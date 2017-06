Todo sobre los cardenales, a 28 de junio de 2017

TODO SOBRE LOS CARDENALES , EL SACRO COLEGIO CARDENALICIO

1.) 18.02.1919 + PIMIENTO RODRÍGUEZ, José de Jesús (Colombia)

2.) 15.05.1920 SFEIR, Nasrallah Pierre (Líbano)

3.) 25.09.1922 ETCHEGARAY, Roger (Francia)

4.) 24.07.1923 *VANHOYE, Albert, SJ (Francia)

5.) 17.10.1923 GULBINOWICZ, Henryk Roman (Polonia)

6.) 25.10.1923 SILVESTRINI, Achille (Italia)

7.) 11.03.1924 TOMKO, Jozef (Eslovaquia)

8.) 18.03.1924 SANTOS, Alexandre José María dos, OFM (Mozambique)

9.) 05.07.1924 CASSIDY, Edward Idris (Australia)

10.) 13.08.1924 ARAÚJO, Serafim Fernandes de (Brasil)

11.) 01.03.1925 Do NASCIMENTO, Alexandre (Angola)

12.) 14.07.1925 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Francisco (España)

13.) 27.08.1925 *CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, Andrea (Italia)

14.) 23.10.1925 FALCAO, José Freire (Brasil)

15.) 25.12.1925 *GRECH, Prosper, OSA (Malta)

16.) 01.01.1926 * ESTEPA LLAURENS, José Manuel (Italia)

17.) 02.02.1926 OBANDO BRAVO, Miguel, SDB (Nicaragua)

18.) 07.02.1926 *KARLIC, Estanislao Esteban (Argentina)

19.) 23.02.1926 + DE MAGISTRIS, Luigi (Italia)

20.) 14.08.1926 CACCIAVILLAN, Agostino (Italia)

21.) 21.08.1926 JAWORSKI, Marian (Ucrania)

22.) 15.12.1926 WAMALA, Emmanuel (Uganda)

23.) 23.12.1926 MEDINA ESTÉVEZ, Jorge Arturo (Chile)

24.) 31.03.1927 MARTÍNEZ SOMALO, Eduardo (España)

25.) 24.10.1927 +LANGA, Julio Duarte (Mozambique)

26.) 23.11.1927 SODANO, Angelo (Italia)

27.) 20.02.1928 WETTER, Friedrich (Alemania)

28.) 06.06.1928 *SGRECIA, Elio (Italia)

29.) 18.10.1928 +SIMONI, Ernest (Albania)

30.) 05.01.1929 *BRANDMÜLLER, Walter (Alemania)

31.) 25.01.1929 KITBUNCHU, Michael Michai (Tailandia)

32.) 04.07.1929 CASTRILLÓN HOYOS, Darío (Colombia)

33.) 11.09.1929 +KOTO KHOARAI, Sebastian (Leshoto)

34.) 14.12.1929 +SEBASTIÁN AGUILAR, Fernando, CMF (España)

35.) 18.03.1930 MAIDA, Adam Joseph (USA)

36.) 20.03.1930 WILLIAMS, Thomas Stafford (Nueva Zelanda)

37.) 31.03.1930 HERRANZ CASADO, Julián (España)

38.) 07.07.1930 McCARRIK, Theodore Edgar (USA)

39.) 30.08.1930 POUPARD, Paul (Francia)

40.) 06.09.1930 DE GIORGI, Salvatore (Italia)

41.) 15.10.1930 TUMI, Christian Wiyghan (Camerún)

42.) 14.11.1930 PUJATS, Janis (Letonia)

43.) 26.01.1931 PANAFIEU, Bernard (Francia)

44.) 06.02.1931 VIDAL, Ricardo Jamin (Filipinas)

45.) 19.02.1931 RUINI, Camillo (Italia)

46.) 11.04.1931 SEBASTIANI, Sergio (Italia)

47.) 23.05.1931 *MURESAN, Lucian (Rumanía)

48.) 04.11.1931 LAW, Bernard Francis (USA)

49.) 26.11.1931 SIMONIS Adrianus Johannes (Países Bajos)

50.) 07.12.1931 *CHEONG JINSUK, Nicholas (Corea del Sur)

51.) 06.01.1932 SARAIVA MARTINS, José, CMF (Portugal)

52.) 13.01.1932 *ZEN ZE-KIUN, Joseph, SDB (China)

53.) 22.04.1932 +SOTER FERNÁNDEZ, Antony (Malasia)

54.) 14.06.1932 SCHWERY, Henri (Suiza)

55.) 26.07.1932 STAFFORD, James Francis (USA)

56.) 10.08.1932 *ROSALES, Gaudencio Borbón (Filipinas)

57.) 24.08.1932 MURPHY-O´CONNOR, Cormac (Reino Unido)

58.) 13.09.1932 RUBIANO SÁENZ, Pedro (Colombia)

59.) 01.11.1932 ARINZE, Francis (Nigeria)

60.) 23.11.1932 MARTINO, Renato Raffaele (Italia)

61.) 08.12.1932 SCHEID, Eusebio Oscar, SCI (Brasil)

62.) 26.01.1933 LOZANO BARRAGÁN, Javier (México)

63.) 15.02.1933 +FELIX Kelvin Edward (Antillas Francesas)

64.) 05.03.1933 KASPER, Walter (Alemania)

65.)18.03.1933 POLETTO, Severino (Italia)

66.) 28.03.1933 SANDOVAL ÍÑIGUEZ, Juan (México)

67.) 04.06.1933 DANNEELS, Godfried (Bélgica)

68.) 05.09.1933 ERRÁZURIZ OSSA, Fco. Javier, PP. Schonstatt (Chile)

69.) 24.09.1933 *FARINA, Raffaele, SDB (Italia)

70.) 19.10.1933 AGNELO, Geraldo Majella (Brasil)

71.) 25.12.1933 MEISNER, Joachim (Alemania)

72.) 01.01.1934 *VELA CHIRIBOGA, Raúl Eduardo (Ecuador)

73.) 30.01.1934 RE, Giovanni Battista (Italia)

74.) 05.03-1934: PHAM MINH MAN, Jean Baptiste (Vietnam)

75.) 14.03.1934 TETTAMANZI, Dionigi (Italia)

76.) 11.04.1934 + RAUBER, Karl Joseph (Alemania)

77.) 28.05.1934 *MONTERISI, Francesco (Italia)

78.) 08.08.1934 HUMMES, Claudio, OFM (Brasil)

79.) 23.08.1934 AMIGO VALLEJO, Carlos, OFM (España)

80.) 01.09.1934 *SARDI, Paolo (Italia)

81.) 05.09.1934 *CORDES, Paul Joseph (Alemania)

82.) 23.09.1934 *RODÉ Franc, CM (Eslovenia)

83.) 11.10.1934 + VILLALBA, Luis Héctor (Argentina)

84.) 02.12.1934 BERTONE Tarcisio, SDB (Italia)

85.) 20.12.1934 DARMAATMADJA, Julius Riyadi, SJ (Indonesia)

86.) 03.01.1935 *LAJOLO, Giovanni (Italia)

87.) 18.03.1935 *NAGUIB, Antonius (Egipto)

88.) 19.04.1935 RIGALI, Justin Francis (USA)

89.) 19.09.1935 *DE PAOLIS, Velasio, CS (Italia)

90.) 21.09.1935 *ABRIL CASTELLÓ, Santos (España)

91.) 27.02.1936 MAHONY, Roger Michael (USA)

92.) 01.03.1936 +CORTI, Renato (Italia)

93.) 16.05.1936 LEHMANN, Karl (Alemania)

94.) 15.06.1936 *LEVADA, William Joseph (USA)

95.) 16.06.1936 OKOGIE, Anthony Olubunmi (Nigeria)

96.) 24.08.1936 ROUCO VARELA, Antonio María (España)

97.) 18.10.1936 ORTEGA Y ALAMINO, Jaime Lucas (Cuba)

98.) 31.10.1936 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nicolás de Jesús (República Dominicana)

99.) 18.11.1936 ANTONELLI, Ennio (Italia)

100.) 28.11.1936 *SARR, Théodore-Adrien (Senegal)

101.) 01.02.1937 BACKIS, Audry Jouzas (Lituania)

102.) 15.02.1937 *DAMASCENO ASSIS, Raymundo (Brasil)

103.) 29.04.1937 *MARTÍNEZ SISTACH, Lluís (España)

104.) 03.02.1938 *VEGLIÓ, Antonio María (Italia)

105.) 20.02.1938 *ROMEO, Paolo (Italia)

106.) 06.03. 1938 *COCCOPALMERIO, Francesco (Italia)

107.) 17.03.1938 O`BRIEN, Keit Michael Patrick (Reino Unido) Renunció a las prerrogativas cardenalicias el 20 de marzo de 2015. Su situación se asemeja a la de un cardenal octogenario.

108.) 29.03.1938 *MONTEIRO DE CASTRO, Manuel (Portugal)

109.) 01.04.1938 + NGUYEN VAN NHON, Pierre (Vietnam)

110.) 01.06.1938 *CAFFARRA, Carlo (Italia)

111.) 08.06.1938 *AMATO, Angelo, SDB (Italia)

112.) 30.01.1939 + SUÁREZ INDA, Adolfo (México)

113.) 11.03.1939 +QUEVEDO, Orlando B., OMI (Filipinas)

114.) 08.04.1939 *O´BRIEN, Edwin Frederik (USA)

115.) 27.04.1939 *DZIWISZ, Stanislaw (Polonia)

116.) 31.07.1939 *TONG HON, John (China)

117.) 16.08.1939 *BRADY, Seán Baptist (Irlanda)

118.) 07.10.1939 *MONSENGWO PASINYA, Laurent (Congo)

119.) 11.10.1939 GROCHOLESWKI, Zenon (Polonia)

120.) 14.10.1939 + MENICHELLI, Edoardo (Italia)

121.) 15.10.1939 TOPPO, Telesphore Placidus (India)

122.) 25.02.1940 *RAI, Béchara Boutros, OMM (Líbano)

123.) 17.04.1940 *VALLINI, Agostino (Italia)

124.) 29.09.1940 +BALDISSERI, Lorenzo (Italia)

125.) 12.11.1940 *WUERL, Donad William (USA)

126.) 27.02.1941 ZUBEIR WAKO, Gabriel (Sudán)

127.) 08.03.1941 NAPIER, Wilfried Fox, OFM (Suráfrica)

128.) 08.06.1941 PELL, George (Australia)

129.) 19.07.1941 +PIAT, Maurice (Isla Mauricio)

130.) 18.08.1941 +STELLA, Beniamino (Italia)

131.) 07.11.1941 SCOLA, Angelo (Italia)

132.) 07.01.1942 +EZZATI ANDRELLO, Ricardo, SBD (Chile)

133.) 07.04.1942 +BASSETTI, Gualtiero (Italia)

134.) 13.04.1942 + BLÁZQUEZ PÉREZ, Ricardo (España)

