Vídeo carta SOS desde el desierto del sacerdote misionero Christopher Hartley El padre Christopher Hartley es un sacerdote español que lleva desde 2008 en Gode (Etiopía), una inhóspita región que está recibiendo por primera vez el Evangelio en la persona de este generoso misionero. Hace unos días, el P. Hartley envió una carta con una desesperada petición de ayuda: en Gode la población está muriendo de sed a causa de una intensa y prolongada sequía. Hace un año y medio que no llueve en esta zona de Etiopía, pero la situación se ha agravado dramáticamente a causa de una epidemia de cólera. La causa de la epidemia ha sido que, en su desesperación, esta pobre gente ha bebido agua de pozos corrompidos. Los muertos se cuentan por centenares y los enfermos son incontables. En Gode hacen falta medicinas, agua, comida… Que las ayudas lleguen lo antes posible es una cuestión de vida o muerte. La Fundación EUK Mamie-HM Televisión siente a cada misionero del mundo como un hermano querido y en el rostro de cada hombre, mujer o niño en necesidad reconoce el rostro sufriente de Cristo. Por eso, no hemos dudado en unirnos al grito de petición de ayuda del P. Christopher Hartley en favor de nuestros hermanos de Etipía. Lo hemos hecho a través de nuestro “Proyecto Despierta”, utilizado las herramientas de los medios de comunicación que el Señor nos ha confiado, preparando este breve clip: https://www.eukmamie.org/es/ series/capsulas-2/item/5362-s- o-s-gode-etiopia Les animamos a difundir este vídeo y a colaborar en la medida de sus posibilidades, para que los desesperados habitantes de esta remota región puedan conocer -a través de nuestra caridad- el amor de Cristo y de su Iglesia. Más información sobre la labor del P.Hartley, aquí: www.missionmercy.org – – – – – – – – – – – – – – Hna. Beatriz Liaño, S.H.M.

Directora de la Oficina de Prensa

Fundación E.U.K. Mamie

press@eukmamie.org

www.eukmamie.org

