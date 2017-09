Toma de posesión de los nuevos cargos diocesanos en Almería



La sala de juntas del obispado de Almería acogía el pasado jueves 21 de septiembre, el sencillo acto de toma de posesión de los nuevos cargos diocesanos nombrados por el obispo diocesano el pasado Julio. En concreto se trata de D. José María Sánchez García, Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías, Santuarios, peregrinaciones y piedad popular, D. Francisco Ruiz Fornieles, Delegado Episcopal para las misiones y Director diocesano de las Obras Misionales Pontificias y D. Antonio Martín Acuyo, Director de Secretariado diocesano de Apostolado Seglar y del Mar.

Una vez leídos los cargos, juraron su cargo delante de las Sagradas Escrituras para ejercer esta responsabilidad diocesana con fidelidad al evangelio y en estrecha colaboración con el obispo. Mons. González Montes, a su vez, animó su nuevas tareas encomendadas y les conminó a realizar este servicio con dedicación y entrega generosa.

Publicado en Almería, 22-9-2017

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...