135.) 06.06.1942 RIVERA CARRERA, Norberto (México)

136.) 28.08.1942 *UROSA SAVINO, Jorge Liberato (Venezuela)

137.) 03.09.1942 +ROSA CHÁVEZ, Gregorio (El Salvador)

138.) 22.09.1942 *SALAZAR GÓMEZ, Rubén (Colombia)

139.) 01.10.1942 *BERTELLO, Giuseppe (Italia)

140.) 18.10.1942 *RAVASI, Gianfranco (Italia)

141.) 07.11.1942 *VINGT-TROIS, André (Francia)

142.) 29.12.1942 RODRÍGUEZ MARADIAGA, Óscar Andrés, SDB (Honduras)

143.) 14.01.1943 *BAGNASCO, Angelo (Italia)

144.) 03.02.1943 *CALCAGNO, Domenico (Italia)

145.) 05.04.1943 TAURAN, Jean Louis (Francia)

146.) 26.04.1943 *DUKA, Dominik, OP (República Checa)

147.) 02.06.1943 SEPE, Crescenzio (Italia)

148.) 30.07.1943 *VERSALDI, Giuseppe (Italia)

149.) 17.09.1943 *COMASTRI, Angelo (Italia)

150.) 01.10.1943 +D´ROZARIO, Patrick (Bangladesh)

151.) 18.11.1943 *SANDRI, Leonardo (Argentina)

152.) 05.12.1943 +SOO JUNG, Andrew Yeom (Corea del Sur)

153.) 27.12.1943 +ZERBO, Jean (Mali)

154.) 28.12.1943 CIPRIANI, Juan Luis (Perú)

155.) ??.??.1944 *NJUE, John (KENYA)

156.) 29.01.1944 *ONAIYEKAN, John Olorunfemi (Nigeria)

157.) 24.02.1944 + LACUNZA MAESTROJUÁN, José Luis, OAR (España-Panamá)

158.) 08.04.1944 + LING MANGKHANEKHOUN, Louis-Marie (Laos)

159.) 08.06.1944 OUELLET, Marc, PSS (Canadá)

160.) 29.06.1944 *O´MALLEY, Sean Patrick, OFM CAP (USA)

161.) 05.08.1944 PENGO, Polycarp (Tanzania)

162.) 15.09.1944 *PIACENZA, Mauro (Italia)

163-) 26.09.1944 *RICARD, Jean-Pierre (Francia)

164.) 10.10.1944 +PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique (Venezuela)

165.) 24.12.1944 *GRACIAS, Oswald (India)

166.) 22.01.1945 SCHÖNBORN, Christoph, OP (Austria)

167.) 25.01.1945 +OUEDRAOGO, Philippe (Burkina Faso)

168.) 19.04.1945 *ALENCHERRY, Gorge (India)

169.) 16.05.1945 +OSORO SIERRA, Carlos (España)

170.) 15.06.1945 *SARAH, Robert (Guinea Conakry)

171.) 04.07.1945 *RYLKO, Stanislaw (Polonia)

172.) 08.09.1945 PULJIC, Vínko (Bosnia y Herzegovina)

173.) 15.10.1945 *CAÑIZARES LLOVERA, Antonio (España)

174.) 08.11.1945 +NICHOLS, Vicent (Reino Unido)

175.) 22.12. 1945 +KUTWA, Jean-Pierre (Costa de Marfil)

176.) 05.01.1946 +ZENARI, Mario (Italia)

177.) 15.04.1946 *FILONI, Fernando (Italia)

178.) 21.04.1946 +OMELLA OMELLA, Juan José (España)

179.) 22.05.1946 + MONTENEGRO, Francesco (Italia)

180.) 16.01.1947 *COLLINS, Thomas Christopher (Canadá)

181.) 25.02.1947 *BETORI, Giusppe (Italia)

182.) 24.04.1947 *BRAZ DE AVIZ, Joao (Brasil)

183.) 17.06.1947 +KESEL, Jozef De (Bélgica)

184.) 02.09.1947 +FARRELL, Kevin Joseph (Irlanda/USA)

185.) 15.11.1947 *RANJITH PATABENDIGE DON, Albert Malcom (Sri Lanka)

186.) 29.11.1947 +POLI, Marco Aurelio (Argentina)

187.) 31.12.1947 +MÜLLER, Gerhard Ludwig (Alemania)

188.) 05.05.1948 + DEW, John Atcherley (Nueva Zelanda)

189.) 30.06.1948 *BURKE, Raymond Leo (USA)

190.) 14.07.1948 + SOURAPHIEL, Berhanseyesus Demerew, CM (Etiopía)

191.) 16.07.1948 + CLEMENTE, Manuel José Macario Do Nascimento (Portugal)

192.) 11.10.1948 TURKSON, Peter Kodwo Appiah (Ghana)

193.) 29.10.1948 + BO, Charles Maung, SDB (Myanmar)

194.) 02.03.1949 *ROBLES ORTEGA, Francisco (México)

195.) 07.03.1949 +BRENES SOLÓRZANO, Leopoldo José (Nicaragua)

196.) 19.03.1949 +CUPICH, Blase J. (USA)

197.) 20.03.1949 BOZANIC, Josip (Croacia)

198.) 23.05.1949 *DiNARDO, Daniel Nicholas (USA)

199.) 27.06.1949 + KOVITHAVANIL, Francis Xavier (Tailandia)

200.) 21.09.1949 *SCHERER, Odilio Pedro (Brasil)

201.) 24.09.1949 +ARBORELIUS, Anders, OCD (Suecia)

202.) 20.10.1949 *HARVEY, James Michael (USA)

203.) 15.11.1949 + GOMES FURTADO, Arlindo (Cabo Verde)

204.) 09.01.1950 +AGUIAR RETES, Carlos (México)

205.) 01.02.1950 *NYCZ, Kazimierz (Polonia)

206.) 06.02.1950 *DOLAN, Timothy Michael (USA)

207.) 15.03.1950 *KOCK, Kurt (Suiza)

208.) 23.06.1950 +TEMPESTA, Orani Joao, O. Cist. (Brasil)

209.) 17.10.1950 BARBARIN, Philippe (Francia)

210.) 07.03.1952 + MAMBERTI, Dominique (Francia)

211.) 03.05.1952 +TOBIN, Joseph William (USA)

212.) 25.06.1952 ERDÖ, Peter (Hungría)

213.) 22.06.1953 *EIJK, Willem Jacobus (Holanda)

214.) 21.09.1953 *MARX, Reinhard (Alemania)

215.) 17.01.1955 +PAROLIN, Pietro (Italia)

216.) 18.08.1956 *WOELKI, Rainer María (Alemania)

217.) 09.02.1957 +RIBAT, John (Papúa Nueva Guinea)

218.) 21.06.1957 *TAGLE, Luis Antonio (Filipinas)

219.) 27.07.1957 +LACROIX, Gérald Cyprien, I.S.P.X. (Canadá)

220.) 29.11.1958 +LANGLOIS, Chibly (Haití)

221.) 15.06.1959 *THOTTUNKAL, Baselios Cleemins (India)

222.) 04.07.1959 + STURLA BERHOUET, Daniel Fernando (Uruguay)

223.) 21.10.1959 +DA ROCHA, Sérgio (Brasil)

224.) 19.12.1961 + MAFFI, Soane Patita Paini (Isla de Tonga)

225.) 14.03.1967 +NZAPALAINGA, Dieudonné (República Centroafricana)





** Procedencias continentales:

++ Europa: 109 (53[1]+ 56)

++ América Latina: 41 (21 + 20)

++ USA y Canadá: 20 (13 + 7)

++ África: 25 (15 + 10)

++ Asia: 24 (15 + 9)

++ Oceanía 6 (4 +2)

** Por países: (83 países de los cinco continentes)

++ Italia: 45 (24+21)

++ USA: 17 (10+7)

++ España: 13 (4+9)

++ Brasil: 10 (4+6)

++ Alemania: 10 (3+7)

++ Francia: 9 (5+4)

++ México: 6 (4+2)

++ Polonia: 5 (4+1)

++ India: 4 (4+0)

++ Canadá: 3 (3+0)

++ Argentina: 4 (2+2)

++ Filipinas: 4 (2+2)

++ Colombia: 4 (1+3)

++ Nigeria: 3 (1+2)

++ Portugal: 3 (2+1)

++ Reino Unido: 3 (1+2)

++ Chile: 3 (1+2)

++ Australia: 2 (1+1)

++ Bélgica: 2 (1+1)

++ China: 2 (1+1)

++ Corea del Sur: 2 (1+1)

++ Países Bajos: 2 (1+1)

++ Líbano: 2 (1+1)

++ Mozambique: 2 (0+2)

++ Nicaragua: 2 (1+1)

++ Nueva Zelanda: 2 (1+1)

++ Suiza: 2 (1+1)

++ Tailandia: 2 (1+1)

++ Venezuela: 2 (2+0)

++ Vietnam: 2 (1+1)

+++ Con un Cardenal[2]: Albania, Angola, Antillas Francesas, Austria, Bangladesh, Bosnia, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Ghana, Guinea Conakry, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Isla Mauricio, Kenia, Laos, Leshoto, Letonia, Lituania, Malasia, Mali, Malta, Myanmar, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumanía, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tanzania, Tonga, Ucrania, Uganda y Uruguay.

** Edades:

++ Los diez mayores: J.J. Pimiento (1919), N.P. Sfeir (1920), R. Etchegaray (1922), A. Vanhoye (1923), H. R. Gulbinowicz (1923), A. Silvestrini (1923), J. Tomko (1924), A. Santos (1924), E. I. Cassidy (1924) y S.F. Araújo (1924).

++ Los diez más jóvenes: D. Nzapalainga (1967), S. P. Paini Mafi (1961), S. Da Rocha (1959), D. F. Sturla (1959), B. C. Thottunkal (1959), Ch. Langlois (1958), J. Ribat (1957), G.C. Lacroix (1957), L. A. Tagle (1957) y R.M. Woelki (1956).

** 39 religiosos (22+17):

++ 9 Salesianos (SDB) (5+4): Obando, Rodríguez Maradiaga, Bertone, Zen Ze-Kiun, Farina, Amato, Ezzati, Bo y Sturla.

++ 4 Franciscanos (OFM) (1+3): Santos, Hummes, Napier y Amigo.

++ 2 Jesuitas (SJ) (0+2): Daarmatamadja y Vanhoye.

++ 2 Dominicos (OP) (2+0): Schönborn y Duka.

++ 2 Claretianos (CMF) (0+2): Saraiva y Sebastián Aguilar.

++ 2 Congregación de la Misión (CM) (1+1): Rodé y Souraphiel.

++ 2 Oblato de María Inmaculada (OMI) (1+1): Quevedo y Koto.

++ 2 Misioneros Espiritanos (CSSp) (2+0): Nzapalainga y Piat.

++ 1 Agustino (OSA): Grech.

++ 1 Agustino Recoleto (OAR): Lacunza.

++ 1 Capuchino (OFM CAP): O´Malley.

