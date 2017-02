El Vaticano protegerá y denunciará, si ha lugar, el uso de sus imágenes y emblemas

La Secretaría de Estado vaticana acaba de hacer pública una nota en la que anuncia que, de ahora en adelante, denunciará los “usos impropios” a la imagen del Papa y los emblemas de la Santa Sede.

En un comunicado enviado a los medios, la Secretaría de Estado explica que entre sus tareas se encuentra la de “tutelar las imágenes del Santo Padre para que su mensaje pueda llegar íntegro a los fieles, y su persona no sea instrumentalizada”.

“Con la misma finalidad, la Secretaria de Estado tutela los símbolos y los emblemas oficiales de la Santa Sede a través de instrumentos de regulación adecuados a nivel internacional”, prosigue el comunicado

La nota concluye incidiendo en que, “para hacer la acción de tutela cada vez más eficaz respecto a los propósitos indicados e interrumpir situaciones de ilegalidad eventualmente encontradas“, se “efectuarán actividades de supervisión y a veces se monitoreará las formas con las que las imágenes del Santo Padre y de los emblemas de la Santa Sede son utilizadas, si es necesario mediante la intervención con medidas adecuadas”.

