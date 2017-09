Testimonio de Rebeca Bitrus en COPE

REBECA BITRUS: “PENSAR EN JESUCRISTO ME AYUDÓ A SUPERAR TODAS LAS TORTURAS Y VIOLACIONES”

Rebeca Bitrus, una de las jóvenes nigerianas que estuvo secuestrada durante dos años por el grupo terrorista Boko Haram ha recordado en Herrera en COPE el día en el que entraron a su aldea y comenzó su cautiverio; “cuando llegaron empezaron a matar a la gente. Muchos hombres huyeron y a mí y a muchos niños nos ataron”.

Cuenta cómo el día en el que partieron de su aldea le quitaron a uno de sus hijos y le contaron que le habían tirado al río “fui corriendo, pero no tuve tiempo, no llegué a ver el cuerpo”.

Rebeca Bitrus relata las torturas y las violaciones a las que estuvo sometida durante todo ese tiempo. También cómo intentaron obligarla a convirtierse al islam. Sin embargo, aclara que siempre “cuando agachaba la cabeza y me enseñaban a rezar, yo lo hacía a mi manera, pensaba en Jesús, porque sabía que era quien me podía salvar de aquí”.

Fruto de esas violaciones nació Cristobal, al que reconoce que muchas veces ha odiado porque pensaba que podía ser como ellos. Añade que “el obispo siempre me ha aconsejado y me ha dicho que le diera una oportunidad, porque fue quien me ayudó a mi puesta en libertad en ese momento y podía haber un milagro y salvarse”.

Bitrus cuenta cómo el día que los soldados nigerianos llegaron a la aldea donde estaban secuestradas “empezaron a recoger a todas las mujeres y a los niños, querían que nos metiéramos en un barco, pero logré escaparme por otro lado”.

Añade que durante esa noche “estuve andando por el bosque, hacía mucho frio y nos tuvimos que esconder entre la hierba. Cuando se acercaron los soldados grité que yo era una de las mujeres secuestradas”.

Rebeca Bitrus agradece toda la ayuda que ha recibido por parte de la Iglesia desde que fue liberada “gracias a ellos estamos sobreviviendo. Sin su ayuda estaríamos acabados”

19/09/2017