++ 1 Carmelita Descalzo (OCD): Arborelius.

++ 1 Cisterciense (OCist.): Tempesta.

++ 1 Congregación de la Santa Cruz (CSC): D´Rozario.

++ 1 Dehoniano (SCI): Scheid.

++ 1 Instituto San Pío X (ISPX): Lacroix.

++ 1 Misionero del Sagrado Corazón de Jesús (MSC): Ribat.

++ 1 Orden Maronita Mariamita (OMM): Raï.

++ 1 PP. de Schönstatt: Errázuriz.

++ 1 Redontorista (CSSR): Tobin.

++ 1 Scalabriniano (CS): De Paolis.

++ 1 Sulpiciano (PSS): Ouellet.

** Cardenales no obispos:

Desde el Motu Propio “Cum gravissima” del Papa Juan XXIII, del año 1958, todos los cardenales han de ser obispos. No obstante, se puede dispensar de esta condición en razón de la edad de los nombrados para ocupar la dignidad cardenalicia. Es el caso de los cardenales: Albert Vanhoye, SJ (Bélgica) y Ernest Simoni, (Albania)

** Cardenales patriarcas de Iglesias de rito oriental:

Los cardenales-patriarcas de rito oriental pertenecen al orden de los obispos, retienen su propia sede patriarcal y no pertenecen al clero de Roma, no se les asigna por tanto, ningún título o diaconía). Así lo estipula el Código de Derecho Canónico y también el motu proprio de Pablo VI “Ad purpuratorum patrum”, de 11 de febrero de 1965. Hay un elector Rai, y ya no electores, Sfeir y Naguib.

** Cargos del Colegio Cardenalicio:

++ Decano: Cardenal Angelo Sodano (Italia)

++ Vicedecano: Cardenal Giovanni Battista Re (Italia)

++ Camarlengo: Cardenal Jean-Louis Tauran (Francia)

++ Protodiácono: Cardenal Renato Raffaele Martino (Italia)

++ Decano del Orden de los Obispos: cardenal Angelo Sodano (Italia)

++ Decano del Orden de los Presbíteros: cardenal Michael Michai Kitbunchu (Tailandia)

++ Decano del Orden de los Diáconos: cardenal Renato Raffaele Martino (Francia)

++ Secretario del Colegio Cardenalicio: El secretario del Colegio Cardenalicio es siempre el arzobispo secretario de la Congregación para los Obispos. Monseñor Ilson de Jesús Montaneri (Brasil, 1954), fue nombrado para este cargo el 28 de enero de 2014.

** Cardenales del Orden de los Obispos:

++ Decano y Titular de las Iglesias Suburbicarias de Ostia y de Albano:

Cardenal Angelo Sodano (Italia).

++ Vicedecano y Titular de la Iglesia Suburbicaria de Sabina-Poggio Mirteto:

Cardenal Giovanni Battista Re (Italia).

++ Titular de la Iglesia Suburbicaria de Porto Santa Rufina:

Cardenal Roger Etchegaray (Francia).

++ Titular de la Iglesia Suburbicaria de Velletri-Segni:

Cardenal Francis Arinze (Nigeria).

++ Titular de la Iglesia Suburbicaria de Frascati:

Cardenal Tarcisio Bertone, SDB (Italia).

++ Titular de la Iglesia Suburbicaria de Palestrina:

Cardenal José Saraiva Martins, CMF (Portugal)





LOS CARDENALES ESPAÑOLES CREADOS DESDE 1973

195[3]. Marcelo González Martín,

Arzobispo de Toledo,

Título presbiteral de San Agustín,

promovido 5-III-1973 (Pablo VI).

Falleció 25-VIII-2004.

Narciso Jubany Arnau,

Arzobispo de Barcelona,

Título presbiteral de San Lorenzo in Damaso,

promovido 5-III-1973 (Pablo VI),

Falleció 26-XII-1996.

Angel Suquía Goicoechea,

Arzobispo de Madrid,

Título presbiteral de la Gran Madre de Dios,

promovido 25-V-1985 (Juan Pablo II).

Falleció el 13-VII-2006

Eduardo Martínez Somalo,

Curia Romana,

Diaconía de la Iglesia del Gesú (elevada a título presbiteral pro hac vice en 1999),

promovido 28-VI-1988 (Juan Pablo II),

Cardenal Camarlengo emérito.

Antonio Mª Javierre Ortas, SDB

Curia Romana,

Diaconía de Santa María Liberatrice

a Monte Testaccio, (elevada a título presbiteral pro hac vice en 1999),

promovido 28-VI-1988 (Juan Pablo II).

Falleció el 1-II-2007

Ricardo Carles Gordo,

Arzobispo de Barcelona,

Título presbiteral de Santa María Consolatrice in Tiburtina,

promovido 26-XI-1994 (Juan Pablo II).

Falleció el 17-XII-2013

Antonio Mª Rouco Varela,

Arzobispo de Madrid,

Título presbiteral de San Lorenzo in Damaso,

promovido 21-II-1998 (Juan Pablo II).

Francisco Álvarez Martínez

Arzobispo de Toledo

Título presbiteral de Santa María de la Paz en Monteverde

promovido 21-II-2001 (Juan Pablo II)

Julián Herranz Casado

Curia Romana

Diaconía de San Eugenio. En 2014, pro hac vice título presbiteral.

promovido 21-X-2003 (Juan Pablo II)

Carlos Amigo Vallejo, OFM

Arzobispo de Sevilla

Título presbiteral de Santa María en Montserrat de los españoles.

Promovido 21-X-2003 (Juan Pablo II)

Antonio Cañizares Llovera

Arzobispo de Toledo

Título presbiteral de San Pancracio.

Promovido 24-III-2006 (Benedicto XVI)

Agustín García-Gasco Vicente

Arzobispo de Valencia

Título presbiteral de San Marcelo (Benedicto XVI)

Promovido 24-XI-2007 (Benedicto XVI)

Falleció el 1-V-2011

Lluís Martínez Sistach

Arzobispo de Barcelona

Título presbiteral de San Sebastián en las Catacumbas

Promovido 24-XI-2007 (Benedicto XVI)

Urbano Navarrete Cortés

Sacerdote jesuita, canonista

Diaconía de San Ponciano

Promovido 24-XI-2007 (Benedicto XVI)

Falleció el 21-XI-2010

José Manuel Estepa Llaurens

Arzobispo castrense emérito

Título presbiteral de San Gabriel Arcángel all`Acqua Traversa

Promovido 20-XI-2010 (Benedicto XVI)

Santos Abril Castelló

Arzobispo Arcipreste de la Basílica de Santa María La Mayor de Roma.

Diaconía de San Ponciano

Promovido 18-II-2012 (Benedicto XVI)

Fernando Sebastián Aguilar, CMF

Arzobispo Emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela.

Título presbiteral de Santa Ángela de Merici

Promovido 22-II-2014 (Francisco)

Ricardo Blázquez Pérez

Arzobispo de Valladolid

Título presbiteral de Santa María in Vallicella

Promovido 14-II-2015 (Francisco)

José Luis Lacunza Maestrojuán, OAR

Obispo de David (PANAMÁ)

Título presbiteral de San José de Cupertino

Promovido 14-II-2015 (Francisco)

Carlos Osoro Sierra

Arzobispo de Madrid

Título presbiteral de Santa María in Trastevere

Promovido 19-XI-2016 (Francisco)

Juan José Omella Omella

Arzobispo de Barcelona

Título presbiteral de xxx

Promovido 28-VI-2017 (Francisco)

MISIÓN, HISTORIA Y NÚMERO DE LOS CARDENALES

Tarea y misión de los Cardenales

El Código de Derecho Canónico de 1983, en los cánones 349 al 359, se refiere a los Cardenales de la Santa Iglesia Romana. Su misión principal queda especificada en el canon 349: “Los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un Colegio peculiar, al que compete proveer a la elección del Romano Pontífice, según la norma del derecho peculiar; asimismo, los cardenales asisten al Romano Pontífice, tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal”. (CIC, canon 349)

En el canon 351 se afirma que es sólo al Romano Pontífice a quien corresponde el nombramiento de cardenales, que “elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de los asuntos”. Su nombramiento no es efectivo hasta su creación por decreto del Romano Pontificio. Este decreto se hace público en presencia del Colegio Cardenalicio. Es el llamado Consistorio público ordinario de creación de nuevos cardenales.

En el canon 350 se habla de los tres órdenes en que queda dividido en Colegio Cardenalicio: el episcopal, al que pertenecen los Cardenales a quienes el Romano Pontífice asigna como título una Iglesia suburbicaria así como los Patriarcas orientales adscritos al Colegio cardenalicio; el presbiteral; y el diaconal, según el título o diaconía de la Urbe que el Papa les asigne.

Historia y evolución en el número de Cardenales

A partir del siglo VI, se denomina ya cardenales a los obispos, presbíteros y diáconos de la diócesis de Roma que están al frente de una sede suburbicaria, de una iglesia o de una diaconía, respectivamente.

Desde el siglo VIII, este título se reserva a los sacerdotes que forman parte del clero de la Iglesia Catedral y que actúan como consejo o senado del obispo.

En el siglo XI, el Papa León IX hace exclusiva la facultad de elegir al Romano Pontífice a los cardenales, esto es, a los citados clérigos, divididos en los tres órdenes citados, y que formaban parte del clero catedralicio romano. El Papa se reserva la facultad de nombrar cardenales y se amplía el ámbito geográfico de los nombrados.

Entre los siglos XIII al XVI, el número de cardenales suele ser de 30. En la Constitución “Postquam verus” de 3 de diciembre de 1586 del Papa Sixto V se fija un número máximo de 70 cardenales, que empieza ya a contar con una relativa mayor presencia de la universalidad de la Iglesia. Los cardenales podían ser laicos, sacerdotes u obispos.

El Papa Juan XXIII, en 1958, mediante el Motu Proprio “Cum gravisima”, establece que todos los Cardenales deben ser obispos, manteniendo el número de 70 cardenales y ampliando su universalidad.

120 cardenales electores

El Papa Pablo VI, con el Motu Proprio “Ad purpuratorum patrum”, de 11 de febrero de 1965, determinó el puesto de los patriarcas orientales en el Colegio cardenalicio. Con el Motu proprio “Ingravescentem aetatem”, de 21 de noviembre de 1970, Pablo VI dispuso que al cumplir los 80 años los cardenales perdían la condición de electores en caso de cónclave. Este mismo Papa, en el consistorio secreto del 5 de marzo de 1973, estableció que el número máximo de cardenales electores fuera de 120 sin limitar el número total de cardenales.

El Papa Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica “Universi Dominici gregis”, de 22 de febrero de 1996, en que reforma algunas disposiciones y praxis de cara al cónclave, mantiene las decisiones adoptadas por su antecesor Pablo VI sobre la pérdida de la condición de cardenal elector al rebasar los 80 años y sobre el número máximo de 120 cardenales electores, si bien, a título de excepción y en virtud de la condición del Romano Pontífice de Supremo legislador de la Iglesia, tras los Consistorios de 1998, 2001 y 2003 se superó teóricamente este número, si bien no hubo, como es obvio, cónclave hasta abril de 2005 y entonces el número de cardenales electores no alcanzaba la cifra de los 120.

