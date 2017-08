Twitter del Papa tras la muerte del niño Charlie Gard

“Confío al Padre al pequeño Charlie y ruego por sus padres y por las personas que lo han querido bien”.

Esta es la traducción del mensaje en twitter que el Papa Francisco ha dejado en su cuenta a las 21:10 horas del viernes 28 de julio, horas después de la muerte del niño británico Charlie Gard.

Este es el texto en italiano la cuenta en que en el mensaje ha sido publicado: Affido al Padre il piccolo Charlie e prego per i genitori e le persone che gli hanno voluto bene.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...