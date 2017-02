Una delegación del Vaticano va a Al-Azhar para un seminario sobre violencia y religión

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso participará en la universidad islámica en El Cairo

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha informado que su presidente, el cardenal Jean-Louis Tauran, acompañado por el obispo Miguel Ángel Ayuso Guixot y por monseñor Khaled Akasheh, respectivamente secretario y Jefe de oficina para el Islam de ese dicasterio, viajarán del miércoles 22 al jueves 23 de febrero a El Cairo (Egipto) para participar en un seminario de la Universidad de Al-Azhar.

El tema es “The role of al-Azhar al-Sharif and of the Vatican in countering the phenomena of fanaticism, extremism and violence in the name of religion”. (El papel de al-Azhar al-Sharif y del Vaticano para contrarrestar el fenómeno del fanatismo, el extremismo y la violencia en nombre de la religión).

El cardenal presidente encabezará la delegación católica de la que forma también parte el arzobispo Bruno Musarò, nuncio apostólico en Egipto.

Tras el histórico encuentro el 23 de mayo de 2016, entre el Papa Francisco con el Gran Imán de Al-Azhar, el obispo Ayuso Guixot ha ido varias veces a El Cairo para participar en encuentros y reuniones preliminares. La reunión tendrá lugar, como otras veces, en la víspera del 24 de febrero para recordar la visita de san Juan Pablo II a Al-Azhar ese día del año 2000.

Universidad Al-Azhar – (Wikimedia Commons)

(ZENIT – Ciudad del Vaticano, 21-2-2017).-

