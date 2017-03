Transmisión on-line del curso “Superior Santa Teresa de Jesús” del CITeS

La Universidad de la Mística traspasa las barreras geográficas el “CURSO SUPERIOR SANTA TERESA DE JESÚS” – On Line

La Universidad de la Mística, respondiendo a la creciente demanda de conocimiento y comprensión de la espiritualidad Carmelita y de la figura de Santa Teresa de Jesús traspasa las barreras geográficas con la transmisión on-line del curso “Superior Santa Teresa de Jesús”.

Su interés en impartir cursos de acreditada calidad, motivó que la Universidad de la Mística solicitara para este curso el aval de un Título Propio de la Universidad Católica de Ávila, clasificado como “Curso Superior”, con una carga lectiva de 20 ECTS.

Actualmente cuenta con la participación de 80 estudiantes que participan desde: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Se espera que su alcance se extienda a un mayor número de personas.

