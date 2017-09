Vigilia de Yom Kipur en Toledo

VIGILIA DE YOM KIPUR SIGNO DE AMOR Y DE UNIDAD ENTRE LA IGLESIA E ISRAEL Queridos amigos, es una gran alegría invitaros a participar a nuestra próxima vigilia de oración entorno a la festividad de Yom Kipur, en la Sinagoga Santa María la Blanca de Toledo, el próximo 1 de octubre 2017, a las 19:30h. En ella se cumple nuestro décimo aniversario de fundación y del inicio de estas vigilias en el corazón de la ciudad de Toledo, Jerusalem de Sefarad, en signo de amor y de unidad entre la Iglesia e Israel, acto de reparación por todas las divisiones. Este año la celebraremos al día siguiente de la festividad por deferencia a nuestros amigos judíos que deseen participar al acto de oración abierto a todos los que desean unirse a él. El hermano Abraham de la cruz, fundador de nuestra Fraternidad María estrella de la Mañana, entonará el solemne canto del Kol Nidré, este canto que despierta el sentido de lo sagrado y hace estremecer las almas en el santo temor, recitaremos un extracto de las Slijot o parte de las letanías de perdón propias de la ceremonia, algunos cantos tradicionales del día del Gran Perdón y los poemas del hermano Abraham de la Cruz interpretados al son de instrumentos. El Yom ha Kipurim se inserta en el ciclo de las fiestas de otoño, diez días después de Rosh haShanah que encabeza el año nuevo según el calendario Judío, que conmemora la creación de Adán, este año 5778. Las fiestas de otoño contienen numerosos elementos que podréis descubrir en: www.framaria.org (en Próxima vigilia KIPUR 1 de octubre 2017) Os esperamos con alegría a este acto abierto a todos los que lo desean, dura 45 minutos y termina con las danzas de Israel al son del Shofar, el cuerno de carnero que recuerda el sacrificio de Abraham. ¡Jag sameaj, Shanah tova umetuka vejatimah tova! ¡Felices fiestas, el Señor conceda un año bueno y dulce y otorgue un sello benevolente en el libro de la vida!