El Papa Benedicto XVI, en su anuncio de creación de nuevos cardenales del 22 de febrero de 2006, indicó que se ajustaba a la norma de Pablo VI y nombró doce cardenales menores de 80 años y otros 3 mayores de esta edad.

El 17 de octubre de 2007, al anunciar Benedicto XVI la creación de 23 nuevos cardenales, de ellos 18 menores de 80 años, sobrepasaba en dos en el número de 120 cardenales electores. No obstante, el 9 de noviembre fallecía el cardenal japonés Sthepen Fumio Hamao, de 77 años, y el 23 de noviembre cumplía 80 años el cardenal italiano Angelo Sodano De este modo, el 24 de noviembre de 2007, día de este consistorio ordinario público de creación de nuevos cardenales, había 120 cardenales menores de 80 años. Sí sobrepasaron el número de 120 tras el consistorio del 20 de noviembre de 2010 ya que aquel día fueron 121. También se sobrepasó el número de 120 cardenales electores en el consistorio de febrero de 2012. A 18 de febrero de 2012 había 125 cardenales electores. No obstante, en su quinto y último consistorio, el 25 de noviembre de 2012, con el nombramiento de seis purpurados, ya no superó el número de 120 no octogenarios. De hecho, Benedicto XVI renunció al ministerio apostólico dos meses y medio después, y para el cónclave de los días 12 y 13 de marzo de 2013 estuvieron convocados 118 cardenales.

También el Papa Francisco sobrepasó el número de 120 cardenales electores para su primer consistorio público ordinario de creación de nuevos purpurados. El 22 de febrero de 2014, fecha de este consistorio, el número de cardenales menores de 80 años, si bien, en poco menos de un menos, el colegio cardenalicio, por razones de edad de los purpurados, volvió a contar con el número estipulado de electores. Y también rebasó el número de 120 cardenales menores de 80 años en su segundo consistorio, del 14 de febrero de 2015. También ha sucedido esto, en un cardenal, pero solo durante unos días, tras el consistorio del 19 de noviembre de 2016. Se especula con que el Papa Francisco amplíe el número de cardenales menores de 80 años a 140, aunque no hay ninguna confirmación oficial.

Modificaciones de Benedicto XVI

acerca de la mayoría de los votos para la validez de la elección

Con fecha 11 de junio de 2007, el Papa Benedicto XVI dio un Motu Proprio por el que modifica la norma 75 del cónclave establecida en la Constitución “Universi Dominici gregis” por Juan Pablo II. A partir de ahora siempre será precisa para la elección la mayoría de dos tercios de los cardenales electores presentes.

Y además Benedicto XVI estipula en el mismo Motu Proprio que “si las votaciones establecidas en los números 72, 73 y 74 de la citada constitución no arrojasen resultado positivo, se dedicará un día a la oración, a la reflexión y al diálogo; en los escrutinios sucesivos, solo tendrán voz pasiva los dos cardenales que en el escrutinio precedente el mayor número de votos, con el fin de que tampoco en dicho escrutinio se prescinda de la exigencia de una mayoría cualificada de los votos para que sea válida la elección. En este escrutinio los dos cardenales que tienen voz pasiva, no la tendrán activa”.

CARDENALES ESPAÑOLES EN LA HISTORIA

El Diccionario de Historia Eclesiástica de España (CSIC, Madrid 1972), en la voz correspondiente a “cardenales españoles”, ofrece el listado que ahora insertamos y que hemos completado gracias a ulteriores precisiones del agustino Luis Marín de San Martín.

Observaciones previas

1.- La sede episcopal que va junto al nombre del cardenal es la que ocupaba cuando se produjo el nombramiento cardenalicio. Ello no significa que permaneciera en ella durante toda su vida cardenalicia. Pondremos un ejemplo: el cardenal 193, Vicente Enrique y Tarancón, era arzobispo de Toledo el 29 de abril de 1969, al ser creado cardenal, y dos año y medio después, fue nombrado arzobispo de Madrid.

2.- Si no aparece sede episcopal o cargo eclesial junto al nombre del cardenal, es porque no consta en la fuente que ha servido para este trabajo.

3.- Como se verá en el apunte histórico, hasta el siglo XX podía haber, aunque muy raramente, cardenales no eclesiásticos, que pudieron, a lo largo de su vida, recibir las sagradas órdenes.

4.- Para una lectura correcta de esta lista conviene también tener algunos conocimientos de la Historia de la Iglesia y su precisa contextualización. Estos conocimientos son especialmente necesarios para el acercamiento a los siglos XIV, XV y XVI.

5.- Junto al nombre del cardenal y su sede o cargo, si lo hay, aparece la fecha de su promoción cardenalicia y entre paréntesis el Papa que los creó cardenal.

6.- A propósito de las sedes episcopales que aparecen, téngase que algunas de ellas pertenecen actualmente a Italia y en su día a España. Otras sedes son sedes titulares.

7.- No existe una documentación autorizada al respecto para los cardenales anteriores al comienzo de la lista que ofrecemos.

8.- El autor del artículo citado del Diccionario de Historia Eclesiástica de España cita como fuentes para la elaboración de la lista de cardenales españoles en la historia la “Hierarchia catolica”, “Acta Sanctae Sedis”, “Acta Apostolicae Sedis”, el Anuario Pontificio y publicaciones al respecto de Gams y Vicente de la Fuente. El teólogo agustino completa Luis Marín de San Martín asimismo estas fuentes con dos obras más.

Apunte histórico

La palabra cardenal viene del vocablo latín “cardo, que significa “quicio”. A partir del siglo VI, se denomina ya cardenales a los obispos, presbíteros y diáconos de la diócesis de Roma que están al frente de una sede suburbicaria, de una iglesia o de una diaconía, respectivamente.

Desde el siglo VIII, este título se reserva a los sacerdotes que forman parte del clero de la Iglesia Catedral y que actúan como consejo o senado del obispo.

En el siglo XI, el Papa León IX hace exclusiva la facultad de elegir al Romano Pontífice a los cardenales, esto es, a los citados clérigos, divididos en los tres órdenes citados, y que formaban parte del clero catedralicio romano. El Papa se reserva la facultad de nombrar cardenales y se amplía el ámbito geográfico de los nombrados.

Entre los siglos XIII al XVI, el número de cardenales suele ser de 30. En la Constitución “Postquam verus” de 3 de diciembre de 1586 del Papa Sixto V se fija un número máximo de 70 cardenales, que empieza ya a contar con una relativa mayor presencia de la universalidad de la Iglesia. Los cardenales podían ser laicos, sacerdotes u obispos.

El Papa Juan XXIII (1958-1963), mediante el Motu Proprio “Cum gravisima”, establece que todos los Cardenales deben ser obispos, manteniendo el número de 70 cardenales y ampliando su universalidad.

El Papa Pablo VI, con el Motu Proprio “Ad purpuratorum patrum”, de 11 de febrero de 1965, determinó el puesto de los patriarcas orientales en el Colegio cardenalicio. Con el Motu proprio “Ingravescentem aetatem”, de 21 de noviembre de 1970, Pablo VI dispuso que al cumplir los 80 años los cardenales perdían la condición de electores en caso de cónclave. Este mismo Papa, en el consistorio secreto del 5 de marzo de 1973, estableció que el número máximo de cardenales electores fuera de 120 sin limitar el número total de cardenales.

El Papa Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica “Universi Dominici gregis”, de 22 de febrero de 1996, en que reforma algunas disposiciones y praxis de cara al cónclave, mantiene las decisiones adoptadas por su antecesor Pablo VI sobre la pérdida de la condición de cardenal elector al rebasar los 80 años y sobre el número máximo de 120 cardenales electores, si bien, a título de excepción y en virtud de la condición del Romano Pontífice de Supremo legislador de la Iglesia, tras los Consistorios de 1998, 2001 y 2003 se superó teóricamente este número, si bien no hubo, como es obvio, cónclave hasta abril de 2005 y entonces el número de cardenales electores no alcanzaba la cifra de los 120.

El Papa Benedicto XVI, en su anuncio de creación de nuevos cardenales del 22 de febrero de 2006, indicó que se ajustaba a la norma de Pablo VI y nombró doce cardenales menores de 80 años y otros 3 mayores de esta edad.

El 17 de octubre de 2007, al anunciar Benedicto XVI la creación de 23 nuevos cardenales, de ellos 18 menores de 80 años, sobrepasaba en dos en el número de 120 cardenales electores. No obstante, el 9 de noviembre fallecía el cardenal japonés Sthepen Fumio Hamao, de 77 años, y el 23 de noviembre cumplía 80 años el cardenal italiano Angelo Sodano De este modo, el 24 de noviembre de 2007, día de este consistorio ordinario público de creación de nuevos cardenales, había 120 cardenales menores de 80 años. Sí sobrepasaron el número de 120 tras el consistorio del 20 de noviembre de 2010 ya que aquel día fueron 121. También se sobrepasó el número de 120 cardenales electores en el consistorio de febrero de 2012. A 18 de febrero de 2012 había 125 cardenales electores. No obstante, en su quinto y último consistorio, el 25 de noviembre de 2012, con el nombramiento de seis purpurados, ya no superó el número de 120 no octogenarios. De hecho, Benedicto XVI renunció al ministerio apostólico dos meses y medio después, y para el cónclave de los días 12 y 13 de marzo de 2013 estuvieron convocados 118 cardenales.

También el Papa Francisco sobrepasó el número de 120 cardenales electores para su primer consistorio público ordinario de creación de nuevos purpurados. El 22 de febrero de 2014, fecha de este consistorio, el número de cardenales menores de 80 años, si bien, en poco menos de un menos, el colegio cardenalicio, por razones de edad de los purpurados, volvió a contar con el número estipulado de electores. Y también rebasó el número de 120 cardenales menores de 80 años en su segundo consistorio, del 14 de febrero de 2015. Es posible que el Papa Francisco amplíe el número de cardenales menores de 80 años a 140.

Los 214 cardenales españoles en la historia

1.- Pelayo Galván Calvano, diácono de León, 1206 (Inocencio III).

2.- Gil de Torres, canónigo de Burgos, 1216 (Honorio III).

3.- Ramón Salom Surrons (San Ramón Nonato), OM, procurador general de la Orden de la Merced, 1239 (Gregorio IX).

4.- Gonzalo Rodríguez Hinojosa, arzobispo de Toledo, 1298 (Bonifacio VIII).

5.- Pedro Rodríguez, llamado Hispano, obispo de Burgos, 1302 (Bonifacio VIII).

6.- Pedro Gómez de Barroso, “el viejo”, obispo de Cartagena, 1327 (Juan XXII).

