Vídeo del himno oficial de la visita del Papa Francisco a Fátima 2017

“Deus em mim” (Dios en mí) es nombre del himno oficial dado a conocer por el Santuario de Fátima en Portugal para la visita del Papa Francisco el 12 y 13 mayo de 2017 en ocasión de los 100 años de las apariciones de la Virgen María.

La letra fue escrita por el P. José Tolentino Mendonça mientras que la música fue compuesta por João Gil.

El tema es interpretado por el grupo Vocal Emotion. En el videoclip, producido por la agencia portuguesa Ecclesia, los cantantes aparecen en el Santuario de Fátima y sus alrededores.

Uno de sus miembros, Ricardo Marcelo, dijo a Ecclesia que el mensaje principal del himno es una invitación a tener “una confianza grande en Nuestra Señora, que nos guía por el camino”.

El P. José Tolentino comentó que ha sido una experiencia gratificante tener la oportunidad para escribir la letra para un himno por una visita del Papa. El sacerdote y poeta contó que le pidieron escribir la letra a partir del lema oficial de la visita del Papa Francisco: “Con María peregrino en la esperanza y en la paz”.

“Yo solo tenía que contar cómo es que se llega a ellas. Cómo es que de los múltiples caminos, pertenencias y búsquedas (o de las no pertenencias y no búsquedas) descubrimos, en el fondo del corazón, que una de las experiencias más vitales que Fátima proporciona y que es la posibilidades de descubrirnos peregrinos”, manifestó.

Al final del video aparece el logo oficial del viaje del Santo Padre a Fátima. Este es un Rosario en forma de corazón y dentro está escrito “Papa Francisco”. Al lado está el lema oficial.

Además del himno, el logo y el lema oficial, también se ha lanzado el sitio web oficial para el Viaje Apostólico del Papa Francisco a Fátima que solo está disponible en portugués e inglés.

Entre las secciones presentadas, hay una con recomendaciones para los peregrinos que irán al santuario ya sea a pie, en auto, en bus o en tren. Además hay información sobre el Santo Padre, el papamóvil, la Iglesia en Portugal, entre otros.

