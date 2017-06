Tortosa acoge el XII Encuentro del Espíritu Santo

TORTOSA ACOGERÁ EL 12º ENCUENTRO DEL ESPÍRITU, CON EL LEMA “CRISTO ES LA VIDA”

Los días 19 y 20 de mayo de 2018, la diócesis de Tortosa (www.bisbattortosa.org) será la sede del 12º Encuentro del Espíritu, el encuentro interdiocesano de jóvenes que se celebra desde el año 1978, organizada por el Secretariado Interdiocesano de Juventud de Cataluña y Baleares.



El Aplec del Espíritu es un encuentro de jóvenes y adolescentes cristianos, en la fiesta de Pentecostés, convocada por los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), mediante las delegaciones diocesanas de pastoral de juventud que forman el Secretariado Interdiocesano de Juventud (SIJ). Este gran encuentro juvenil reúne cientos de jóvenes cristianos para orar, compartir experiencias y dar testimonio de su fe en Jesucristo.

El Encuentro del Espíritu 2018, con el lema “Cristo es la vida”, durará dos días, como se hacía en los primeros Encuentros del Espíritu. La ciudad de Tortosa y el Delta del Ebro serán los escenarios de este Encuentro donde el río, icono de la vida nueva que nos da Jesucristo, será el protagonista.

El Aplec 2018 coincidirá con el período previo de la celebración, en Roma, del Sínodo de Obispos que lleva por título «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», convocado por el papa Francisco.

Foto de archivo: Aplec del Espíritu en 2010