7.- Gil Álvarez de Albornoz, arzobispo de Toledo, 1350 (Clemente VI).

8.- Guillermo de Agrifolio, arzobispo de Zaragoza, 1350 (Clemente VI).

9.- Nicolás Rosel, OP, provincial de los Dominicos, 1356 (Inocencio VI).

10.-Pedro Gómez de Barroso, “el joven”, arzobispo de Sevilla, 1371 (Gregorio XI).

11.-Pedro Martínez de Luna, prepósito de la catedral de Valencia, 1375 (Gregorio XI). En Avignon, en 394, es elegido Papa o antipapa Benedicto XIII. Es la época del Cisma de Occidente.

12.-Gautier Gómez de Luna, obispo de Palencia, 1381 (Clemente VII, antipapa).

13.-Jaime de Aragón, obispo de Valencia, 1387 (Clemente VII, antipapa).

14.-Martín de Zalba, obispo de Pamplona, 1390 (Clemente VII).

15.-Pedro Fernández de Frías, obispo de Osma, 1394 (Clemente VII, antipapa).

16.-Fernando Pérez Calvillo, obispo de Tarazona, 1397 (Benedicto XIII, antipapa).

17.-Jofredo de Bohyl, 1397, Curia Romana, (Benedicto XIII, antipapa).

18.-Pedro Serra, obispo de Catania, 1397 (Benedicto XIII, antipapa).

19.-Berenguer de Anglesola, obispo de Gerona, 1397 (Benedicto XIII, antipapa).

20.-Miguel de Zalva, canónigo de Tudela, 1404 (Benedicto XIII, antipapa).

21.-Juan Martín Murillo, O Cist., abad del monasterio de Montearagón, 1408 (Benedicto XIII, antipapa).

22.-Carlos Jordán de Urries y Pérez Salanova, 1408 (Benedicto XIII, antipapa).

23.-Alfonso Carrilo de Albornoz, obispo administrador de Osma y de Sigüenza, 1408 (Benedicto XIII, antipapa).

24.-Julián de Loba y Valtierra, administrador de Tarazona, 1423 (Benedicto XIII, antipapa).

25.-Jimeno Daha, Curia Romana, 1423 (Benedicto XIII, antipapa).

26.-Domingo de Bonafide, O. Carth., prior del monasterio de Montealegre, 1423 (Benedicto XIII, antipapa).

27.-Vicente Valentín, OSB prior de Montserrat, 1408 (Gregorio XII).

28.-Domingo Ram Lanaja, CRSA, obispo de Lérida, 1426 (Martín V).

29.-Juan Cervantes, archidiácono de Sevilla, 1426 (Martín V).

30.-Juan de Casanova, OP, obispo de Elna, 1430 (Martín V).

31.-Juan de Torquemada, OP, 1439 (Eugenio IV).

32.-Alfonso de Borja, obispo de Valencia, 1439 (Eugenio IV). Fue elegido Papa en 1455: Calixto III.

33.-Juan de Carvajal, obispo de Plasencia, 1446 (Eugenio IV).

34.-Alfonso Carrilo de Acuña, administrador de Sigüenza, 1440 (Félix V, antipapa). Declinó la promoción.

35.-Otón de Moncada y de Luna, obispo de Tortosa, 1440 (Félix V, antipapa).

36.-Jorge de Hornos, obispo de Vic, 1440 (Félix V, antipapa).

37.-Juan González de Segovia, archidiácono de Villaviciosa, 1440 (Félix V, antipapa).

38.-Antonio Cerdán y Lloscos, OSST, arzobispo de Mesina y obispo de Lérida, 1448 (Nicolás V).

39.-Luis Juan de Mila, obispo de Segorbe y Lérida, 1456 (Calixto III).

40.-Rodrigo de Borja, Curia Romana, 1456 (Calixto III). Fue elegido Papa en 1492: Alejandro VI.

41.-Juan de Mella, obispo de Zamora, 1456 (Calixto III).

42.-Jaime de Cardona, obispo de Urgell, 1461 (Pío II).

43.-Ausías Despuig, arzobispo de Monreal, 1473 (Sixto IV).

44.-Pedro González de Mendoza, obispo de Sigüenza, 1473 (Sixto IV).

45.-Pedro Férriz, obispo de Tarazona, 1473 (Sixto IV).

46.-Juan de Aragón, Curia Romana, 1483 (Sixto IV).

47.-Juan Molés de Margarit y Pau, obispo de Gerona, 1483 (Sixto IV).

48.-Juan Borja Lanzol de Romaní, arzobispo de Monreal, 1492 (Alejandro VI).

49.-Bernardino de Carvajal, obispo de Cartagena, 1493 (Alejandro VI).

50.-César Borja, arzobispo electo de Valencia, 1493 (Alejandro VI).

51.-Luis de Aragón, Curia Romana, 1494 (Alejandro VI).

52.-Juan López, obispo de Perusa, 1496 (Alejandro VI).

53.-Bartolomé Martí, obispo de Segorbe, 1496 (Alejandro VI).

53.-Juan de Castro-Piñós, obispo de Agrigento, 1496 (Alejandro VI).

55.-Juan de Borja Lanzol de Romaní, “el joven”, arzobispo de Capua y de Valencia, 1496 (Alejandro VI).

56.-Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, 1500 (Alejandro VI).

57.-Pedro Luis de Borja, 1500 (Alejandro VI).

58.-Jaime Serra y Cau, obispo de Oristán, 1500 (Alejandro VI).

59.-Francisco de Borja, arzobispo de Cosenza, 1500 (Alejandro VI).

60.-Juan Vera, arzobispo de Salerno, 1500 (Alejandro VI).

61.-Juan Castelar y de Borja, arzobispo de Trani, 1503 (Alejandro VI).

62.-Francisco Remolins, arzobispo de Sorrento, 1503 (Alejandro VI).

63.-Francisco Desprats, obispo de León, 1503 (Alejandro VI).

64.-Jaime de Casanova, Curia Romana, 1503 (Alejandro VI).

65.-Francisco Lloris y de Borja, obispo de Elna, 1503 (Alejandro VI).

66.-Juan de Zúñiga, arzobispo de Sevilla, 1503 (Julio II).

67.-Francisco Jiménez de Cisneros, OFM, arzobispo de Toledo, 1507 (Julio II).

68.-Guillén Ramón de Vich, 1517 (León X).

69.-Enrique de Cardona, arzobispo de Monreal, 1527 (Clemente VII).70.-Francisco de los Ángeles Quiñones, OFM, obispo de Coria, 1527 (Clemente VII).

71.-Juan García de Loaysa y Mendoza, OP, obispo de Osma, 1530 (Clemente VII).

72.-Iñigo López de Mendoza y Zúñiga, obispo de Burgos, 1531 (Clemente VII).

73.-Alfonso Manrique de Lara y Solís, arzobispo de Sevilla, 1531 (Clemente VII).

74.-Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Santiago de Compostela, 1531 (Clemente VII).

75.-Esteban Gabriel Merino, obispo de Jaén y patriarca de las Indias Occidentales, 1533 (Clemente VII).

76.-Rodrigo Luis de Borja, clérigo romano, 1536 (Paulo III).

77.-Pedro Sarmiento de Villandrado, arzobispo de Santiago de Compostela, 1536 (Paulo III).

78.-Juan Álvarez de Toledo, OP, obispo de Burgos, 1538 (Paulo III).

79.-Pedro Fernández Manrique, obispo de Córdoba, 1538 (Paulo III).

80.-Enrique de Borja y Aragón, 1539 (Paulo III).

81.-Gaspar de Ávalos y de la Cueva, arzobispo de Santiago de Compostela, 1544 (Paulo III).

82.-Francisco de Mendoza y Bobadilla, obispo de Coria, 1544 (Paulo III).

83.-Bartolomé de la Cueva y Toledo, 1544 (Paulo III).

84.-Pedro Pacheco de Villena, obispo de Jaén, 1545 (Paulo III).

85.-Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, 1555 (Paulo IV).

86.-Iñigo de Ávalos y de Aragón, canciller de Reino de Nápoles, 1451 (Pío IV).

87.-Francisco Pacheco de Toledo, arzobispo de Burgos, 1561 (Pío IV).

88.-Diego de Espinosa Arévalo, obispo de Sigüenza, 1568 (Pío V).

89.-Gaspar de Cervantes y Guete, arzobispo de Tarragona, 1570 (Pío V).

90.-Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, arzobispo de Sevilla, 1570 (Pío V).

91.-Pedro de Deza y Guzmán, presidente de la Audiencia de Granada, 1578 (Gregorio XIII).

92.-Fernando de Toledo Oropesa, clérigo de Sevilla, 1578 (Gregorio XIII). Cardenal electo.

93.-Gaspar de Quiroga y Vela, arzobispo de Toledo, 1587 (Gregorio XIII).

94.-Rodrigo de Castro Osorio, arzobispo de Sevilla, 1583 (Gregorio XIII).

95.-Juan Hurtado de Mendoza y Mendoza, archidiácono de Toledo, 1587 (Sixto V).

96.-Francisco de Toledo Herrera, SJ, teólogo, 1593 (Clemente VIII).

97.-Francisco Dávila y Guzmán, consultor de la Inquisición, 1596 (Clemente VIII).

98.-Fernando Niño de Guevara, presidente de la chancillería de Granada, 1596 (Clemente VIII).

99.-Bernardo Sandoval y Rojas, obispo de Jaén, 1599 (Clemente VIII).

100.-Antonio Zapata y Cisneros, arzobispo de Burgos, 1604 (Clemente VIII).

101.-Jerónimo Xavierre, OP, maestro general de los Dominicos, 1607 (Paulo V).

102.-Gaspar de Borja y Velasco, canónigo de Toledo, 1611 (Paulo V).

103.-Gabriel Trejo y Paniagua, archidiácono de Calatrava, 1615 (Paulo V).

104.-Baltasar Moscoso y Sandoval, deán de Toledo y obispo de Jaén, 1615 (Paulo V).

105.-Francisco Gómez de Sandoval Rojas, duque de Lerma, 1618 (Paulo V).

106.-Fernando de Austria, infante de España, 1619 (Paulo V).

107.-Agustín Spínola Basadone, protonotario apostólico y obispo de Tortosa, 1621 (Paulo V).

108.-Alfonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo, protonotario apostólico y embajador de España en Bélgica, 1622 (Gregorio XV).

109.-Enrique Guzmán de Haro, canónigo de Toledo, 1626 (Urbano VIII).

110.-Gil Carrillo de Albornoz, archidiácono de Burgos, 1627 (Urbano VIII).

111.-Diego Guzmán de Haro, arzobispo de Sevilla, 1630 (Urbano VIII).

112.-Juan de Lugo y de Quiroga, SJ, 1643 (primero in pectore) (Urbano VIII).

113.-Antonio de Aragón-Córdoba-Cardona y Fernández de Córdoba, 1647/1650 (primero in pectore) (Inocencio X).

114.-Domingo Pimentel Zúñiga, OP, arzobispo de Sevilla, 1652 (Inocencio X).

