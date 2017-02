Vaticano perseguirá el uso indebido de imágenes del Papa Francisco y el escudo oficial

La Secretaría de Estado del Vaticano anunció que desde ahora vigilará la manera en que la imagen del Papa y de la propia Santa Sede es utilizada de manera pública con el fin de evitar usos impropios.

En un comunicado enviado a los medios, la Secretaría de Estado explica que entre sus tareas se encuentra la de “tutelar las imágenes del Santo Padre para que su mensaje pueda llegar íntegro a los fieles, y su persona no sea instrumentalizada”.

“Con la misma finalidad –prosigue–, la Secretaria de Estado tutela los símbolos y los escudos oficiales de la Santa Sede a través de instrumentos de regulación adecuados a nivel internacional”.

Por tanto, “para hacer la acción de tutela cada vez más eficaz respecto a los propósitos indicados e interrumpir situaciones de ilegalidad eventualmente encontradas” se “efectuarán actividades de supervisión y a veces se monitoreará las formas con las que las imágenes del Santo Padre y de los emblemas de la Santa Sede son utilizadas, si es necesario mediante la intervención con medidas adecuadas”.

En los últimos días, circuló por internet una portada falsa de L’Osservatore Romano, diario oficial de la Santa Sede, con la que se pretendía manipular una información relacionada directamente con el Papa Francisco.

También hace tan sólo unos días las calles de Roma amanecieron con carteles en los que se criticaba al Papa y se podía ver una fotografía suya con rostro serio.

No obstante, desde la Oficina de prensa de la Santa Sede han explicado que el comunicado de la Secretaría de Estado no se refiere a estos ejemplos. “El comunicado hace referencia a todas las cosas de valor que se venden o a la gente que gana dinero usando la imagen del Papa o los emblemas de la Santa Sede”, explicó la vice directora de la Oficina, Paloma García Ovejero. “Hablamos del producto y del uso de imágenes del Papa o del escudo pontificio de la Santa Sede que se explota” en términos económicos, añadió.

Por Álvaro de Juana

El Papa Francisco y la bandera oficial del Vaticano. Fotos: Daniel Ibáñez / ACI Prensa

VATICANO, 22 Feb. 17 / (ACI).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...