en un comunicado de prensa de la Diócesis, el Obispo de Carpi, Mons. Francesco Cavina, expresó su alegría al anunciar la visita del Santo Padre, “agradezco profundamente a Su Santidad Francisco – afirmó el Obispo – que viene a encontrar a una Iglesia que está haciendo un camino significativo de fe y que vive un momento de esperanza después de las consecuencias del sismo de 2012”. “Esta Iglesia particular de Carpi – señaló Mons. Cavina – sabrá prepararse con empeño y entusiasmo para recibir al Sucesor de Pedro, después de la solemne reapertura de la Iglesia Catedral de la ciudad, el 25 de marzo próximo”.

Finalmente, el Obispo de Carpi señala que, “toda la comunidad cristiana y civil, en cada una de sus expresiones, después de haberse comprometido con dedicación y empeño para la reapertura de la propia Iglesia Catedral, se reunirá con fervor y afecto alrededor de la persona del Santo Padre para escuchar de Su voz, palabras de aliento para proseguir, con fe y esperanza, en el camino que Él ha señalado para confirmar siempre más en Cristo también a la Iglesia de Carpi”.