115.-Pascual de Aragón-Córdoba-Cardona y Fernández de Córdoba, archidiácono de Talavera, 1660 (Alejandro VII).

116.-Guillermo de Moncada Aragón, duque de Bivona, 1667 (Alejandro VII).

117.-Luis Manuel Fernández de Portocarreño, deán de la Toledo, 1669 (primero in pectore) (Clemente IX).

118.-Pedro Salazar Gutiérrez de Toledo, OM, obispo de Salamanca, 1686 (Inocencio XI).

119.-José Saenz de Aguirre, OSB, secretario del Consejo de la Inquisición, 1686 (Inocencio XI).

120.-Alfonso Aguilar Fernández de Córdoba, canónigo de Toledo, 1697 (Inocencio XII).

121.-Francisco Antonio de Borja-Centelles y Ponce de León, archidiácono de Calatrava y canónigo de Toledo, 1700 (Inocencio XII).

122.-Manuel Arias Porres, arzobispo de Sevilla, 1712/1713 (primero in pectore) (Clemente XI).

123.-Benito Sala Caramany, obispo de Barcelona, 1712/1713 (primero in pectore) (Clemente XI).

124.-Luis Antonio Belluga y Moncada, obispo de Cartagena, 1719 (Clemente XI).

125.-Carlos de Borja-Centelles y Ponce de León, patriarca de las Indias, 1720 (Clemente XI).

126.-Juan Álvarez de Cienfuegos Villazón, SJ, teólogo, 1720 (Clemente XI).

127.-Diego de Astorga y Céspedes, arzobispo de Toledo, 1720 (Clemente XI).

128.-Luis Antonio de Borbón y Farnese, infante de España, 1735 (Clemente XII).

129.-Gaspar de Molina y Oviedo, OESA, obispo de Málaga, 1737 (Clemente XII).

130.-Joaquín Fernando de Portocarreño y Mendoza, patriarca titular de Antioquía, 1743 (Benedicto XIV).

131.-Álvaro de Mendoza Caamaño Sotomayor, patriarca de las Indias Occidentales, 1747 (Benedicto XIV).

132.-Luis Fernández de Córdoba Portocarrero, deán de Toledo, 1754 (Benedicto XIV).

133.-Francisco de Solís Folch de Cardona, arzobispo de Sevilla, 1756 (Benedicto XIV).

134.-Buenaventura Spínola de la Cerda, patriarca de las Indias Occidentales, 1671 (Clemente XIII).

135.-Juan Tomás de Noxadors y Sureda de San Martín, OP, 1775 (Pío VI).

136.-Francisco Javier Delgado Venegas, arzobispo de Sevilla, 1778 (Pío VI).

137.-Antonio de Sentmenat y Cartellá, patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Ávila, 1789 (Pío VI).

138.-Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, arzobispo de Toledo, 1789 (Pío VI).

139.-Luis María de Borbón y Vallábriga, arzobispo de Sevilla, 1800 (Pío VII).

140.-Antonio Despuig y Darmeto, patriarca titular de Antioquía, 1803 (Pío VII).

141.-Francisco Antonio de Guardoqui Arriquíbar, auditor de la Rota Romana, 1816 (Pío VII).

142.-Dionisio Bardají y Azara, auditor de la Rota Romana, 1816 (Pío VII).

143.-Pedro Quevedo y Quintano, obispo de Orense, 1816 (Pío VII).

144.-Francisco Antonio Cebrián y Valdá, patriarca de las Indias Occidentales, 1816 (Pío VII).

145.-Pedro Iguanzo y Rivero, arzobispo de Toledo, 1824 (León XII).

146.-Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, arzobispo de Sevilla, 1824 (León XII).

147.-Juan Francisco Marco y Catalán, gobernador de Roma, 1828 (León XII).

148.-Juan José Bonel y Orbe, arzobispo de Toledo, 1850 (Pío IX).

149.-Judas José Romo y Gamboa, arzobispo de Sevilla, 1850 (Pío IX).

150.-Cirilo Alameda y Brea, OFM, arzobispo de Toledo, 1858 (Pío IX).

151.-Manuel Joaquín Tarancón y Morón, arzobispo de Sevilla, 1858 (Pío IX).

152.-Miguel García Cuesta, arzobispo de Santiago de Compostela, 1861 (Pío IX).

153.-Fernando de la Puente y Primo de Rivera, arzobispo de Burgos, 1861 (Pío IX).

154.-Miguel de la Lastra y Cuesta, arzobispo de Sevilla, 1863 (Pío IX).

155.-Juan Ignacio Moreno Maissonave, arzobispo de Valladolid, 1868 (Pío IX).

156.-Mariano Barrio Fernández, arzobispo de Valencia, 1973 (Pío IX).

157.-Francisco de Paula de Benavides y Navarrete, patriarca de las Indias, 1877 (Pío IX).

158.-Manuel García Gil, arzobispo de Zaragoza, 1877 (Pío IX).

159.-Miguel Payá y Rico, arzobispo de Santiago y de Toledo, 1877 (Pío IX).

160.-Joaquín Lluc y Garriga, OCD, arzobispo de Sevilla, 1882 (León XIII).

161.-Antolín Monescillo y Viso, arzobispo de Toledo, 1884 (León XIII).

162.-Ceferino González y Díaz Tuñón, arzobispo de Toledo, 1884 (León XIII).

163.-Benito Sanz y Forés, arzobispo de Sevilla, 1892 (León XIII).

164.-Ciriaco María Sancha y Hervás, arzobispo de Valencia, 1894 (León XIII).

165.-Antonio María Cascajares y Azara, arzobispo de Valladolid, 1895 (León XIII).

166.-Salvador Casañas y Pagés, arzobispo de Barcelona, 1895 (León XIII).

167.-José Mª Martín de Herrera y de la Iglesia, arzobispo de Santiago de Compostela, 1897 (León XIII).

168.-José de Calasanz Vives y Tutó, OFM Cap., Curia Romana, 1899 (León XIII).

169.-Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, Orat., arzobispo de Valencia, 1903 (León XIII).

170.-Rafael Merry del Val y Zulueta, Curia Romana, 1903 (Pío X).

171.-Marcelo Spínola y Maestre, arzobispo de Sevilla, 1905 (Pío X).

172.-Gregorio Mª Aguirre y García, OFM, arzobispo de Toledo, 1907 (Pío X).

173.-José Mª Cos y Macho, arzobispo de Valladolid, 1911 (Pío X).

174.-Enrique Almaraz y Santos, arzobispo de Sevilla, 1911 (Pío XI).

175.-Victoriano Guisasola Menéndez, arzobispo de Toledo, 1914 (Pío X).

176.-Juan Soldevila Romero, arzobispo de Zaragoza, 1919 (Benedicto XV).

177.-Juan Benlloch y Vivó, arzobispo de Burgos, 1921 (Benedicto XV).

178.-Francisco de Asís Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, 1921 (Benedicto XV).

179.-Enrique Reig y Casanova, arzobispo de Toledo, 1921 (Benedicto XV).

180.-Eustaquio Ilundaín y Esteban, arzobispo de Sevilla, 1925 (Pío XI).

181.-Vicente Casanova y Marzol, arzobispo de Granada, 1925 (Pío XI).

182.-Pedro Segura y Sáenz, arzobispo de Burgos, 1927 (Pío XI).

183.-Isidro Gomá y Tomás, arzobispo de Toledo, 1935 (Pío XI).

184.-Enrique Pla y Deniel, arzobispo de Toledo, 1946 (Pío XII).

185.-Manuel Arce Ochotorena, arzobispo de Tarragona, 1948 (Pío XII).

186.-Agustín Parrado García, arzobispo de Granada, 1948 (Pío XII)

187.-Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela, 1953 (Pío XII).

188.-Benjamín Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona, 1953 (Pío XII).

189.-José Mª Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, 1958 (Juan XXIII).

190.-Arcadio Mª Larraona Saralegui, CMF, Curia Romana, 1959 (Juan XXIII).

191.-Anselmo Mª Albareda y Ramoneda, OSB. Curia Romana, 1962 (Juan XXIII).

192.-Ángel Herrera Oria, obispo de Málaga, 1965 (Pablo VI).

193.-Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Toledo, 1969 (Pablo VI).

194.-Arturo Tavera Araoz, CMF, arzobispo de Pamplona, 1969 (Pablo VI).

195.-Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, 1973 (Pablo VI).

196.-Narciso Jubany Arnau, arzobispo de Barcelona, 1973 (Pablo VI).

197.-Ángel Suquía Goicoechea, arzobispo de Madrid, 1985 (Juan Pablo II).

198.-Eduardo Martínez Somalo, Curia Romana, 1988 (Juan Pablo II).

199.-Antonio Mª Javierre Ortas, SDB, Curia Romana, 1988 (Juan Pablo II).

200.-Ricardo Mª Carles Gordo, arzobispo de Barcelona, 1994 (Juan Pablo II).

201.-Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo de Madrid, 1998 (Juan Pablo II).

202.-Francisco Álvarez Martínez, arzobispo de Toledo, 2001 (Juan Pablo II).

203.-Julián Herranz Casado, Opus Dei, Curia Romana, 2003 (Juan Pablo II).

204.-Carlos Amigo Vallejo, OFM, arzobispo de Sevilla, 2003 (Juan Pablo II).

205.-Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo, 2006 (Benedicto XVI).

206.-Agustín García-Gasco Vicente, arzobispo de Valencia, 2007 (Benedicto XVI).

207.-Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, 2007 (Benedicto XVI).

208.-Urbano Navarrete Cortés, SJ, sacerdote y canonista, 2007 (Benedicto XVI).

209.-José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo castrense emérito, 2010 (Benedicto XVI).

210.-Santos Abril Castelló, arzobispo arcipreste de la basílica de Santa María La Mayor de Roma, 2012 (Benedicto XVI).

211.-Fernando Sebastián Aguilar, CMF, arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela, 2014 (Francisco).

212.- Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, 2015 (Francisco).

213.- José Luis Lacunza Maestrojuán, OAR, obispo de David (PANAMÁ), 2015 (Francisco).

214.- Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, 2016 (Francisco).

215.- Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, 2017 (Francisco).

Los títulos cardenalicios

El Anuario Pontificio ofrece la siguiente lista de los títulos de los órdenes cardenalicios. Para una lectura más comprensible de los mismos, ofrecemos estas observaciones:

1.- Los títulos corresponden siempre a Iglesias de la ciudad de Roma y a sus suburbios. De este modo, se visibiliza mejor la estrecha y especial vinculación del cardenalato con el obispo de Roma, su “senado”, y sus históricos colaboradores más directos en el cuidado pastoral de la urbe y del orbe.

2.- Dichos títulos, con su correspondiente Orden cardenalicio, son asignados a los cardenales en el momento de su creación. También el Papa puede posteriormente realizar una nueva asignación. Responde, como queda dicho, a los títulos de las Iglesias romanas.

3.- Los Órdenes de los cardenales son tres: episcopal, presbiteral y diaconal, según el correspondiente nombramiento papal.

