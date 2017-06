Vídeo de Procesión del “Corpus Christi” en Estocolmo –V Centenario de Lutero (VI)

Vídeo en YouTube de la Procesión de “Corpus” en Estocolmo, 18 de Junio de 2017

El pasado 18 de junio de 2017, fiesta litúrgica del Corpus Christi, pude asistir a la Santa Misa celebrada por el obispo católico y cardenal electo de Estocolmo Anders Arborelius en su catedral de san Eric en Estocolmo. Este es un vídeo resumen muestra algunas imágenes emotivas por las calles de Estocolmo.

Jordi Picazo, en Estocolmo

La Santa Misa acabó con una procesión por las calles alrededor de la catedral, con exposición y bendición con el Santísimo Sacramento en una plaza en el centro del recorrido. Un país sin Fe, sin casi católicos pero donde la Fe católica no deja de crecer, y donde los jóvenes buscan cada vez con más denuedo el sentido de la vida en la religión; quieren saber si Dios podría darles ese sentido perdido. Y lo buscan en la religión católica.

Un padre transeúnte se arrodilla y muestra a su hijo el paso del Señor Sacramentado -Foto de Jordi Picazo

Resumen de la Homilía en la misa de Corpus

Aquí un resumen de la homilía del obispo y cardenal electo Anders Arborelius en la fiesta del Corpus Christi, en la catedral de Estocolmo el 18 de junio de 2017 (Traducción del sueco para Jordi Picazo del Padre Andrés Bernar Borda).

“Queridos hermanos y hermanas,

Hemos sido creados para la eternidad, para la gloria que está por encima de todo lo que podamos imaginar, pero ahora estamos en esta tierra, por eso Cristo viene a nosotros en un trozo de pan y una copa de vino, que se transformarán en su cuerpo y su sangre, para que nosotros –precisamente a través de esos signos terrenales– podamos abrirnos a lo eterno, a lo que permanece para siempre.

Cada vez que celebramos la Eucaristía, tomamos por adelantado algo del cielo y, de este modo, estamos llamados a hacer de esta tierra algo más parecido al cielo. Por eso necesitamos este sacramento que nos da el alimento espiritual y nos ayuda a elevar nuestro corazón donde se encuentra Jesús.

A la vez, Jesús ha querido bajar del cielo y permanecer con nosotros para siempre. Solo en Jesús la vida en la tierra adquiere su fuerza y su sentido más pleno. La Eucaristía es el alimento que nos ayuda a unir nuestro corazón al corazón de Jesús. Estamos llamados a vivir no solo “con” Jesús sino “a través” de Jesús ((en sueco el juego de preposiciones se entiende mejor, es difícil de expresar lo mismo en castellano)). Con Jesús estamos de muchas formas en la Iglesia: en la fe, en los sacramentos, etc. Pero la Eucaristía nos introduce “en” Jesús, nos hace tener la misma identidad de Cristo.

Como cristianos pertenecemos a Cristo, su misterio tiene que hacerse realidad en nosotros, por eso Cristo se hace alimento, para que nos transformemos en Él. Los alimentos habituales los asimilamos a nosotros; pero, en la Eucaristía, es Cristo quien nos asimila a Él, así Él puede obrar a través de nosotros y hacernos santos.

Vamos a salir en procesión en una ciudad donde la mayoría no tiene ni idea de qué es la Eucaristía. El hecho de acompañar nosotros la procesión nos debe ayudar a dejar que Jesús nos transforme, de modo que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Jesús quiere hacer muchas cosas a través de nosotros, especialmente en nuestros días. Nosotros podemos adorar y rezar por tantos que no le conocen y también por quienes le conocen pero le han abandonado y ya no rezan.

Hay mucho que decir de la Eucaristía, pero lo más importante es no decir nada y postrarnos ante Él para que Él pueda, a través de nosotros, seguir haciendo sus maravillas en el mundo, predicando la buena nueva, mostrando su misericordia.

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

