“Venezuela tiene necesidad de un nuevo Pentecostés”, afirma el Nuncio Apostólico Aldo Giordano

“La concesión de título de Basílica Menor a esta importante e histórica Iglesia quiere intensificar el vínculo de unidad con la Iglesia de Roma y con el Santo Padre, y trata de fortalecer su vida de fe y su compromiso Evangelizador, explicó monseñor Aldo Giordano.

Los fieles de la población fronteriza salieron a la calle con las banderas de la Iglesia para recibir al representante del Papa en Venezuela, quien les manifestó su cercanía y oración.

La ceremonia la presidió el Nuncio Apostólico, junto a monseñor Mario Moronta –Obispo de la Diócesis de San Cristóbal-, el párroco rector de la nueva Basílica de San Antonio, presbítero Reinaldo Contreras; el Rector de la Universidad Católica del Táchira, presbítero Javier Yonekura, y los sacerdotes que prestan su servicio pastoral en la frontera.

En la homilía monseñor Aldo Giordano reflexionó sobre la gracia del Espíritu Santo que fortalece la comunión del pueblo. Y lamentó la trágica situación de confusión que vive Venezuela.

“Nuestra querida Venezuela está en una trágica situación de Babel. Los meses que he pasado no han sido fáciles tampoco para mí, como Nuncio Apostólico, en la ardua búsqueda de caminos para hacer frente a los graves problemas del país y para evitar mayor violencia. Me siento yo también, rodeado de muchas palabras, de un babel de palabras sobre todo en las nuevas redes sociales. Las mismas palabras paz, reconciliación, son objeto de una Babel de palabras que se persiguen y se contraponen, expresando propiamente que la capacidad de comunicación está muerta”, expresó el Nuncio Apostólico.

Ante esta situación manifestó el representante del Papa la necesidad de buscar la Palabra de Dios, que da “luz y confianza cada día”. Y dejarse guiar por el Espíritu de Dios “para reencontrar caminos de comunión”.

“El Espíritu Santo nos hace redescubrir que todos somos hijos de un mismo Padre y si somos hijos de un mismo Padre, todos somos hermanos y hermanas. El don del Espíritu Santo es tan importante para nosotros que Jesús llegó a morir en la Cruz para darnos este regalo”, dijo.

Así, afirmó que “el evento contrario a Babel es Pentecostés”, ya que “el Espíritu de Dios, muestra que su presencia une y transforma, la confusión en comunión”.

Finalmente insistió el Nuncio Apostólico que “el Espíritu Santo es el amor, es Dios Amor. Venezuela tiene necesidad de un nuevo Pentecostés, para que la incomprensión, la incapacidad de sean superadas”.

En la ceremonia de elevación de la nueva Basílica fueron descubiertos algunos signos característicos propios de esta dignidad, como el “Conofeo” que es como una sombrilla de rayas amarillo y blanco; el “Tinaculo” que es una especie de campanilla; el “Escudo” de la Basílica de la San Antonio del Táchira que exhibe las insignias pontificias; y el lema: “Iglesia sin frontera, madre de todos”.

El párroco rector de la Basílica de San Antonio del Táchira manifestó su agradecimiento al Papa Francisco y a su representa en Venezuela, por manifestar su cercanía a través de este templo que permanecerá en contante oración por su pontificado.

Fuente: Prensa CEV, Diócesis de San Cristóbal