4.- Esta distribución se inserta también en las raíces históricas del Colegio Cardenalicio.

5.- A día de hoy, operativamente tienen efectos sólo en orden a la precedencia y a la asignación de cargos dentro de los tres Órdenes, como, por ejemplo, el decano que lleva desde 1914 asociado el título de la Iglesia suburbicaria de Ostia, aparte del título propio del cardenal en cuestión. De entre los cardenales del Orden de los diáconos, el Papa nombra protodiácono a uno de ellos.

6.- Las diaconías suelen estar ocupadas por cardenales de la Curia Romana. No se puede pertenecer a este Orden durante más de diez años. De ahí que aquellos que superan este tiempo bien son promovidos al Orden cardenalicio de los obispos o de los presbíteros o su título de diaconía es elevado “pro hac vice” -a título personal y por esta razón- a título presbiteral, que cuando quede vacante volverá a ser diaconía simple.

7.- En la medida de lo posible, la asignación de títulos obedece a razones de especial vinculación del cardenal en cuestión, de su nación o Congregación Religiosa con el título de la Iglesia, como se deducirá de la lectura de la relación.

8.- A los cardenales patriarcas de Iglesias católicas orientales no se les asignan títulos cardenalicios de Iglesias romanas. En el orden de precedencia, van después de los cardenales del Orden de los obispos. En la actualidad son cuatro: Pierre Sfeir Nasrallah, Antonios Naguib y Béchara Boutros Raï.

9.- En la actualidad, hay 235 títulos cardenalicios (7 de Iglesias Suburbicarias, 159 títulos presbiterales y 69 diaconías), lo cual no significa que el Papa no pueda dotar de título cardenalicio a otros templos e iglesias de la ciudad de Roma, como ha acontecido en los últimos Consistorios, incluso, como también viene aconteciendo, quedando asignar algunos otros, singularmente diaconías.

10.- En cursiva y negrita van los títulos de los cardenales españoles.

Títulos de Iglesias Suburbicarias: 7

y 2.- Ostia y Albano: Angelo Sodano (Italia).

3.- Porto Santa Rufina: Roger Etchagaray (Francia).

4.- Palestrina: José Saraiva Martins, CMF (Portugal)

5.- Frascati: Tarcisio Bertone, SDB (Italia).

6.- Sabina-Poggio Mirteto: Giovanni Battista Re (Italia).

7.- Velletri-Segni: Francis Arinze (Nigeria).

Títulos Presbiterales: 157

1.- Santa María Virgen Dolorosa en Plaza Buenos Aires: Estanislao Esteban Karlic (Argentina).

2.- Santa María Virgen del Monte Carmelo en Mostacciano: Anthony Olubumni (Nigeria).

3.- Jesús Divino Trabajador: Christoph Schönborn (Austria).

4.- Jesús Divino Maestro en Pineta Sacchetti: Thomas Staford Wiliams (Nueva Zelanda).

5.- Gran Madre de Dios: Angelo Bagnasco (Italia).

5.- Inmaculada en el Tuburtino: Raymundo Damasceno Assis (Brasil)

6.- Inmaculada Concepción de María en Grottarossa: Henryk Roman Gulbinowicz (Polonia).

7.- Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en Vía Galia: Audrys Juozas Backis (Lituania).

8.- Nuestra Señora de la Salette: Polycarp Pengo (Tanzania).

9.- Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y de los Santos Mártires Canadienses: Patrick D`Rosario (India).

10.-Nuestra Señora de Guadalupe en Monte Mario: Timothy Dolan (USA).

11.-Nuestra Señora de Guadalupe en San Felipe Mártir: Juan Sandoval Iñiguez (México).

12.-Regina Apostolorum: John Tong Hon (China).

13.-Santa Inés Extramuros: Camilo Ruini (Italia).

14.-San Agustín en Campo Marzio: Jean Pierre Ricard (Francia).

15.-San Ambrosio y San Carlos: Diogini Tettamanzi (Italia).

16.-Santa Anastasia: Godfried Danneels (Bélgica).

17.-San Andrés en el Quirinal: Odilio Pedro Scherer (Brasil).

18.-San Andrés del Valle: Dieudonné Nzapalaimga (República Centroafricana)

19.-San Andrés delle Frate: Ennio Antonelli (Italia).

20.-San Andrés y San Gregorio en Monte Celio: Francesco Montenegro (Italia).

21.-San Antonio de Padua en vía Merulana: Claudio Hummes (Brasil).

22.-San Antonio de Padua en vía Tusculana:

23.-San Antonio en Campo Marzio: Manuel José Macario do Nacismento Clemente (Portugal).

24.-Santos Aquila y Priscila: Jaime Lucas Ortega Alamino (Cuba).

25.-San Atanasio: Lucian Muresan (Rumanía).

26.-San Atanasio en vía Tiburtina: Gabriel Zubier Wako (Sudán).

27.-Santa Balbina: Peter Erdö (Hungría).

28.-San Bartolomé en la Isla Tiberina: Blase Joseph Cupich (USA).

29.-San Bernardo en las Termas: George Alencherry (India).

30.-San Bonifacio y San Alejo: Eusebio Oscar Scheid (Brasil).

31.-San Calixto: Wiliam Jacobus Eijk (Holanda).

32.-San Camilo de Lelis: Juan Luis Cipriani Thorne (Perú).

33.-Santa Cecilia: Gualterio Bassetti (Italia).

34.-Santa Clara en Viña Clara: Vinko Puljic (Bosnia Herzegovina).

35.-San Clemente: Adrianus Johannes Simonis (Holanda).

36.-San Crisógono: Andrew Yeo, Soo-Jung (Corea del Sur).

37.-Santa Cruz de Jerusalén:

38.-Santa Cruz en vía Flaminia: Sergio Da Rocha (Brasil).

39.-Sagrado Corazón de Jesús Agonizante en Vitinia: Telesphore Placidus Toppo (India).

40.-Corazón de María: Julius Riyadi Darmaarmadja (Indonesia).

41.-Santos Doce Apóstoles: Angelo Scola (Italia).

42.-Santa Emerenciana en Tor Fiorenza: Jean-Pierre Kutwa (Costa de Marfil).

43.-San Eusebio: Daniel DiNardo (USA).

44.-Santos Fabián y Venancio en Villa Fiorelli: Carlos Aguiar Retes (México).

45.-San Félix de Cantalicio en Centocelle: Luis Antonio G, Tagle (Filipinas).

46.-San Francisco de Asís en Acilia: Wilfrid Fox Napier (Sudáfrica).

47.-San Francisco de Asís en Ripa Grande: Norberto Rivera Carrera (México).

48.-San Frumencio en Prati Fiscali: Alexandre José María dos Santos (Mozambique).

49.-San Gabriel Arcángel en Agua Traversa: José Manuel Estepa Llaurens (España)

50.-San Gerardo Majella: Rubén Salazar Gómez (Colombia)

51.-San Joaquín en los Prados del Castillo: Leopoldo José Brenes Solórzano (Nicaragua).

52.-San Joaquín y Santa Ana en Tuscolano: ¿Keith Michael Patrick O´Brien (Reino Unido)?

53.-San Juan en Porta Latina: Rento Corti (Italia)

54.-San Juan Bautista de los Florentinos: Carlo Caffarra (Italia).

55.-San Juan Bautista de Rossi: John Ribat (Papua Nueva Guinea).

56.-San Juan Crisóstomo en Monte Sacro Alto: José de Jesús Pimiento Rodríguez (Colombia)

57.-San Juan y San Pablo: Jozef De Kesel Bélgica).

58.-San Juan Evangelista en Spinaceto: Miguel Obando Bravo (Nicaragua).

59.-Santos Juan Evangelista y Petronio: Baltazar Enrique Porras Cardozo (Venezuela).

60.-San Jerónimo de los Croatas: Josip Bozanic (Croacia).

61.-San José en Aurelio: Gérlad Cyprien Lacroix, I.S.P.X. (Canadá).

62.-San Justino: Jean Baptiste Phan Minh Man (Vietnam)

63.-San Gregorio Barbarigo en Tre Fontane: Bernard Penafieu (Francia).

64.-San Gregorio Magno en Magliana Nueva: Gerardo Majella Agnelo (Brasil).

65.-San Gregorio VII: Baselios Cleemis Thottunkal (India).

66.-San León I: Karl Lehmann (Alemania).

67.-San Liborio: Peter Kodwo Appiah Turkson (Ghana).

68.-San Lorenzo in Damaso: Antonio María Rouco Varela (España).

69.-San Lorenzo in Lucina: Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don (Sri Lanka)

70.-San Lorenzo en Panisperna: Michail Kitbunchu (Tailandia).

71.-San Lucas en vía Panestrina: José Freire Falcao (Brasil).

72.-Santa Lucía en Plaza de las Armas: Thedore Adrien Sarr (Senegal).

73.-San Luis de los Franceses: André Vingt-Trois (Francia).

74.-San Luis Mª Griñon de Montfort: Serafim Fernades de Araujo (Brasil).

75.-Santos Marcelino y Pedro: Dominik Duka (República Checa).

76.-San Marcelo: Giuseppe Betori (Italia).

77.-San Marcos:

78.-San Marcos en Agro Laurentino: Alexandre do Nacismento (Angola).

79.-Santa María de los Montes: Jorge Liberato Urosa Savino (Venezuela).

80.-San María Consoladora en Tiburtino: Philippe Nakellentuba Ouédraogo (Burkina Faso).

81.-Santa María de los Ángeles:

82.-Santa María de la Paz: Francisco Javier Errazuriz Ossa (Chile).

83.-Santa María de la Salud en Primavalle: Kelvin Edward Felix (Antillas Francesas).

84.-Santa María de la Esperanza: Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras).

85.-Santa María de la Victoria: Sean Patrick O´Malley (USA).

86.-Santa María de las Gracias en Vía Triunfal: Joseph William Tobin (USA).

87.-Santa María del Popolo: Stanislaw Dziwisz (Polonia).

88.-Santa María Domenica Mazarello: George Pell (Australia).

89.-Santa María Inmaculada de Lourdes en Boccea: Nicolas Cheong Jinsuk (Corea del Sur).

90.-Santa María in Ara Coeli: Salvatore di Giorgi (Italia).

91.-Santa María de Montserrat de los Españoles: Carlos Amigo Vallejo (España).

92.-Santa María in Traspontina: Marc Ouellet (Canadá).

93.-Santa María in Trastevere: Carlos Osoro Sierra (España)

94.-Santa María in Vallicela: Ricardo Blázquez Pérez (España)

95.-Santa María in Vía: Raúl Eduardo Vela Chiriboga (Ecuador)

96.-Santa María de la Providencia en Monte Verde: Orani Joao Tempesta, O. Cist. (Brasil).

97.-Santa María del Redentor en Tor Bella Monaca: Joseph Zen Ze-Kiun (China).

98.-Santa María Nueva: Angelo Sodano (Italia). Título comendatario.

