Viaje del Papa Francisco a Colombia: tres actitudes clave para vivir el discipulado

En Medellín, corazón católico de Colombia, el Papa propone 3 actitudes para el discipulado

A su llegada a Medellín, la ciudad más católica de Colombia, el Papa Francisco celebró una multitudinaria Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, donde propuso tres actitudes clave para vivir el discipulado: ir a lo esencial, renovarse e involucrarse.

Según cifras de las alcaldía de Medellín, asistieron 1.293.000 personas la Eucaristía que se celebró en el día de la fiesta de San Pedro Claver, un sacerdote y misionero jesuita español que entregó su vida para aliviar el sufrimiento de los esclavos en Cartagena.

Al inicio de la Misa el Papa pidió disculpa a los asistentes por el atraso de su llegada a causa de la lluvia y les dio gracias por “su paciencia, por su perseverancia y por su coraje”.

La celebración se enmarcó en la jornada “La vida cristiana como discipulado” y en su homilía, el Santo Padre subrayó 3 actitudes “que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos”.

En primer lugar “ir a lo esencial”, es decir, “ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida”.

Advirtió que el discipulado no puede ser “un apego frío a normas y leyes”, tampoco “un cumplimiento de ciertos actos externos”, ni menos “puede ser motivado simplemente por una costumbre”.

El discipulado “la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor, un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su Palabra”, explicó. Esa palabra “se nos impone en las necesidades concretas de nuestros hermanos”.

La segunda actitud es “renovarse”, no según el propio antojo sino guiados “por el Espíritu” y “sin apartarse de la esperanza transmitida por la Buena Noticia”.

“La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación”, la que “supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor”, explicó.

La tercera actitud es “involucrarse, aunque para algunos eso parezca ensuciarse o mancharse”.

“Hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, ¡cuánta gente tiene hambre de Dios!, hambre de dignidad, porque han sido despojados”, dijo el Papa.

“Hermanos, la Iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor”, expresó.

“La Iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios; Él es el dueño del templo y del sembrado; todos tienen cabida, todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento.”, sostuvo.

Al finalizar la Misa, el Arzobispo de Medellín, Mons. Ricardo Antonio Tobón Restrepo, expresó al Papa “el más vivo agradecimiento por su fecundo ministerio y por su presencia bienhechora en medio de nosotros”.

“Hace 31 años recibíamos aquí a San Juan Pablo II y hoy nos llena de gozo y de esperanza su presencia”, dijo Mons. Tobón.

El Prelado renovó el compromiso de la Iglesia en Medellín de “seguir a Cristo”, el “anhelo de formar una comunidad de discípulos que asumen con pasión el proyecto del Reino de Dios”, y el “propósito de seguir aportando el testimonio, los valores y la propuesta cristiana para construir un país reconciliado y con horizontes de esperanza”.

Como muestra de agradecimiento, el Arzobispo de Medellín entregó al Santo Padre una imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, Patrona de Medellín, para que “ella guíe sus pasos, mantenga su ardor, sea dulzura y consuelo en los momentos de prueba de su fecunda misión apostólica”.

Por Bárbara Bustamante

Papa Francisco en Misa en Medellín / Captura de pantalla (Youtube)

MEDELLÍN, 09 Sep. 17 / (ACI).-

