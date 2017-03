V Semana Cultural San Rosendo del seminario menor de Santiago de Compostela

UNA CONFERENCIA DE FRANCISCO PUY SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ABRIÓ HOY LA “V SEMANA CULTURAL SAN ROSENDO” DEL SEMINARIO MENOR

Manuel Ferreiro, rector de esta institución académica diocesana, resaltó el valor e importancia del proyecto educativo del centro

El Seminario Menor de Santiago acogió ayer la inauguración de su ya tradicional “semana grande”. Se trata de la V Semana Cultural San Rosendo que, bajo el rótulo “Aulas Abertas”, dio comienzo con una conferencia del catedrático emérito de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la USC, Francisco Puy, quien habló sobre “Pouco antes do Estatuto de Autonomía de Galicia”. Su intervención estuvo precedida por unas palabras del rector del Seminario Menor, Manuel Ferreiro, el cual destacó la importancia educativa del proyecto de este centro formativo diocesano. “La dimensión académica”, dijo el rector, “es básica, pero se nos queda corta”.

Manuel Ferreiro explicó a los alumnos que estaban presentes en la inauguración de esta “V Semana Cultural San Rosendo” que el gran reto del Seminario Menor “es ayudaros a ser personas”, ciudadanos bien formados, abiertos y comprometidos en clave cristiana. El rector de este centro educativo diocesano añadió que la semana cultural es “un acontecimiento” que tiene un doble objetivo: abrirse a la realidad y dar a conocer a la sociedad la realidad del Seminario Menor. Ferreiro indicó que, en esta coyuntura, quizá los cristianos sean pocos “o no estemos de moda”, pero “seguimos siendo necesarios”.

Ayer, también, tras la conferencia de Francisco Puy, los alumnos del Seminario Menor interpretaron un concierto y quedaron abiertas las distintas exposiciones que se podrán ver durante toda la semana: “Universo Casares” (bibliográfica); “Cunchas da ría de Muros e do mundo”; e “A realidade do pobo saharaui” (fotográfica). Precisamente esta temática centró la charla-coloquio con Hassanna Aalia, activista de derechos humanos, y Maite Isla, presidenta de SOGAPS (Solidariedade Galega co Pobo Saharaui).

Para mañana martes día 7 de marzo está prevista una representación teatral para colegios. El grupo de teatro del Seminario Menor interpretará “El enfermo imaginario”, de Molière, a partir de las 11:00 horas. También habrá visitas por distintos museos de la ciudad de Santiago: el Museo do Pobo Galego, el CIAC, el CGAC, el Museo das Peregrinacións, el Museo da Catedral, el de Patrimonio de la Universidade de Santiago. Por la tarde habrá una sesión más de “El enfermo imaginario”, en una representación solidaria cuyo precio será la entrega de un kilo de alimentos, que irán destinados a instituciones de beneficencia de Santiago.

Al día siguiente, el Departamento de Orientación promueve, desde las 9:00 horas un cinefórum sobre “Descubriendo las emociones”. Además, a partir de las 13:00 horas habrá una conferencia sobre “O universo de Casares, Letras Galegas 2017”, que pronunciará Hakan Casares Berg, doctor en Filología Gallega por la Universidade de Vigo.

Para el jueves día 9 de marzo está prevista una exhibición de Tenis de Mesa a cargo del Arteal Equipo Superdivisión, a partir de las 10:30 horas, y una charla-coloquio sobre “Citius, altius, fortius” desde las 12:00 horas. Esa misma tarde a partir de las 20: horas se rezarán las Solemnes Vísperas de San Rosendo.

Al día siguiente, 10 de marzo, desde las 11:15 horas, el canónigo emérito de la catedral compostelana, José María Díaz Fernández, pronunciará una conferencia sobre “As nosas raíces”. A las 12:30 horas, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio tiene previsto presidir la Eucaristía en honor de San Rosendo. Como clausura de la semana, el sábado día 11 de marzo habrá un encuentro de antiguas promociones; una Santa Misa recordando a todos los alumnos del centro (13:30 horas); y una comida de confraternidad (14:30 horas).