99.-Santa María Regina Mundi en Torre Speccata: Orlando B. Quevedo, OMI (Filipinas).

100.-Santa María Reina de la Paz en Monte Verde: Francisco Álvarez Martínez (España).

101.-Santa María Regina Pacis en Ostia mare: Laurent Mosengwp Pasinya (R .D. Congo)

102.-Santa María supra Minerva: Cormac Murphy O´Connor (Reino Unido).

103.-Santos Mártires de Uganda en Poggio Ameno: Christian W. Tumi (Camerún).

104.-San Nereo y San Aquiles: Theodore Edgar McCarrick (USA).

105.-Santísimo Nombre de María en Vía Latina: Gaudencio B. Rosales (Filipinas).

106.-San Onofre:

107.-San Pancracio: Antonio Cañizares Llovera (España).

108.-San Pablo de la Cruz en Corviale: Oswald Gracias (India)

109.-San Patricio: Thomas Christopher Collins (Canadá).

110.-San Pedro in Montorio: James Francis Stafford (USA).

111.-San Pedro in Vincoli: Donald William Wuerl (USA)

112.-Santos Pedro y Pablo en vía Ostiense: Ricardo J. Vidal (Filipinas).

113.-San Pío X en Balduina: Nicolás de Jesús López Rodríguez (República Dominicana).

114.-Santa Práxedes: Paul Poupard (Francia).

115.-Santa Prisca: Justin Francis Rigali (USA).

116.-Santos Promotomártires en vía Aurelia Antica: Henry Schwery (Suiza).

117.-Santa Prudenciana: Joachim Meisner (Alemania).

118.-Santos Cuatro Coronados: Roger Michael Mahony (USA).

119.-Santos Quirico y Julita: Sean Baptist Brady (Irlanda).

120.-Santísimo Redentor en Valmelania: Ricardo Ezzati Andrello, SDB (Chile).

121.-Santísimo Redentor y San Alfonso en vía Merulana: Vicent Nichols (Reino Unido)

122.-San Roberto Belarmino: Mario Aurelio Poli (Argentina)

123.-Santa Sabina: Josef Tomko (República Eslovaca).

124.-San Saturnino: John Olorunfemi Onaiyekan (India)

125.-San Sebastián en las Catacumbas: Lluís Martínez Sistach (España).

126.-San Silvestre y San Martín de los Montes: Casimires Nycz (Polonia)

127.-San Silvestre en Capite:

128.-Santa Silvia: Janis Pujats (Letonia).

129.-Santa Sofía en Boccea:

130.-San Esteban en Monte Celio: Friederich Wetter (Alemania).

131.-Santa Susana: Bernard Francis Law (USA).

132.-Santa Teresa en Corso Italia: Maurice Piat (Isla Mauricio).

133.-Santísima Trinidad en Monte Pincio: Philippe Barbarin (Francia).

134.-San Hugo: Enmanuelle Wamala (Uganda).

135.-Santos Vidal, Valeria, Gervasio y Protasio: Adam Joseph Maida (USA).

135.-Espíritu Santo en Ferratella:

137.-Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo: Pedro Rubiano Saenz (Colombia).

138.-Santa María de la Presentación: Francisco Robles Ortega (México).

139.-Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo: John Njue (Kenya).

140.-San Corbiniano: Reinhard Marx (Alemania).

141.-San Juan María Vianney: Rainer María Woleki (Alemania).

142.-Santiago en Augusta: Chíbly Langlois (Haití).

143.-Santa Ángela de Merici: Fernando Sebastián Aguilar, CMF (España).

144.-Santa Dorotea: Javier Lozano Barragán (México).

145.-San Romano Mártir: Berthaneyesus Demenrew Souraphiel, CM (Etiopía).

146.-San Hipólito: John Atcherley Dew (Nueva Zelanda).

147.-Sagrados Corazones de Jesús y de María en Tor Fiorenza: Edoardo Menichelli (Italia).

148.-Santo Tomás Apóstol: Pierre Nguyen Van Nohn (Vietnam).

149.-San Policarpo: Adolfo Suárez Inda (México).

150.-San Ireneo en Centocelle: Charles Maung Bo, SDB Myanmar).

151.-Santa María Dolorosa: Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij (Tailandia).

152.-Santa Gala: Daniel Fernando Sturla Berthouet, SDB (Uruguay).

153.-San José de Copertino: José Luis Lacunza Maestrojuán, OAR (España-Panamá)

154.-San Timoteo: Alindo Gomez Furtado (Cabo Verde)

155.-Santa Paula Romana: Soane Patita Paini Mafie (Isla de Tonga)

156.-San Jerónimo en Corviale: Luis Héctor Villalba (Argentina)

157.-San Gabriel de la Dolorosa: Julio Duarte Langa (Mozambique)

158.-San Alberto Magno: Antony Soter Fernandes (Malasia).

159.-San Leonardo de Porto Mauricio en Acilia: Sebastián Koto Khoarai (Leshoto).

Diaconías: 69

1.- Anunciación de la Virgen María en vía Ardeatina: Domenico Calcagno (Italia).

2.- Dios Padre Misericordioso: Crescenzio Sepe (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

3.- Jesús Buen Pastor en Montagnola: Velasio de Paolis, CS (Italia).

4.- Nuestra Señora del Sagrado Corazón: Kurt Koch (Suiza).

5.- Nuestra Señora de Coromoto en San Juan de Dios: Fernando Filoni (Italia).

6.- Todos los Santos en vía Appia Nueva: Walter Kasper (Alemania). Pro hac vice título presbiteral.

7.- Santa Agata de Goti: Raymond Leo Burke (USA).

8.- Santa Inés en Agonía: Gerhard Ludwig Müller (Alemania)

9.- Santo Ángel en Pescharia: Elio Sgrecia (Italia)

10.-Santos Ángeles Custodios en Ciudad Jardín: Agostino Cacciavillan (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

11.-San Anselmo en el Aventino: Lorenzo Baldisseri (Italia).

12.-San Apolinar en las Termas de Nerón-Alejandrina: Jean Louis Tauran (Francia). Pro hac vice título presbiteral.

13.-San Benito fuera de la puerta de San Pablo: Achille Silvestrini (Italia) Pro hac vice título presbiteral.

14.-San Biagio y San Carlos de los Catinari: Leonardo Sandri (Argentina).

15.-San Cesáreo en el Palatino: Antonio María Vegliò (Italia).

16.-Santos Cosme y Damián: Beniamino Stella (Italia).

17.-Sagrado Corazón de Cristo Rey: Stanislaw Rylko (Polonia).

18.-Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio: Giuseppe Versaldi (Italia).

19.-Santos Domingo y Sixto:

20.-Santa Elena fuera de la Puerta Prenestina: Joao Braz de Avis (Brasil).

21.-San Eugenio: Julián Herranz Casado (España). Pro hac vice título presbiteral.

22.-San Eustaquio: Sergio Sebastiani (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

23.-San Felipe Neri en Eurosia:

24.-San Franciso de Paula en los Montes: Renato Raffaelle Martino (Italia). Es el protodiácono.

25.-San Francisco Javier en Garbatella: Franc Rodé (Eslovenia). Pro hac vice título presbiteral.

26.-San Jorge en Velabro: Gianfraco Ravasi (Italia)

27.-San Juan Bautista Degollado:

28.-San Juan Bosco en vía Tuscolana: Robert Sarah (Guinea Conakry).

29.-San Juan de la Piña: Rafaele Farina (Italia).

30.-San Jerónimo de la Caridad:

31.-San Julián de los Fiamminghi: Walter Brandmüller (Alemania).

32.-San José en vía Triunfal: Severino Poletto (Italia).

33.-San Ignacio de Loyola en Campo Marzio:

34.-Santa Lucía en Gonfalone:

35.-Santa María Auxiliadora en vía Tuscolana: Paolo Sardi (Italia).

36.-Santa María de las Mercedes y San Adrián en Villa Albani: Albert Vanhoye (Francia). Pro hac vice título presbiteral.

37.-Santa María de la Scalla: Ernest Simoni (Albania)

38.-Santa María de las Gracias fuera de la Puerta Cavallegeri: Mario Zenari (Italia)

39.-Santa María en Aquiro: Angelo Amato, SDB (Italia).

40.-Santa María in Cosmedin:

41.-Santa María in Dommica. Wiliam Joseph Levada (USA). Pro hac vice título presbiteral.

42.-Santa María in Portico: Andrea Cordero di Lanza Montezemolo (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

43.-Santa María in vía Lata: Edward Idris Cassidy (Australia). Pro hac vice título presbiteral.

44.-Santa María Liberadora en Monte Testaccio: Giovanni Lajolo (Italia).

45.-Santa María Odigitria de los Sicilianos: Paolo Romeo (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

46.-San Miguel Arcángel:

47.-San Nicolás en Cárcel: Zenon Grocholewski (Polonia).

48.-Santísimo Nombre de Jesús: Eduardo Martínez Somalo (España). Pro hac vice título presbiteral.

49.-Santísimo Nombre de María en el Foro Trajano: Darío Castrillón Hoyos (Colombia). Pro hac vice título presbiteral.

50.-Santísimos Nombres de Jesús y de María en vía Lata: Luigi de Magistris (Italia)

51.-San Pablo en Regola: Francesco Monterisi (Italia).

52.-San Pedro Damiano en los Montes de San Pablo: Agostino Vallini (Italia). Pro hac vice título presbiteral.

53.-San Pío V en Villa Carpeña: James Michael Harvey (USA).

54.-San Saba: Jorge Arturo Medina Estévez (Chile). Pro hac vice título presbiteral.

55.-San Sebastián al Palatino: Edwin Frederic O`Brien (USA).

56.-Espíritu Santo en Sassia: Dominique Mamberti (Francia)

57.-Santos Urbano y Lorenzo en Prima Porta:

58.-Santos Vito, Modesto y Crescencia: Giuseppe Bertello (Italia).

59.-San Lorenzo in Piscibus: Paul Joseph Cordes (Alemania).

60.-San Salvador en Lauro: Angelo Comastri (Italia).

61.–San Lino:

62.-San Ponciano: Santos Abril Castelló (España)

63.- San Pablo en las tres fuentes: Mauro Piacenza (Italia)

64.- Santo Domingo de Guzmán: Manuel Monteiro de Castro (Portugal).

65.- San José de los Falegnami: Francesco Cocopalmerio (Italia).

66.- San Antonio de Padua en la circunvalación Appia: Karl-Joseph Rauber (Alemania)

67.- Santa María Goretti: Prosper Grech, OSA (Malta).

68.- San Julián Mártir: Kevin Jospeh Farrell (Irlanda/USA).

69.-Santos Simón y Judas Tadeo: Pietro Parolin (Italia).

[1] La primera cifra corresponde en este caso y en los sucesivos a los cardenales menores de 80 años.

[2] Van en cursiva y negrita aquellos países que tienen un solo cardenal y es elector.

[3] El número es el correspondiente a los cardenales españoles a lo largo de la historia.

